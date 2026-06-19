【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】ビーフステーキやスペアリブなど豪快なグリル料理を味わう夏のBBQナイト「サマーBBQ＆グリルディナーブッフェ」 期間：2026年7月1日～ 8月31日

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、レストラン「LINK SQUARE（リンクスクエア）」にて、「サマーBBQ＆グリルディナーブッフェ」を提供いたします。

■ 焼きたてUSビーフステーキとグリル料理を楽しむサマーBBQ＆グリルディナーブッフェ

本ディナーブッフェでは、夏本番にぴったりなBBQスタイルの料理をご用意いたしました。ライブ感あふれるグリルコーナーでは、豪快なUSビーフステーキをはじめ、肉料理や焼き野菜をシェフが目の前で香ばしく焼き上げ、出来立てでご提供いたします。ジューシーな肉の旨みと焼きたてならではの香りを存分にお楽しみください。骨付きソーセージの盛り合わせやグリルチキン、ポークスペアリブ、厚切りベーコンのグリルなど、食べ応えのあるグリルメニューも豊富にラインナップ。夏のビールとともに味わう、BBQ気分満載のディナーブッフェをお届けいたします。

■ ビールとともに楽しむ、多彩な料理のラインナップ

グリル料理に加え、ビールやハイボールによく合う前菜や温製料理も豊富にご用意しております。コールドローストビーフをはじめ、彩り豊かなサラダや冷製料理、シェフ特製の温製メニューなど、多彩な味わいをご堪能いただけます。また、お食事の締めにはガーリックライスや海鮮丼などのご飯ものをご用意。さらにデザートコーナーにはパティシエ特製のスイーツを取り揃え、最後までご満足いただける内容といたしました。

■ 博多駅直結のホテルレストランで過ごす夏のひととき

博多駅直結の利便性と落ち着いた空間を兼ね備えたLINK SQUAREで、夏ならではのグルメとともに特別なディナータイムをお楽しみください。焼きたてのグリル料理や多彩なブッフェメニューを囲みながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

■ さまざまなシーンに寄り添うディナータイムを提供

暑気払いや懇親会、記念日のお祝い、ご家族でのお食事など、さまざまなシーンにご利用いただけます。夏の味覚を囲む特別なひとときをお楽しみください。

【ディナーブッフェ メニュー例】

USビーフステーキ / 骨付きソーセージ盛り合わせ / グリルチキン / ポークスペアリブ / 厚切りベーコンのグリル / フライドチキン / ポテトフライ / 牛すじ煮込み / ソーセージとキャベツの煮込み / BBQミートピザ / 生ハムと初夏野菜のサラダ / コールドローストビーフ / スモークチキンとオレンジのマリネ / トマトカプレーゼ / ガーリックライス / 海鮮丼 / BBQソース焼きそば / チーズリゾットなど

【ドリンクメニュー例】

生ビール / 黒ビール / クラフトビール / ワイン / ウイスキー（ハイボール）

各種カクテル / 焼酎 / ノンアルコールドリンク など約30種類

※上記メニューは一部変更になる場合がございます

※掲載の画像はイメージとなります。

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション「サマーBBQ＆グリルディナーブッフェ」

■ 日 時： 2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

■ 会 場：B2F「LINK SQUARE」

■ 時 間：18:00～22:00（O.S 21:30 / 120分制）

■ 料 金：大人5,000円 / 中高生 3,000円 / 4歳～小学生2,000円 / 3歳以下無料

※料金にはお食事・フリードリンクが含まれます ※料金は税込み

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約課（10:00-19:00） TEL 092-461-2101

オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/restaurant-link-square/reserve

■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。

■ Restaurant LINK SQUARE

上質な空間でブッフェ形式の食事が楽しめるレストランです。朝は、福岡ならではのご当地メニューを含む豊富な和洋食を。ランチは、メイン料理を選べるセミブッフェを時間無制限で。ディナーでは、旬の食材を活かしたバラエティ豊かな料理を味わえます。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内18ホテル（総客室数4,837室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

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-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,045名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「シェラトン」、「ハイアット」、「ヒルトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年6月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/