一般社団法人アニメツーリズム協会加盟企画第2弾　アニメ20周年記念「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海」コラボラッピング店舗を6月20日から期間限定で展開　ここでしか手に入らないオリジナルグッズも発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」を目指した取り組みの一環として、小売・流通業として初めて加盟した一般社団法人アニメツーリズム協会（以下、アニメツーリズム協会）との連携企画を展開しております。

このたび、その第2弾として、2026年6月20日(土)から、TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の舞台である兵庫県西宮市の店舗にて、アニメ放送20周年を記念した「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海 アニメ20周年記念キャンペーン」とコラボしたラッピング店舗を期間限定で展開いたします。

※画像はイメージです

■ファミマで聖地巡礼が楽しめる！ラッピング店舗第2弾が登場

ファミリーマートは、従来より大切にしてきた“衣・食・住”の価値に“遊”の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めています。

アニメ作品の舞台を巡る聖地巡礼は、国内外の観光客を地域へ誘客する強力なコンテンツとなっています。

このたび、2026年3月から5月にかけて実施した第1弾の東京都豊島区池袋（『デュラララ!!』の聖地）に続き、第2弾として『涼宮ハルヒの憂鬱』の聖地である兵庫県西宮市にてラッピング店舗を実施いたします。

今回は、JR東海が展開する「推し旅」企画、「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海 アニメ20周年記念キャンペーン」と連動し、鉄道旅とコンビニ、そしてコラボならではの特別なデザインが融合した、ファン必見の聖地巡礼体験をご提供いたします。

■第2弾はアニメ放送20周年を迎える『涼宮ハルヒの憂鬱』×JR東海コラボ

TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』は、兵庫県西宮市の街並みや風景が極めて忠実に、美しく描かれていることで知られ、現在も多くのファンが訪れる聖地巡礼の代表的な作品です。

今回は「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」にてアニメ放送20周年を記念した「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海」の特別なコラボビジュアルを用いたラッピング装飾を実施いたします。

店舗：ファミリーマート西宮獅子ヶ口店

住所：兵庫県西宮市獅子ヶ口町1-39

実施期間：2026年6月20日（土）～9月23日（水）

注意事項

※他のお客さまのご迷惑になるため、店内での写真撮影はご遠慮ください。

※店舗周辺での立ち止まりや近隣住民の方へのご迷惑となる行為はご遠慮ください。

【追加情報：オリジナルグッズ販売・JR東海キャンペーン連動について】

ラッピング店舗の実施に合わせ、以下の展開も予定しております。

オリジナルグッズ販売：

ラッピング店舗にて、いとうのいぢ先生による本キャンペーンの描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。



JR東海「推し旅」連動スタンプラリースポット：

JR東海が主催するキャンペーンの一環として、作品ゆかりの地を巡る「聖地巡礼デジタルスタンプラリー」が開催され、ファミリーマート西宮獅子ヶ口店がそのチェックインポイントになります。

※いずれも詳細については、JR東海「推し旅」キャンペーン特設サイトにてご確認ください

特設サイト：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/haruhitv/

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海 アニメ20周年記念キャンペーン」について

アニメ放送20周年を記念し、JR東海の「推し旅」プランとして展開される特別キャンペーン。新幹線車内限定の特別ボイスドラマや、西宮市を巡るデジタルスタンプラリー、限定コラボグッズの販売など、20年の歩みをファンとともに振り返り、楽しむための特別な旅行企画が満載です。

特設サイト：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/haruhitv/

■TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』について

「涼宮ハルヒ」シリーズは、原作・谷川流、イラスト・いとうのいぢによる角川スニーカー文庫刊のライトノベルを原作とする、涼宮ハルヒが団長の学校未公式団体「SOS団」が繰り広げるSF風味の学園ストーリーです。

2006年のTVアニメ化では、物語の時系列をシャッフルした構成と、エンディングテーマ『ハレ晴レユカイ』のダンスがインターネットを通じて爆発的な人気を博し、社会現象となりました。

2009年には、2006年版に新作エピソードを加え、時系列順に再構成した形で第2期が放送。さらに2010年には、劇場版『涼宮ハルヒの消失』が公開され、深夜アニメ発の作品として異例の大ヒットを記録し、高い評価を獲得しました。

そして2026年。TVアニメは放送20周年を迎え、これまでシリーズを支えてくださった皆様への感謝を込めた『涼宮ハルヒの御礼』プロジェクトを実施中です。

■一般社団法人アニメツーリズム協会について

2016年設立。「アニメ聖地88」の選定・発信を通じ、アニメ作品の世界観や舞台となった地域の魅力を国内外に発信し、観光客と地域をつなぐ観光振興に取り組んでいます。

■「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」について

一般社団法人アニメツーリズム協会が、全世界のアニメファンを対象に行う投票の結果をもとに、権利元や地方自治体との協議を経て毎年選定・発表する「アニメの聖地」のリストです。 選定の地を巡ることで、日本国内の魅力的な地域を再発見し、観光客と地域をつなぐことを目的としています。選定された会員地域には「アニメ聖地88認定プレート」や「ご朱印スタンプ」が設置されている地域もあり、広域観光ルートの形成を促進しています。

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html