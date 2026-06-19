【数量限定】「marcsSTORE 2026夏の福袋」発売中！

株式会社マークスインターナショナル

“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：東京都千代田区麴町3-7-20、代表取締役：名取至）は、同社が展開するECサイト「marcs STORE」（本店｜https://marcs.shop/ および 楽天市場店 | https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/）にて、お得な「marcsSTORE2026夏の福袋」を販売中であることをお知らせいたします。

marcs STOREだから実現できる、いろんなアイテムがお得に購入できる福袋です。BON TON TOYSのぬいぐるみや

WECKのGIFTBOXなど、テーマごとに値段も内容も色々の福袋が全11種類。どれもとってもお得な内容です。

どの福袋も数量限定ですので、どうぞお早めに！

■注目アイテムを一部ご紹介！

すべての商品は下記よりご覧いただけます。

https://marcs.shop/?mode=grp&gid=3180309(https://marcs.shop/?mode=grp&gid=3180309)



【数量限定】夏のハッピーバッグ「ミッフィーCorduroy23cm 福袋」

価格：6,980円(税込)

BON TON TOYS Miffy Corduroy 23cmと、ミッフィーや仲間たちのぬいぐるみが4点入ったお得な全5点セット。カラーバリエーションが3パターンございます。

【セット内容】

・Miffy Corduroy 23cm ×1点

・Snuffy Corduroy 17cm ×1点

・Miffy Squish Ball 9cm ×1点

・BON TON TOYS ミッフィーアイテム2点（何が届くかはお楽しみ！）

【数量限定】夏のハッピーバッグ「ミッフィーCorduroy70cm 福袋」

価格：22,000円(税込)



BON TON TOYS の一番大きい特大サイズのぬいぐるみMiffy Corduroy 70cmと、ミッフィーや仲間たちのぬいぐるみが5点入ったお得な全6点セット。カラーバリエーションが3パターンございます。

【セット内容】

・Miffy Corduroy 70cm ×1点

・Lucky Miffy 10cm in Giftbox ×1点

・Miffy Flat Corduroy Keychain（キーリングタイプ）×1点

・BON TON TOYS ミッフィーと仲間たちのアイテム3点（何が届くかはお楽しみ！）



【数量限定】夏のハッピーバッグ「WECK GIFTBOX 福袋」[MOLD120ml/50mlx2 SET]

価格：4,000円(税込)

大切な方へのプレゼントにもおすすめの「WECK GIFTBOX」が入った福袋が登場！画像のセット以外にも、3セットご用意しております。（WECK GIFTBOXの種類により価格が変わります。）

【セット内容】

・WECK GIFTBOX ×1点

・ACACIAカッティングボード スクエア L ×1点

・ACACIAカフェプレートL スクエア型 ×1点



【数量限定】夏のハッピーバッグ「お掃除グッズ6点 福袋」

価格：7,500円(税込)



デリケート素材から小さなお子さまの衣類まで洗えるデイリー洗剤 GREEN MOTION「ECO LAUNDRY LIQUID」と「リフィル」含む、お掃除グッズが6点入ったお得な福袋です。

【セット内容】

・GREEN MOTION「ECO LAUNDRY LIQUID 500ml」×1点

・ECO LAUNDRY LIQUID リフィル(詰替え用) ×1点

・お掃除グッズ 4点 （何が届くかはお楽しみ！）

■さらに現在、『Miffy 70th Anniversary Finale』開催中！6月22日まで！

ミッフィーの70周年アニバーサリーイヤーのフィナーレです！フィナーレを祝う特別な4つの特典をご用意しています。

詳しくは https://marcs.shop/?mode=grp&gid=3174550(https://marcs.shop/?mode=grp&gid=3174550)

■marcs STORE（マークス ストア）について

マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。

https://marcs.shop/

■株式会社マークスインターナショナルに ついて

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。

■会社概要

社名：株式会社マークスインターナショナル

所在地：〒102-0083東京都千代田区麴町3-7-20

電話：03-6861-4511

設立：平成9年1月6日

代表者：名取至

資本金：2,000万円

取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア

URL：https://www.marcs.co.jp

公式オンラインストア：https://marcs.shop/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/marcs_international/

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp

marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp



