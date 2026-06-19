メガネブランド「Zoff」が期間限定で「可視光調光レンズ20%OFFキャンペーン」開催
株式会社インターメスティック
- キャンペーン名｜「可視光調光レンズ20%OFFキャンペーン」
- 開催期間｜2026年6月19日（金）～ 8月2日（日）
- 対象商品｜可視光調光レンズ 屈折率1.60：通常価格 フレーム料金+\8,800 →フレーム料金+\7,040、薄型内面累進レンズ 屈折率1.60：通常価格 フレーム料金＋累進レンズ料金＋\8,800→フレーム料金＋累進レンズ料金＋\7,040
- 対象店舗｜全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストア
- ※本キャンペーンは予告なく期間・価格などが変更になる場合があります。※詳細はお近くの店舗へお問い合わせください。
ブラウン
グレー
- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）
- Zoff公式オンラインストアについて｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）
株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、夏本番にむけた「可視光調光レンズ20%OFFキャンペーン」を、全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアで2026年6月19日（金）より8月2日（日）までの期間限定で実施します。
■キャンペーン概要
- キャンペーン名｜「可視光調光レンズ20%OFFキャンペーン」
- 開催期間｜2026年6月19日（金）～ 8月2日（日）
- 対象商品｜可視光調光レンズ 屈折率1.60：通常価格 フレーム料金+\8,800 →フレーム料金+\7,040、薄型内面累進レンズ 屈折率1.60：通常価格 フレーム料金＋累進レンズ料金＋\8,800→フレーム料金＋累進レンズ料金＋\7,040
- 対象店舗｜全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストア
- ※本キャンペーンは予告なく期間・価格などが変更になる場合があります。※詳細はお近くの店舗へお問い合わせください。
■商品詳細
可視光調光レンズは、紫外線に加えて可視光にも反応し、屋外だけでなく日中の車中や窓際でも自然に色が変化してまぶしさを軽減します。
光の強さに応じて段階的に色づくため、フロントガラス越しの車中やオフィス・カフェの窓際など、紫外線が届きにくいシーンでも快適な視界を保ちます。従来の「屋外か屋内か」という二択ではなく、日常の光環境に寄り添ったまぶしさ対策ができるうえ、紫外線を99％カットするため紫外線対策にもおすすめです。
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｜お問い合わせ
- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）
- Zoff公式オンラインストアについて｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）