経営者会食150回突破記念：決裁者と直接つながる「鈴木顧問light」提供開始

株式会社コミクス

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、代表・鈴木が主催する決裁者限定の「経営者会食」の開催回数が累計150回を突破したことをお知らせいたします。

同時に、この会食への優先参加権と24時間365日の経営相談をセットにした新サービス「鈴木顧問light」の提供を開始します。

BtoB事業における新規開拓のルートが頭打ちになりやすい中、広告では届かない決裁者との接点創出と、孤独な経営者の意思決定を強力に支援する経営者限定プログラムです。

■背景・課題

BtoBビジネスにおいて、最終的な受注は意思決定者である「人」への信頼で決まります。しかし、経営者同士の良質な出会いの場は限られており、オープンな交流会では「名刺交換で終わる」「参加目的のばらつきで案件化の温度感が合わない」「経営課題や投資判断に踏み込みづらい」「信頼の担保が弱く継続的な関係になりにくい」といった課題が多く見られます。また、広告施策は認知を獲得できても、強い信頼に基づく「紹介」を生み出すことは困難であり、新規開拓のルートが頭打ちになる企業が少なくありません。

さらに、経営者は重要な決断を下す際、社内では相談しにくい孤独な立場にあります。資金繰り、組織・採用、新規事業の立ち上げなど、重い決断ほど相談相手が不在となり、孤独な意思決定が判断のスピードと精度を鈍らせる大きな要因となっています。

コミクス代表鈴木は、こうした課題を前提から解消するため、参加者を「取引先企業の経営者」かつ「決裁権者」に限定したクローズドな会食として「経営者会食」を継続開催してきました。一貫して「自社の売上にも、ご参加企業の売上にもなる出会いをつくること」を目的とし、このたび累計150回を突破いたしました。

■ 提供内容

この度提供を開始する「鈴木顧問light」は、「相談できる参謀」と「決裁者と出会う場」をひとつにした経営者限定プログラムです。

1）決裁者限定「経営者会食」への優先参加権

毎月10回のペースで定期開催される、厳選された取締役クラスのみが集うクローズドな会食へ優先的にご案内します。

・少人数制（1回あたり10～15名）で深くつながる場

・年間最大120回の会食機会（月10回×12ヶ月）

・参加者は100%厳選された経営層（取締役クラス）

・会食時に鈴木による他己紹介で貴社の強みをアピール

食事をともにし、肩書きの前に人として知り合うことで、本音の対話が生まれ、自然な流れでビジネスや紹介につながります。一般的な広告・交流会では届かない決裁者に、「人」として届くことが、紹介と受注を生む強固な土台になります。

2）24時間365日の経営相談（鈴木顧問light）

専用メッセンジャーグループを通じ、コミクス代表鈴木へいつでも直接相談が可能です。

・回数無制限で24時間365日対応

・資金繰り・財務戦略、組織・採用・人材育成、営業・マーケティング強化、新規事業の立ち上げ、M&A・資本政策、生成AIの経営活用など、経営の全方位を直接ぶつけられます。

・7社の創業と4社のEXIT（事業売却）を経験し、全国の経営者ネットワークを持つ実務家による壁打ちが可能です。

■ 特長・強み

・決裁者限定のため、提携・投資・紹介など意思決定を前提に話が進みやすい

・取引先企業限定のクローズド設計により、一定の信頼が担保され、商談化・協業検討へ進みやすい

・広告や一般的な交流会では届かない決裁者に「人」として届き、信頼構築から商談・紹介へつながる

・専用グループでの相談により、経営判断のスピードと精度を飛躍的に向上させる

・一括払い（年間120万円/税別）と月払い（月額15万円/税別）の選べる料金プラン。一括払いの場合は年間60万円のコストメリットがあります。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・新規開拓・受注をもっと増やしたい経営者

・経営の意思決定を壁打ちしたい経営者

・決裁者の人脈を、質高く広げたい経営者

活用シーン例

・協業先・紹介先を増やし、具体的な案件化を進めたい場合

・共同提案、アライアンス、相互送客などの打ち手を探している場合

・担当者同士の商談では進みにくい経営判断の論点を、経営者同士で相談したい場合

・資金繰りや組織課題など、社内では相談しにくい経営課題の解決策を探る場合

・共催として、取引先ネットワークを活用した価値提供（機会創出）を行いたい場合

■ 今後の展望

コミクスは「ご縁をつなぐことで、企業の成長に貢献する」というミッションのもと、これまで1,820社の取引実績と1,476社のBtoB事業者支援実績を築いてまいりました。今後も「鈴木顧問light」および「経営者会食」を通じて、広告や営業では買えない「信頼・情報・紹介」を複利で積み上げる機会を提供します。

意思決定を前提に対話できる場として「経営者会食」を継続開催し、参加企業同士の協業や売上機会の創出を強力に支援していくとともに、経営者の孤独な決断を支える伴走者として、企業の持続的な成長に貢献してまいります。お申し込み当日から、専用グループへのご招待および会食の優先ご案内を開始し、即座に相談と人脈づくりをスタートいただけます。

詳しく知りたい方はこちら :https://www.comix.co.jp/contact/自由記述欄に「経営者会食」とご記入ください。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

コミクスアカデミー：https://www.comix.co.jp/academy/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生