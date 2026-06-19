【不動産会社向け】物件紹介から採用・ブランディングまで網羅！「不動産業界における動画活用・成功事例セミナー」を6月25日に無料開催

株式会社博士.com

不動産会社向けにホームページ制作やシステム開発を展開する株式会社博士.com(https://web-hakase.com/)（本社：東京都武蔵野市、以下「博士.com」）は、不動産業界において急速に需要が高まっている「動画」の具体的な導入メリットやシーン別の活用法をお伝えする「動画活用セミナー」を、2026年6月25日（木）にオンライン（Zoom）にて無料開催いたします。

本セミナーでは、動画作成の第一歩から、定番の物件紹介に留まらず、人材採用やブランド構築における成功事例まで、明日から実務に活かせるポイントを1時間に凝縮して徹底解説いたします。

▶︎ セミナーお申し込み・詳細ページ：https://www.j-s-p.com/webseminar/page_1473.html

■ セミナー開催の背景：不動産業界における動画活用の多様化

現在、不動産業界において動画をマーケティングや営業活動に活用する企業が非常に増えています。スマートフォンの普及やSNSの台頭により、ユーザーが「文字や写真」だけでなく「動画」でよりリアルな情報を求めるようになったことが背景にあります。

しかし、現場の不動産会社様からは「動画が重要なのは分かっているが、そもそもどのように作成すればいいのか分からない」「YouTubeやTikTokを始めてみたものの、物件紹介以外にどう活用すれば成果に繋がるのか見えない」というお悩みの声が多く寄せられていました。

そこで、長年不動産業界のWeb戦略をサポートしてきた博士.comは、会社ごとの目的やシーンに合わせた効果的な撮影方法、および集客・採用・ブランディングを成功に導くための運用のポイントをお伝えすべく、本セミナーを企画いたしました。

■ 本セミナーの主な内容と見どころ

1. 誰でも始められる！撮影・運用のポイント

撮影を始める前に準備すべき機材は？企画をどのように立てたら良いの？など、動画活用を始める前に押さえておくべき基本的なポイントを解説します。

2. 物件紹介だけではない！採用やブランド構築での活用事例紹介

部屋の中を見せるだけの動画から一歩進み、求職者の心に刺さる採用動画の作り方や、地域での認知度を高めるブランディング動画の活用シーンについてお伝えします。

また、「何通分開封されなかった際に時間をずらすか」というスライド判定の基準回数（デフォルトは1通）や、判定の基準を「開封履歴」にするか「クリック履歴」にするかも不動産会社様の戦略に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

■ ステップメール機能の3つの強み・メリット

セミナータイトル： 【不動産会社向け】動画活用セミナー～物件紹介から採用・ブランディングまで～

開催予定日時： 2026年6月25日（木） 10:00～11:00

開催形式： オンライン開催（※配信URLを後日お送りします）

参加費用： 無料（事前申込制）

対象者： 不動産会社の経営者様、マーケティング担当者様、人事・採用担当者様

お申し込み方法： 下記URLの専用フォームよりお申し込みください。

URL： https://www.j-s-p.com/webseminar/page_1473.html(https://www.j-s-p.com/webseminar/page_1473.html)

■ ホームページ博士について

ホームページ博士は、20年以上にわたり、不動産業界のホームページ制作・集客支援を行ってきました。単なるホームページ制作だけではなく、SEO対策・広告運用・反響分析・コンテンツ改善まで一貫して対応しております。これまで培ってきた経験と、1000社以上のWEB戦略・運用支援実績をもとに、地域密着の不動産会社様から大手企業様まで幅広くサポートいたします。長年積み重ねてきたデータとノウハウを活かし、不動産WEB戦略をご提案します。

▶︎ ホームページ博士について：https://www.j-s-p.com/

■ 会社概要

会社名： 株式会社博士.com

所在地：〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2Ｆ

代表者：代表取締役 岩崎政二

創業：1998年12月（設立：2002年5月）

事業内容：動画企画制作コンサルタント事業 、WEB制作コンサルタント事業 、Ｗebシステム管理事業 、ポータルサイト運営事業 、情報誌の発刊・編集事業 、取材広告代理事業 、エンターテイメント事業

URL：https://web-hakase.com/

■ 会社概要

担当部署： プランニング事業部

TEL： 0422-28-2211

E-mail：https://www.j-s-p.com/contact_form/