累計1400万部突破の大人気コミック『ダンジョン飯』初となる公式レシピ本発売を記念し、九井諒子先生描き下ろしイラストを使用した「公式記念グッズ」の発売が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）は、世界的人気コミック＆アニメ『ダンジョン飯』と料理誌『レタスクラブ』がコラボレーションした初の公式レシピ本『公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯』（2026年7月31日発売）の発行を記念し、原作者・九井諒子先生が描き下ろしたイラストを使用した「公式記念グッズ」を発売いたします。

これに伴い、2026年6月19日（金）より、KADOKAWA公式通販【カドスト】にて予約受付を開始しました。

■書籍「公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯」とグッズ概要

『公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯』は、大ヒットコミック＆アニメ『ダンジョン飯』に登場する作中メニューを、身近な食材・調味料だけで作れるようアレンジした一冊です。『レタスクラブ』の料理特集でもおなじみ、人気料理家の池田美希氏がレシピ制作を担当。生活情報誌『レタスクラブ』編集部とともに、味と見た目の再現度に徹底的にこだわりました。味はもちろん、九井諒子先生の「お墨付き」！



この発行を記念し、2026年6月19日（金）より、KADOKAWA公式通販サイト【カドスト】にて、九井諒子先生が本書のために特別に描き下ろしたイラストを使用した、貴重な公式記念グッズの予約受付を開始いたしました。

グッズには、エプロン姿のライオス、マルシル、チルチャック、センシ、ファリン、イヅツミなど、九井諒子先生が描くかわいくて貴重なキャラクターイラストを贅沢に使用。日常使いできるアパレルや雑貨から、お部屋を彩るコレクターズアイテムまで、全5ジャンル・18アイテムの豪華なラインナップでお届けいたします。

■グッズ ラインナップ

１. Tシャツ（全4種）

ライオスらキャラクターが、エプロン姿でダンジョン飯に登場する料理を持ったイラストをメインに、歩き茸も散りばめられたかわいいデザインです。



ライオスVer.、マルシルとファリンVer.、チルチャックとイヅツミVer.、センシVer.の4種類をご用意しました。

メンズのLLサイズ相当で、女性はビッグTシャツとしてゆったり着られるサイズです。

- 価格： 各4,950円（税込）

仕様

- フリーサイズ：身丈74cm／身幅61cm／肩幅57cm／袖丈23cm- 素材：綿- 生産国：中国

２. マグカップ（全3種）

食事やティータイムが楽しくなるマグカップです。レシピ本で作った料理と一緒に、賑やかな食卓を演出するのにもぴったりです。

デザインは３種類をご用意。

Ⓐイヅツミはどこ？

爪を切ろうとイヅツミを探すマルシルと、逃げるイヅツミがかわいいイラストです。

Ⓑセンシ調理中

「ハンバーグのチェンジリングソースがけ」のチェンジリングを焼いているセンシと、見守るマルシルとチルチャックを描いたイラスト。

(C)ライオスと翼獅子

お買い物中のライオスと、飲み物をサーブする翼獅子が描かれたデザイン。

- 価格： 各2,860円（税込）- サイズ：約 直径81mm×高さ96mm（取っ手部分除く）- 容量：約370ml- 素材：磁器- 生産国：原産国・中国、印刷・日本

３. トートバッグ（全1種）

お買い物や普段使いに便利なトートバッグです。ライオスが「ハーピーの卵で作った卵焼き」を作っている姿が描かれています。鼻歌まじりの表情がキュートです。

- 価格：3,850円（税込）- サイズ：本体： 約 縦41cm×横33cm×マチ9.5cm- 持ち手： 約 幅3cm×長さ60cm- 内ポケット1： 約 縦11.5cm×横15.5cm- 素材：表生地・綿、裏生地・ポリエステル- 生産国：中国

４. カラーイラストプレート（全5種）

エプロン姿のライオスら描き下ろしイラストを、アルミニウム合金のプレートに印刷。重厚感あるアートプレートです。

ライオスVer.、マルシルとファリンVer.、チルチャックとイヅツミVer.、センシver.、全員集合Ver.の5種類をご用意。

- 価格： 各5,500円（税込）- サイズ：B6（128mm×182mm）- 素材：アルミニウム合金- 生産国：日本

５. 額縁付きイラスト（全5種）

九井先生描き下ろしのライオスらキャラクターがレシピブックに登場する食材を持った姿が描かれた、高品質な印刷と高級感のある額縁で仕上げた、ファン必携のコレクターズアイテムです 。

（描き下ろしイラストに一部デザイン加工をしています）

ライオスVer.、マルシルVer. 、チルチャックVer.、センシVer.、イヅツミVer.の5種類。

- 価格： 各33,000円（税込）- サイズ：イラスト・A3サイズ（約420mm×297mm）、額装・約542mm×419mm- 素材：紙,アクリル（面材）,木材（額縁）- 生産国：日本

■販売・予約情報

- 予約開始日：

一次予約 2026年6月19日（金）～2026年7月20日（月）23:59まで

二次予約 2026年7月21（火）15:00～2026年8月9日（日）23:59まで

期間内にご注文いただいた分は、数に関わらず製造・お届けいたします。

一部アイテムに関しては、予約後通常販売を行う可能性がございます。

- 発送時期： 2026年10月下旬以降予定（お届け日は注文日により異なります）- 販売場所： KADOKAWA公式通販【カドスト】限定

【ご予約・詳細はこちらから】

KADOKAWA公式通販【カドスト】特設ページ： https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0763/

■書籍情報

グッズに使用されている貴重な描き下ろしイラスト＆漫画が掲載された、初の公式レシピ本『公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯』も絶賛予約受付中です。

原作シリーズ累計1,400万部超の大人気コミック『ダンジョン飯』作中に登場する魔物料理がご家庭で再現できます。

「ローストレッドドラゴン」「人喰い植物のタルト」「フェニックスのコンフィ」など、作中に登場した43レシピを手に入れやすい身近な食材＆調味料を使って完全に再現！ビジュアルだけでなく、食べてもおいしいレシピに徹底的にこだわりました。

九井諒子先生の描き下ろしイラスト＆漫画もたっぷりと掲載。読んで＆作って楽しい、食べておいしい、ファン必携のレシピ本です！

- タイトル： 『公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯』- 著者： 九井諒子、池田美希- 発売日： 2026年7月31日（金）- 価格：通常版 2,200円（税込）https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322508000023

カドスト限定特装版（アクリルコースター付き） 4,950円（税込）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302605001311/

（C）九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

（C）Ryoko Kui

※画像はイメージです。デザインや内容は変更になる場合がございます。