築128年の駅舎を“ホテル”に。天理市の無人駅利活用プロジェクトに飛鳥未来高校の生徒が参画、マップ作成・食べ物自販機など提案。7/4式典開催

学校法人三幸学園

全国45キャンパスを展開する飛鳥未来高校グループの一校で、奈良県天理市に本校を置く飛鳥未来高等学校は、2026年7月4日（土）に開催される、CEUEU（セウエウ）櫟本駅オープニングセレモニーに参加します。

同プロジェクトは、天理市が築128年（1898年設置）のJR櫟本駅舎を、JR西日本より譲渡を受け、地域のにぎわい創出、交流、もてなしの拠点として活用するために進める取り組みです。この取組の採択事業者である株式会社立志社は、無人駅の駅舎や沿線地域の古民家・空き家を活用し、地域全体を“ホテル”として再生する「JR櫟本駅直結ホテルプロジェクト（まほろばプロジェクト）」を進めています。

2025年から同プロジェクトに飛鳥未来高校の生徒が参画しており、生徒たちはこれまでも、駅周辺の不便さや地域の魅力が十分に知られていないという課題感をもとに、地域マップづくりや自動販売機設置に向けた提案などを進めてきました。今回の式典では、地域の未来に関する発表や会場誘導、テープカットなどを行う予定です。

飛鳥未来高校を運営する学校法人三幸学園は、今後も全国で地域社会に根ざした産官学民連携の学びを広げ、生徒が自ら課題を見つけ、主体的に地域づくりに関わることで、自己肯定感や自己効力感を育む教育活動につなげてまいります。

天理市のJR櫟本駅舎を利活用しホテルへ「まほろばプロジェクト」

「まほろばプロジェクト」はJR西日本万葉まほろば線・和歌山線・大和路線沿線地域一体の無人駅や沿線地域の古民家・空き家を改修し、沿線地域一帯を一つのホテルとする構想で、天理市と採択事業者である株式会社立志社を中心に計画されています。その起点として、1898（明治31）年築のJR櫟本駅の駅舎をホテルに改修する計画が進められています。

JR櫟本駅は1898（明治31）年に木造平屋建ての駅舎が建築された、128年の歴史を持つ建物です。2025（令和7）年9月30日にJR西日本から天理市に譲渡された後、天理市は民間事業者を含む広い視点でJR櫟本駅を将来に残し、地域課題解決を目的に利活用案を募り、新たな滞在型観光、マイクロツーリズムの創出を図るためのホテル化構想を採択しました。JR櫟本駅は今後、駅舎の機能に飲食・観光・宿泊の付加価値を加えた新たな拠点施設へと生まれ変わります。

「駅周辺は何もない」。生徒の課題意識から生まれた地域連携

まほろばプロジェクトには、天理市に本校を置く飛鳥未来高校の生徒も参画し、地域課題を踏まえた提案などの活動を行っています。

飛鳥未来高校では2025年度から学校内や地域を盛り上げるという目的で、「活動プロジェクト委員会」を設置しました。委員会が地域の課題発見のための活動を行っていく中で、生徒から「学校の最寄り駅である櫟本駅が老朽化している」「駅周辺の魅力が知られていない」「近くに飲食店がない」という課題があがり、飛鳥未来高校として取り組めることを模索していたところ、天理市のまほろばプロジェクトに行きつき、連携することとなりました。

マップ作りや食べ物自販機の提案、高校生が主体的に発案

本プロジェクトで、飛鳥未来高校の生徒は地元のお店に取材をし、それらをまとめて紹介をする地域マップを作ったり、JR櫟本駅近くで食べ物が購入できる自販機の設置を提案したりしています。アンケートを実施し、自分たちで分析を行い防災上の必要性なども訴え、その効果を提案にまとめています。



飛鳥未来高校の活動プロジェクト委員会では、現在、さまざまな地域課題の解決に向けた取り組みを行っていますが、今後はホテルのＰＲやマルシェなどの開催も検討していきます。

式典について（記者様向け取材情報）

2026年7月4日（土）に開催されるセレモニーでは、飛鳥未来高校のプロジェクト委員会の生徒がテープカットを行います。

・日時 2026年7月4日（土）10時00分～※9時30分受付

・場所 CEUEU櫟本駅（奈良県天理市櫟本町瓦釜1418）

・生徒の参加／2年生8名を中心に数名

・発表内容：テープカット、生徒の発表、生徒の個別インタビュー

取材をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞

学校法人 三幸学園 広報部 担当：倉内

〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-16

E-mail：kurauchi-uraku@sanko.ac.jp

「高校生でもできる、やったらできた」 自己肯定感・有用感を育む教育の場提供

今回のプロジェクトで飛鳥未来高校の生徒は実際に地域課題解決のための具体策の実施や提案を行っています。プロジェクトを通して実際に「高校生でもできる」「やったらできた」という自己肯定感や有用感を感じることができると考えます。昨今、首都圏への若者の流出が顕著ななか、また地域の魅力を知らないまま地元を出てしまう若者が多いなかで「地域に貢献ができた」という原体験は地域への愛着につながります。飛鳥未来高校は、生徒の主体的な活動をバックアップし、生徒自身の主体的な学びの場を提供します。



また、飛鳥未来高校を運営する学校法人三幸学園は、今後も全国で地域社会に根ざした産官学民連携の学びを広げ、生徒が自ら課題を見つけ、主体的に地域づくりに関わることで、自己肯定感や自己効力感を育む教育活動につなげてまいります。

