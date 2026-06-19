Gaia Visionが「JAXAパートナースタートアップ」として登録されました

株式会社Gaia Vision

株式会社Gaia Vision（本社：東京都渋谷区、代表取締役：北 祐樹、以下「Gaia Vision」）は、このたび、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）より「JAXAパートナースタートアップ」の名称使用許可を受け、JAXA新事業促進部ホームページの「JAXAスタートアップ・JAXAパートナースタートアップ紹介ページ」に掲載されましたので、お知らせいたします。

JAXAパートナースタートアップは、JAXAとの共創や共同研究により生み出された成果や、JAXAの特許を活用する事業などを行うスタートアップであり、JAXAから各種支援を受けることが可能となります。

関連ページ

Gaia Vision掲載ページ：

https://aerospacebiz.jaxa.jp/startup/gaia-vision/

JAXAスタートアップ支援制度ページ：

https://aerospacebiz.jaxa.jp/startup/

背景

近年、気候変動の影響により、豪雨や洪水による企業活動・地域社会への影響がますます重要な課題となっています。企業においては、拠点やサプライチェーンにおける物理リスクの把握、サステナビリティ情報開示、BCP・防災対策の高度化が求められています。また、自治体においても、災害対応や避難判断、地域のレジリエンス向上に向けた科学的な情報活用の重要性が高まっています。

Gaia Visionは、JAXAの日本域水循環シミュレーションシステム「Today’s Earth Japan（以下、TE-Japan）」と連携してリアルタイム洪水予測システム「Water Vision」を2024年より開発してきました。さらに、JST未来社会創造事業「衛星観測とモデルシミュレーションとの融合による長時間洪水予測の実装：洪水を災害にさせない社会の実現に向けて」（研究代表者：芳村圭）でも共同研究機関として連携を続けています。このような背景から、JAXAより「JAXAパートナースタートアップ」の名称使用許可を受けるに至りました。

プロジェクトページ「洪水を災害にさせない社会へ」：

https://flood-prediction.jp/

Gaia Visionの取り組み

Gaia Visionは、気候科学・水文学を専門とする東京大学発スタートアップです。東京大学生産技術研究所などの研究成果である高精度洪水シミュレーション技術と気候ビッグデータ分析技術を基盤に、気候変動対応やサステナビリティ情報開示に資するデータソリューションを提供しています。

将来の洪水リスクを簡便に分析できる「Climate Vision」と、リアルタイムに最大1.5日先までの洪水予測情報を提供する「Water Vision」を展開しています。「Water Vision」は、JAXAのTE-Japanと連携して開発されたシステムです。これらのサービスを通じて、企業や自治体の気候変動による物理リスクを定量的に把握・評価し、持続可能性とレジリエンス向上に貢献します。

主なサービス

気候リスク分析システム「Climate Vision」

「Climate Vision」は、気候変動対応とサステナビリティ情報開示において求められている洪水リスクを、地図上で簡単に分析・可視化できる気候リスク分析システムです。

企業や自治体が保有する拠点・施設等について、将来の洪水リスクを地図上で分析・可視化することで、気候変動対応やサステナビリティ情報開示において求められる物理リスクの把握・評価を支援します。

サービス紹介：

https://www.gaia-vision.co.jp/service/climate-vision/

トライアル版お申し込み：

https://climate-vision-atlas.gaia-vision.co.jp/

リアルタイム洪水予測システム「Water Vision」

「Water Vision」は、浸水範囲・浸水深を約1.5日先まで高解像度で予測し、地図上で可視化できるリアルタイム洪水予測システムです。

「Water Vision」は、JAXAのToday’s Earth Japanと連携して開発された、リアルタイムに最大36時間先までの洪水予測情報を提供するシステムです。企業の拠点管理、操業判断、BCP、防災担当者の初動対応、自治体の災害対応などにおける意思決定を支援します。

サービス紹介：

https://www.gaia-vision.co.jp/water-vision/

トライアル版お申し込み：

https://water-vision.gaia-vision.co.jp/

代表コメント

株式会社Gaia Vision 代表取締役 北 祐樹

この度は、JAXAパートナースタートアップとして登録されたことを大変光栄に思います。Gaia VisionはこれまでTE-Japanを始めとして、JAXAの様々な研究成果やプロダクトを活用させて頂き、洪水予測技術の社会実装に努めてきました。

今後はJAXAパートナースタートアップとしてJAXAと更に連携を強め、洪水シミュレーション技術や気候ビッグデータ分析技術を活用し、気候変動対応、防災・減災、サステナビリティ情報開示に資するデータソリューションの提供を通じて、持続可能性とレジリエンス向上に貢献してまいります。

株式会社Gaia Visionについて

当社は2021年に設立された、気候科学・水文学を専門とする東大発ベンチャー企業です。生産技術研究所などの研究成果である高精度洪水シミュレーション技術と気候ビッグデータ分析技術を用いて、気候物理リスク分析アプリケーション「Climate Vision」や、洪水予報ソリューション「Water Vision」を提供しています。気候・水分野での専門知見を活かした高度なデータソリューションで、お客様の保有資産の気候変動による物理リスクを定量的に評価し、サステナビリティとレジリエンス向上に貢献します。

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区

代表取締役：北 祐樹

設立：2021年9月

HP：https://www.gaia-vision.co.jp

問合せフォーム：https://www.gaia-vision.co.jp/contact/