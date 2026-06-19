「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」の30周年はお祭り騒ぎ！ キービジュアル＆「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の詳細情報を公開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、2026年7月6日(月)に開園30周年を迎えます。

6月19日(金)初公開の30周年キービジュアルのテーマは“お祭り”。7月6日(月)から稼働開始する世界最大級の『太鼓の達人』アトラクション「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の筐体や、7月20日(月・祝)からコラボイベントを開催するNintendo Switch(TM)向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』からまめっちとくちぱっち、ナンジャタウンの人気アトラクション「ナジャヴの爆釣りスピリッツ」からモンスター・レジェンドクラスの魚たちが登場し、ナンジャタウン30周年イヤー幕開けにふさわしいお祭り騒ぎを表現しています。

また、「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」エリアの内装や、デザート＆フード展開などの詳細情報も公開。アトラクションエリアは、ナンジャタウンの“お祭り”の象徴になるような櫓(やぐら)を取り囲む形で巨大な太鼓が5台並びます。また、フード＆デザートを多数展開するほか、「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭だドン」をモチーフにしたたまごボーロやアクリルキーホルダーといったオリジナル商品も販売します。

30周年当日の2026年7月6日(月)には、サンシャインシティ・噴水広場にて、30周年記念セレモニーを開催。午前の部(メディア・関係者向け)と午後の部(一般のお客さま向け)の二部制で展開し、「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の筐体を初披露し、ナンジャタウン30周年を祝う仲間たちやスペシャルゲストも登場します。



30周年イヤーは、これまでナンジャタウンを応援してくださった方はもちろん、まだナンジャタウンを知らない方にも楽しんでいただけるような企画やコンテンツを盛りだくさんでお届けします。今後の展開は、ナンジャタウン30周年特設サイトやナンジャタウン公式Xで順次お知らせします。

ナンジャタウン30周年特設サイト

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/30year/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/30year/)

◆世界最大級の『太鼓の達人』アトラクション：

「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」詳細情報

アトラクション概要

「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」は、1台につき最大2名で直径約180cmの巨大な打面をバチで直接叩く世界最大級の『太鼓の達人』アトラクションです。アトラクションエリアには、5台の巨大な太鼓がを取り囲みます。どんちゃん・かっちゃんをはじめとする『太鼓の達人』キャラクターのパネルも設置し、雰囲気はまさにお祭り。30周年開幕を彩る新アトラクションです。

巨大な太鼓は全5台が連動し、プレイごとにランダムで決定される楽曲を最大10名のお客さまが同時にプレイすることができます。ナンジャタウンでしか味わえない新しい『太鼓の達人』をお楽しみください。

7月6日(月)は、30周年記念セレモニー開催のため、一般のお客さまは17時からご利用になれます。

詳しいご利用方法はナンジャタウン30周年特設サイトやナンジャタウン公式Xでお知らせします。

・料金：パスポート(ナンジャパスポート・ナイトパスポート)※1、もしくはナンジャコイン3枚(600円)※2／1プレイ

・参加可能人数：1名～2名／1グループ

・所要時間：約10分／1プレイ

※1 パスポートでのご利用は1日1回限りです。

※2 ナンジャコインでのご利用の場合、別途入園料がかかります。

フード＆デザート

「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の登場に合わせ、7月6日(月)からはオリジナルコラボフード＆デザートも展開します。販売場所は福袋デザート横丁に新たにオープンするお店「大判小判亭」。店名の由来となった太鼓焼きやジェラート、スカッシュ系ドリンクのほか、ねぎとろ丼や焼きそばなど豊富なラインアップをそろえます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_1_17753d28122e955f71b8d243ed52adcf.jpg?v=202606190252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_2_9e0b888189d6e38ef76091c2ce171e7e.jpg?v=202606190252 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_3_0568b201592d2e5571b2c0fe1fe0c0f4.jpg?v=202606190252 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_4_67a5abd654db96f9d6c8614475350732.jpg?v=202606190252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_5_61ae07194f3ee3ec4a77c26653484e79.jpg?v=202606190252 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_6_9cfee5c0eeee27854c43602835b8b599.jpg?v=202606190252 ]

※1 写真は2個分です。商品はカット無しの提供となります。

※2 フォーチューンラテにステッカーは付きません。

※メニューのアレルギー表示はスタッフにお問い合わせいただくか、店頭のメニュー表でご確認いただけます。

オリジナル商品

◆30周年PVと「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」PVも公開

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/409_7_978882840f8c2dc2d644282e8263fab0.jpg?v=202606190252 ]

バンダイナムコ アミューズメントユニット公式YouTubeチャンネル、およびナンジャタウン公式SNSでは、30周年PVと「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」PVも公開。

動画キャプチャ

各アカウントURL

YouTube：https://www.youtube.com/@BandaiNamcoAmusementUnit

X：https://x.com/namjatown765

Instagram：https://www.instagram.com/namjatown_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@namjatown_official

◆7/20(月・祝)からは「ナンジャタウンで たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」を開催！

Nintendo Switch(TM)向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』とのコラボイベント「ナンジャタウンで たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」を2026年7月20日(月・祝)から8月30日(日)まで開催。続報は、ナンジャタウン公式HPや公式Xなどでお知らせします。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

◆サンシャインシティ 噴水広場にて30周年記念セレモニーを開催！

7月6日(月)には、30周年記念セレモニーをサンシャインシティ 噴水広場(専門店街アルパB1)にて開催。第一部、第二部ともに「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の筐体実物を設置し、世界最大級の『太鼓の達人』を初披露します。また、30周年をお祝いする仲間としてどんちゃんが登場するほか、『太鼓の達人』で超人的な腕前を持つお笑いタレント・パーマ大佐も登場。パーマ大佐による「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の実演や、演奏講座を実施します。

第一部(メディア・関係者向け)

【日時】7月6日(月) 11:30～12:30(開場11:00)

【開催内容】

・ナンジャタウン30周年を祝うメディア・関係者向けの発表会

・新アトラクション「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の初披露

・パーマ大佐による「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の実演

第二部(一般のお客さま向け)

【日時】7月6日(月) 14:00～17:30

【料金】観覧、試遊ともに無料

【開催内容】

・新アトラクション「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の試遊会

・パーマ大佐による「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の遊び方講座

・Nintendo Switch(TM)向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』の試遊会

・ナンジャタウンキャラクターによるステージイベント

NAMJATOWN(ナンジャタウン)とは

1996年7月6日に東京・池袋のサンシャインシティに開園した屋内型テーマパークです。「街区」と呼ばれる4つの街で構成している園内には、10種類以上のアトラクションや全国のご当地餃子が楽しめる『ナンジャ餃子スタジアム』などがあります。

雨でも、晴れでも、予定が空いたその日でも。あなたの“遊びたい！”をぜんぶ叶える屋内型テーマパークです。

施設情報

NAMJATOWN(ナンジャタウン)

【住 所】東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F

【営業時間】10:00～21:00(最終入園 20:00)

※チケット料金は公式HPをご確認ください。

【公式HP】https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

【公式X】@namjatown765

【公式Instagram】@namjatown_official

【公式TikTok】@namjatown_official

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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