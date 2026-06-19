人気グミが楽しいギミックを搭載したプライズに！ 「HARIBO」グミマスコット入りクッションとグミ型フレーク入りマスコットが登場　2026年6月24日(水)より全国のナムコ限定で展開

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「HARIBO(ハリボー)」のナムコ限定プライズを、2026年6月24日(水)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。

「HARIBO」は、カラフルでユニークな形状のグミキャンディが世界中で愛され、子どもから大人まで幅広い世代に笑顔と楽しさを届けている人気ブランド。その親しみやすい世界観はたくさんの人々を魅了し続けています。

今回は、「HARIBO」のグミキャンディのパッケージをイメージした、2種類のアイテムが登場。本物のグミを取り出すような楽しさを体験できるクッションや、振って楽しいグミ型フレーク入りのマスコットなど、ナムコならではの遊び心いっぱいなコレクションです。

HARIBO グミマスコット入りクッション(スターミックス)

■ラインアップ：全1種

■サイズ：約H380mm×W280mm×D70mm

グミ型マスコットを取り出して遊べるクッション。前面を透明にしてパッケージのイメージを再現しています。

HARIBO アクリルフレークマスコット

■ラインアップ：4種

ゴールドベア / ハッピーコーラ /

スターミックス / グレープフルーツ

■サイズ：約H75mm×W50mm×D7mm

振るとシャカシャカ心地よい音が鳴る、グミ型フレークを閉じ込めたキュートなマスコット。

■取扱店舗

・取扱施設一覧

HARIBO グミマスコット入りクッション(スターミックス)：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15125

HARIBO アクリルフレークマスコット：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15126

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/haribo202606R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/haribo202606R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

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