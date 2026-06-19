長崎居酒屋『じげもんとん』吉祥寺店で「五島手延べうどん」を6/27(土)～8/31(月)期間限定で販売「トビウオ刺し」など『夏祭りフェア』も同時開催

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下 GOSSO）のグループ会社、株式会社大高商事（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高階宏一朗、以下 当社）は、『長崎酒家 吉祥寺じげもんとん』にて、2026年6月27日（土）から8月31日（月）期間限定で「五島手延べうどん」を販売します。あわせて、夏祭り気分を感じられる11品を提供する『夏祭りフェア』を同時開催します。https://www.daiko-shoji.com

長崎食材で地元に貢献、こだわりの和食と地酒が楽しめる『じげもんとん』

当社は、長崎出身の代表が創業したちゃんぽん専門店『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』と、長崎の食材・食文化・旬を楽しむ居酒屋『じげもんとん』を首都圏を中心に展開しています。“じげもん（地元の意）”を日本中に広めることを目指し積極的に店舗展開を進めています。

長崎・五島の涼味「五島手延べうどん」で、夏をつるりと味わう

この度、『吉祥寺じげもんとん』では、夏の新商品として冷たいつけうどんスタイルで味わう「五島手延べうどん」を販売いたします。食欲が落ちやすい夏に向けて涼感のあるメニューとして提案するものです。五島手延べうどんは、長崎県の五島列島に伝わる伝統的なうどんです。「日本三大うどん」のひとつに数えられ、細麺でありながらつるりとしたのどごしの良さと、もっちりとした強いコシが特長です。今回は、長崎近海で獲れるあご（トビウオ）を使った上品な風味の「黄金あご出汁」と「温玉九州醤油」の2種のつけ汁でご提供いたします。うどん単品の他、ねぎとろ小丼、芳寿豚バラ小丼、ミニ天丼とのセットもご用意し、食べ応えのあるラインアップにしました。

夏祭り気分を盛り上げる『夏祭りフェア』も同時開催

また、同店では夏の屋台やお祭りをイメージした期間限定メニューを販売する『夏祭りフェア』を開催します。新鮮なトビウオを刺身でいただく「まるっと！トビウオ刺し」、刺身五点と珍味を盛りつけた夏祭りの主役「トビウオ階段盛り」。屋台の味をじげもん流にアレンジした「たこ焼き風さつま揚げ」、「背徳の豚バラ蒲焼き串」、「鉄板イカのバターガーリック焼き」、ちゃんぽん麺で作る焼きそば「夜店のちゃきそば」、「大人のコーヒーゼリーサンデー」など夏祭りらしい賑やかなメニューをラインアップします。長崎の地酒「本陣 夏純吟」とともに楽しめます。

今後も当社は、『じげもんちゃんぽん』『じげもんとん』の運営を通して、長崎の食文化を日本全国だけでなく世界に向けて発信してまいります。

■商品概要

提供期間：2026年6月27日（土）～8月31日（月）

商品情報：

五島手延べうどん 並 989円 大 1,139円

つるりとのどごしの良さと、しっかりとしたコシが楽しめる長崎・五島の名物うどん。黄金あご出汁と温玉九州醤油、2種のつけ汁で味わえます。

五島手延べうどん ねぎとろ丼(小)セット 1,539円

つるりとのどごしの良い五島手延べうどんに、ねぎとろ小丼を合わせた満足感のあるセット。

五島手延べうどん 長崎芳寿豚の豚バラ丼(小)セット 1,539円

五島手延べうどんに、香ばしく仕上げた芳寿豚の豚バラ小丼を合わせたセット。豚バラのコクと旨みが加わり、食べ応えのある一品です。

五島手延べうどん 天丼(小)セット 1,649円

五島手延べうどんに、ミニ天丼を添えたセット。軽やかなうどんの味わいに、揚げ物ならではの満足感が加わります。

『夏祭りフェア』メニュー

提供期間：2026年6月27日（土）～8月31日（月）

トビウオ階段盛り 3,299円

鮮度抜群の刺身五点＋珍味。豪華絢爛じげもん夏祭りの主役。

まるっと！トビウオ刺し 1,209円

夏が旬のトビウオ。青魚でもありながらクセがなく、プリプリとした身の食感がおいしさを引き立てます。※天候不良等で入荷できない場合がございます。

鉄板イカのバターガーリック焼き 879円

大葉ととうもろこし香ばし揚げ 549円

サクサクのイカリング 659円

夜店のちゃきそば 879円

たこ焼き風さつま揚げ 769円

コク旨キムチーズ 439円

背徳の豚バラ蒲焼き串 659円

大人のコーヒーゼリーサンデー 549円

長崎県佐世保市 潜龍酒造

本陣 夏純吟 一合 879円

※写真はイメージです。表示価格は全て税込です。

■店舗概要

店 名：長崎酒家 吉祥寺じげもんとん

住 所：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 ダイヤガイビル B1F

電 話：0422-27-6277

営業時間：月～木 17:00～23:00（料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:30）

金・祝前日 17:00～24:00（料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

土 12:00～24:00（料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

日・祝日 12:00～22:00（料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30）

定 休 日 : なし（施設に準ずる）

U R L ：https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13164677/(https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13164677/)

■会社概要

吉祥寺じげもんとん

社名 ：株式会社大高商事

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 高階 宏一朗

設立 ： 2009年8月

事業内容 ：飲食店の企画・運営、ライセンス展開事業

URL ： https://www.daiko-shoji.com

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/