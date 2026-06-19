【ロフト】夏は、おうち時間にもしっかり水分補給！ 便利な冷水筒とミニボトル

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、水分補給をこまめに行いたい夏におすすめの、さまざまなタイプの冷水筒やステンレスボトルを展開しています。容器の中までスポンジで洗うことができる口が大きいタイプや部品が少ないシームレスパッキンタイプの冷水筒、近年注目度が高まっているフレーバーウォーターに適したガラスのピッチャーのほか、寝苦しい夜の水分補給におすすめのミニサイズのステンレスボトルなどを展開しています。

■開催店舗：渋谷ロフト、銀座ロフトほか全国のロフト店舗及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/ )

■商品例：※価格はすべて税込み ※店舗により取扱商品、規模は異なる

【冷蔵庫に収まりやすい形の冷水筒】

●＜ロフト限定＞ タテヨコシームレスピッチャー 2.1L(岩崎工業) 1,485円

パッキン素材とフタを一体化。底まで手の入る広口設計で手入れがしやすく、

片手でワンタッチ開閉が可能。縦にも横にも置けるため冷蔵庫のスペースに合わせて使えます。

＜ロフト限定＞ タテヨコシームレスピッチャー 2.1L

●＜新商品＞ ブリタ リクエリ パウダーブルー カートリッジ２個付き(BRITA Japan) 4,928円

世界70か国以上で愛用されているブリタのポット型浄水器。冷蔵庫のドアポケットに収まるサイズで

収納もすっきり。便利な液晶メモが約4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます。

ブリタ リクエリ パウダーブルー カートリッジ２個付きブリタ リクエリ パウダーブルー カートリッジ２個付き

●ウォーターピッチャー 1.0L(マーナ) 2,178円

冷蔵庫の棚や、扉の前ポケットなどの隙間に入れやすいコンパクトサイズの

ウォーターピッチャー。くぼみがあるので持ちやすく、コップにそそぎやすい設計。

ウォーターピッチャー 1.0Lウォーターピッチャー 1.0Lウォーターピッチャー 1.0L

【フレーバーウォーターにおすすめのアイテム】

ハーブやフルーツを入れて見た目も涼しげに楽しめる人気のフレーバーウォーター。

フィルターつきの冷水筒がおすすめです。

●＜ロフト限定＞ uca(ユーシーエー)耐熱ガラスウォータージャグ 1L(シービージャパン) 2,200円

耐熱ガラス製で熱湯にも対応、フィルターつきでお茶やフレーバーウォーターが手軽に楽しめます。

＜ロフト限定＞ uca(ユーシーエー)耐熱ガラスウォータージャグ 1L

●TOWER 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L(山崎実業) 2,750円

お子さまにもおすすめの冷蔵庫から直接ドリンクを注げる便利なウォーターサーバータイプ。

中に仕切りがあるため、ティーパックやフレーバーウォーターの果物なども注ぎ口を塞ぐことなく注げます。

TOWER 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8LTOWER 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8LTOWER 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L

●UNITEA(ユニティ)ウォーターカラフェ(KINTO) 3,960円

注ぐたびに開け閉めする必要がないフタは、氷やレモンなどを留めながら注げる設計。

UNITEA(ユニティ)ウォーターカラフェ

【就寝時の枕元に置いておきたいミニボトル】

●＜ロフト先行＞ 象印ステンレスマグ SM-MS25 250ml(象印マホービン) 3,410円

シームレスパッキンで食洗機対応、内側の「ラクリアコート」加工※1により、茶渋などが付きにくい仕様。

象印ステンレスマグ SM-MS25 250ml象印ステンレスマグ SM-MS25 250ml象印ステンレスマグ SM-MS25 250ml象印ステンレスマグ SM-MS25 250ml

●サーモス 真空断熱ポケットマグ 150ml(サーモス) 2,200円

フタを外せばすぐに飲める、口当たりのやさしい飲み口のミニステンレスボトル。スポーツ飲料にも対応。

サーモス 真空断熱ポケットマグ 150ml

●タイガー 真空断熱ボトル 200ml(タイガー魔法瓶) 3,080円

パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」でお手入れが簡単な真空断熱ボトル。

汚れやにおいがつきにくくサビにも強い「スーパークリーンPlus」※2仕様。

タイガー 真空断熱ボトル 200mlタイガー 真空断熱ボトル 200mlタイガー 真空断熱ボトル 200ml

※1フッ素樹脂コーティング ※2ステンレスの表面に鏡面加工を施す