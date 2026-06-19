【新サービス】無人駐車場の深夜トラブル対応をAIで自動化。コインパーキング業界向け「もしもしAI」の提供を開始

株式会社エクサテックパーキングにも「もしもしAI」

音声AIサービス「もしもしAI」（URL: https://mosimosi-ai.jp/ ）は、コインパーキング（無人駐車場）および駐輪場などの施設運営事業者向けに、AIが利用客からの電話対応やトラブルの一次受付を24時間365日体制で自動で行う特化型ソリューションの提供を開始いたしました。

本サービスにより、「料金体系がわからない」「領収書が出ない」といった定型的な問い合わせをAIが解決し、フラップ板の故障や事故などの緊急性の高いトラブルのみを人間のオペレーターや保守スタッフへ転送する、効率的なコールセンター運用を実現します。

■ コインパーキング業界が抱えるコールセンターの課題

無人運営が基本となるコインパーキング事業において、利用者対応は外部のコールセンターに委託することが一般的ですが、以下のような課題があります。

- 24時間365日体制の維持コスト: 深夜・早朝を問わず入出庫があるため、常にオペレーターを待機させる必要があり、人件費が経営を圧迫している。- FAQ的な問い合わせの多さ: 「最大料金の適用条件」「利用可能な決済方法」など、現地の看板を見れば解決するような軽微な問い合わせが多くを占めている。- 緊急トラブル対応の遅れ: 軽微な問い合わせで回線が埋まってしまい、「精算機が壊れて出庫できない」などの重大なトラブルへの対応が遅れるリスクがある。

■ 「もしもしAI」コインパーキング向け機能の特徴

駐車場運営に特化したAIの応答フローにより、コスト削減と顧客満足度向上を両立します。

- 24時間365日の一次受付・自動ヒアリング お客様からの入電に対し、AIが「駐車場の名称・番号」「車室番号」「お問い合わせ内容」を自然な会話で自動ヒアリングします。深夜帯の急な入電でも待たせることなく即座に応答します。- 料金・利用方法の完全自動応答（FAQ） 「最大料金はいくらですか？」「クレジットカードは使えますか？」といった質問に対しては、事前に学習した各駐車場のデータに基づきAIが的確に自動回答。有人オペレーターの対応工数を大幅に削減します。- トラブル時の緊急切り分け・転送設定 「フラップ板が下がらない」「精算機にお金が詰まった」などの緊急トラブルをAIが判断した場合、ヒアリングした内容（駐車場名・車室番号）を保ったまま、即座に保守担当者や有人オペレーターに電話を転送（エスカレーション）します。- 証拠を残す100%通話録音と自動文字起こし クレームや機器トラブルの状況など、言った・言わないのトラブルを防ぐため全通話を自動録音・文字起こし。管理ダッシュボードからいつでも確認でき、保守スタッフへの引き継ぎもスムーズになります。

■ 既存のコールセンター体制にそのまま組み込み可能

既存の電話番号からTwilioを経由して「もしもしAI」へ転送設定を行うだけで導入完了。OpenAI Realtime APIの活用により、応答レイテンシ約1秒の極めて自然な音声対応を実現しています。

■ リリース記念：駐車場向け デモトーク無料作成キャンペーン

本リリースを記念し、各事業者様の駐車場規約やトラブル対応フローに合わせたデモトーク（AIとの会話スクリプト）を無料で作成いたします。公式サイトのフォームよりご相談いただくと、実際のAIの受け答えの精度や、転送のデモンストレーションをご体感いただけます。まずはコールセンター業務の無人化の可能性をお試しください。

■ 本件に関するお問い合わせ先・関連URL

もしもしAI

サービス概要: https://mosimosi-ai.jp/

コインパーキング向け詳細: https://mosimosi-ai.jp/industries/coin_parking

デモトークお申し込み: https://mosimosi-ai.jp/contact