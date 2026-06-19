ホテル最上階の涼やかな特等席で、横浜の夜景と冷えたビールで夏を満喫　フレンチシェフ渾身の料理を優雅なBBQスタイルで楽しむご褒美時間

相鉄ホテル株式会社フレンチシェフが手掛ける特製料理と冷たいビールの夏の饗宴

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、ホテル最上階のスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、毎年好評のビアフェスタ「フレンチBBQ」を、2026年7月1日（水）より9月30日（水）まで夏季限定で開催いたします。

夕暮れが横浜港を橙色に染め、やがて煌めく夜景へと移りゆく美しい景色を一望できるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」。その最高の舞台でフレンチのエッセンスを纏った、シェフ高木こだわりのBBQ料理とキリッと冷えた生ビールやクラフトビールなど充実のフリーフローを存分にお楽しみいただける「フレンチBBQ」が登場。まずはスモークサーモンのタルタル、バジル薫る夏野菜のマリネなど彩り豊かな冷製料理にグラスを傾けながら、爽やかに夏の夜がスタート。そして、ケイジャンスパイスが食欲をそそる海老とイカのブロシェットや肉厚でジューシーな味わいの岩手県産ブランド鶏“あべどり”もも肉や国産ポークの豪快なグリルなど、食べ応えある温製料理が続きます。フレンチならではの一品“エスカルゴ ブルギニヨン”は、パンの器に溶け出すガーリックバターを余すことなく楽しめる逸品。さらに、トリュフの豊かな香りのフレンチフライは、ビールやワインとの相性が抜群の人気メニューです。締めくくりのデザートには、グリルしたパイナップルと、キャラメルの香ばしさにラムレーズンアイスが溶け合う、夏らしい甘い余韻をお届けします。

また、ビアフェスタの醍醐味の一つであるドリンクには、のど越し爽やかな生ビール「ハートランド」をはじめ、月替わりの厳選クラフトビールやスパークリングワイン、バラエティ豊かなノンアルコールジントニックまで、料理にぴったりのラインナップを心ゆくまでお召し上がりいただけます。

お仕事帰りの暑気払いや、ご友人との気心知れたお集まりなどに最適な大人時間をゆっくり過ごせる場所。ホテル最上階の特等席から横浜の夜景を眺めながら、今年の夏のとっておきの一夜をスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて涼やかにお過ごしください。

【スカイラウンジ「ベイ・ビュー」シェラトン ビアフェスタ2026～フレンチBBQ～ 概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/284/横浜の景観が美しいホテル最上階のスカイラウンジ「ベイ・ビュー」暮れゆく横浜港を眺めながらとっておきの大人時間を

■場 所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

■期 間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）日曜～金曜開催

（土曜日・特別営業日を除く）

■時 間：17:30～19:00入店 2時間制（LO 30分前）

■料 金：9,900円（税金・サービス料込み）

【メニュー】

・スモークサーモンのタルタル ライムとハーブのフロマージュブランソース

・鶏レバームース

・鴨のスモークとオレンジのピンチョス

・夏野菜のマリネ バジル風味

・チーズとドライフルーツのコンポート

・ラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼き

・海老とイカのブロシェット ケイジャンスパイス風味

・ソーセージ・あべどり・国産ポークのグリルアソート

・エスカルゴ ブルギニヨン パンの器仕立て

・フレンチフライ トリュフ風味

・グリルドパイナップルのキャラメリゼ ラムレーズンアイス

スモークサーモンのタルタルなどの冷製オードブル海老とイカのブロシェットソーセージ・あべどり・国産ポークのグリルアソートエスカルゴ ブルギニヨン パンの器仕立てラタトゥイユとポーチドエッグのココット焼きグリルドパイナップルのキャラメリゼ ラムレーズンアイス

【ドリンク フリーフロー】

・生ビール（ハートランド）

・クラフトビール(※月替わり)

SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496／九州クラフト日向夏

スプリングバレー フルーティーセゾン（7月限定）

ブルックリンブルワリー ブルックリンサマーエール（8月限定）

横浜限定サワークラウトラガー（9月限定）

・ワイン赤白

・スパークリングワイン／ノンアルコールスパークリングワイン

・ハイボール ・氷結レモンサワー

・ノンアルコールジン『GINNIE 東京ドライ』使用ノンアルコールジントニック4種類

・ソフトドリンク(オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース、ウーロン茶、 ジンジャエール、コーラ)

【フレンチ「ベイ・ビュー」料理長 高木 浩平】

冷たい生ビールや赤白ワインなど充実のフリーフロー華やかなスパークリングワイン

調理師学校で学んだ後、フランス料理店で修業し、料理の基礎を固める。料理を通してフランスに魅せられ、大学のフランス語学科に入学し４年間フランスについての造詣を深める。卒業後、 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズへ入社、フレンチ「ベイ・ビュー」や宴会キッチンを経て 2018 年 、横浜スタジアム内 NISSAN STAR SUITES の専属シェフを任され、立ち上げから務める。 2019 年オールデイブッフェ「コンパス」のトップシェフに、2023 年 8 月よりホテル最上階に位置するフレンチ「ベイ・ ビュー」のシェフに就任。

備考：

※記載料金には、消費税とサービス料が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※写真はイメージです。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00～19:00）

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/lounge-bayview/

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