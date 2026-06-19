GoPro、コンパクトシネマカメラ「MISSION 1 PRO」を6月19日より国内正規販売店で発売開始

GoPro,Inc.

GoPro, Inc.（NASDAQ：GPRO）は、6月19日（金）より、「MISSION 1シリーズ」のフラッグシップモデルであるコンパクトシネマカメラ「MISSION 1 PRO」を、GoPro国内正規販売店（家電量販店、カメラ専門店、オンラインストア）にて発売します。MISSION 1 PROは、今回の店頭販売開始により、全国の家電量販店をはじめとするGoPro国内正規販売店の店頭でもお買い求めいただけるようになります。（メーカー希望小売価格：122,600円）

■コンパクトシネマカメラ「MISSION 1 PRO」

MISSION 1シリーズは、世界最小・最軽量・最高クラスの堅牢性を備えた、8Kおよび4Kオープンゲート対応のシネマカメラです。MISSION 1 PROはそのフラッグシップモデルとして、新開発の50MP 1インチセンサーと高効率GP3プロセッサーを搭載し、解像度、フレームレート、連続撮影時間、熱性能のいずれにおいてもカテゴリーをリードする性能を実現。最も過酷な撮影環境においても、ミッションクリティカルな信頼性を発揮します。主な特徴は以下の通りです。

- 8K60 / 4K240 / 1080p960 の16:9ビデオ撮影に対応：カテゴリーをリードする高解像度・高フレームレート撮影を実現。スローモーションから高精細映像まで、幅広い映像表現に対応します。- 8K30・4K120の4:3オープンゲート撮影：編集時のリフレーミングや縦動画など複数アスペクト比への展開が可能になり、制作ワークフローの柔軟性を高めます。50MP RAW写真撮影にも対応します。- 新開発の50MP 1インチセンサー：優れた低照度性能と広いダイナミックレンジを発揮し、シネマティックな映像制作を支えます。- 高効率GP3プロセッサー：極限の撮影シーンにおけるミッションクリティカルな信頼性を支える、カテゴリーをリードする画質、バッテリー寿命、熱性能を実現します。- プロ仕様のオーディオ性能：4マイク構成による録音性能の向上に加え、32-bit float録音やBluetooth 5.3オーディオ接続に対応します。- 堅牢性と防水性能：世界最小・最軽量クラスのボディで、ハウジングなしで水深20mの防水性能を備えています。別売りの保護ハウジングを使用すれば水深60mまで対応します。- 豊富な専用アクセサリー：コンパクトカメラグリップ、Enduro 2バッテリー、NDフィルター4枚パック、ライトモッド2など、撮影スタイルに応じた専用アクセサリーに対応します。

なお、MISSION 1シリーズで100%撮影されたシネマティックなローンチフィルムを、GoPro公式YouTubeチャンネルにて公開しています。製品および専用アクセサリーの詳細は、GoPro.comをご覧ください。

■GoPro, Inc.（NASDAQ：GPRO）について

GoProは、人々が自らの体験を、より魅力的かつ没入感のあるかたちで記録・共有することを支援しています。公式SNS：Instagram、YouTube、TikTok、Facebook、X、LinkedIn、ならびにGoProブログ「The Current」にてGoProをフォローいただけます。報道関係者の皆様は、公式ロゴおよび画像素材をプレスポータル（brand.gopro.com）よりご入手いただけます。詳細はGoPro.comをご覧ください。

GoPro、MISSION、HERO、MAX、および各ロゴは、米国およびその他の国におけるGoPro, Inc.の商標または登録商標です。

会社概要

会社名：GoPro, Inc.

所在地：米国カリフォルニア州サンマテオ

事業内容：人々が自らの体験を、より魅力的かつ没入感のあるかたちで記録・共有できる製品・サービスの提供

公式サイト：https://GoPro.com