天理市担当者コメント：

明治３１年の開業以来、櫟本駅舎は地域の皆様の生活を見守り、豊かな歴史を刻んできました。この大切な地域財産を未来へ引き継ぐため、本プロジェクトでは単なる歴史的建造物の保存にとどまらず、新たな賑わいの拠点として再生を図ります。

飛鳥未来高校の生徒の皆様にご参加いただくことは、地域活性化に向けた本取り組みにとって非常に大きな意義があります。オープニングセレモニーへのご参加はもとより、自動販売機の設置に関するご提案をいただくなど、その積極的なご協力に深く感謝申し上げます。

今後は定期的なイベントの企画や、駅舎を拠点とした交流拠点の運営など、高校生ならではの柔軟な感性と行動力を地域づくりに活かしていただきます。若者のエネルギーと地域の歴史が融合し、櫟本校区が新たな魅力を放つ場所となるよう、官民連携で取り組んでまいる所存です。

駅舎に宿泊するという非日常的な体験を通じて、訪れる方々に天理の歴史や文化を深く知っていただき、地域全体が活気づく好循環を生み出していきたいと考えております。皆様に末永く愛される場所となるよう、引き続き地域と共に歩んでまいります。（天理市総合政策課）

立志社担当者コメント：

JR櫟本駅は、128年にわたり地域の暮らしを支えてきた大切な駅舎です。私たちは、この歴史ある駅舎を単に宿泊施設として再生するのではなく、地域の皆さま、訪れる方々、そして次世代を担う若者たちが交わる新たな拠点にしていきたいと考えています。

今回、飛鳥未来高校の生徒の皆さんが、地域マップの作成や食べ物自販機の提案など、高校生ならではの視点でプロジェクトに関わってくださっていることを大変心強く感じています。地域の課題を自分ごととして捉え、実際に行動に移す姿勢は、まさにこのプロジェクトが目指す「地域とともにつくる場」の象徴です。

今後も天理市様、地域の皆さま、飛鳥未来高校の皆さんと連携しながら、櫟本駅を起点に、沿線地域の魅力を発信し、人が訪れ、滞在し、また戻ってきたくなるようなまちづくりに取り組んでまいります。

飛鳥未来担当者コメント：

本校では2025年度より、生徒が主体となって学校や地域を盛り上げる「活動プロジェクト委員会」を発足させました。生徒たちが日頃から感じていた「最寄り駅の利便性」という身近な課題意識から始まったこの取り組みが、天理市様や立志社様との出会いによって、このようなプロジェクトへの参画へと繋がったことを嬉しく思っております。

生徒たちが地域の店舗に取材してマップを作ったり、自販機設置に向けたアンケート分析や提案を行ったりする中で、「自分たちのアイデアが形になる」という大きな成功体験を得ることができました。これこそが、担当教員が大切にしている「高校生でもできる、やったらできた」という自己肯定感や有用感の育みそのものです。

今後は、地域への愛着を深めた生徒たちが、今回のオープニングセレモニーを一つの節目として、今後もマルシェの開催やホテルや地元のPRなどを通して櫟本の未来にさらに主体的に関わっていくことを期待し、地域活性化に貢献していきたいと考えております。

生徒コメント：

私たち生徒は、日頃から利用している櫟本駅の利便性や快適性を向上させたいという強い思いから、このプロジェクトに参加しました。

活動当初は駅周辺の課題に目を向けていましたが、駅のホテル化や外観の整備が進むにつれ、街がポジティブに変化していくのを肌で感じています。

私たち飛鳥未来生をはじめ、地域住民や添上高校生の皆様にとって、櫟本駅がより使いやすく居心地の良い場所となるよう、今後も清掃活動や地域活性化に尽力していきます。そして、地域の魅力を大切にしながら、櫟本町が「古き良き、愛される街」として発展していくことに貢献したいと考えています。

■飛鳥未来高校グループについて

飛鳥未来高校グループ（飛鳥未来高等学校、飛鳥未来きずな高等学校、飛鳥未来きぼう高等学校）は長年、医療・保育・スポーツ・美容・食・ブライダルなど、多彩な分野のプロを育成してきた学校法人三幸学園が、その専門教育で培ってきた「あきらめない教育」を基盤として運営する単位制の通信制高校です。「その夢も、自分らしさも、きっとうまく行く。」を掲げ、全国各地に45のキャンパスを展開しています。

名称：飛鳥未来高等学校

所在地：奈良県天理市櫟本町1514-3（本校）

開校：2009年4月

代表者：理事長： 鳥居 敏

内容：単位制・広域通信制高等学校

名称：飛鳥未来きずな高等学校

所在地：宮城県登米市米山町中津山字筒場埣215番地

開校：2017年4月

代表者：理事長： 鳥居 敏

内容：単位制・広域通信制高等学校

名称：飛鳥未来きぼう高等学校

所在地：茨城県水戸市桜川1丁目7番1号

開校：2024年4月

代表者：理事長： 鳥居 敏

内容：単位制・広域通信制高等学校

■学校法人三幸学園について

学校法人三幸学園は「人を活かし、困難を希望に変えること」を使命に掲げ、医療、保育、美容、ブライダル、スポーツ、料理、ITなどさまざまな分野の専門学校をはじめ、高等学校や保育施設などを全国に展開しています。世の中に放置されている声を聞き漏らさず、ビジネスの可能性を模索し続ける。そうしてチャレンジし続けることこそが、三幸学園の存在意義です。

名称 ：学校法人三幸学園

所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号

設 立：1985年3月

代表者：理事長 鳥居 敏

事業内容 ：全国12都市に60校以上の専門学校、1つの大学、1つの短期大学、3つの高校、1つの中学、2つの日本語学校、その他多くの幼児・福祉施設の経営

生徒数：約56,000名