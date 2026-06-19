淡路島の最高ランクの美味を贅沢に集結。淡路島最高峰の山海の恵みを食べ尽くす「極上プレミアムBBQ」を夏季限定販売兵庫県淡路島「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」

株式会社ニジゲンノモリ

淡路島北部の静寂に包まれた丘の上に佇むラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、淡路島が誇る最高峰の山海の恵みを一度に味わうことができる夏季限定プラン『極上プレミアムBBQ』を、2026年7月1日（水）より提供いたします。

本プランは、現在販売中の「A5ランク淡路ビーフの極上BBQ」をさらにグレードアップした特別プランです。淡路島を代表するブランド食材と新鮮な海の幸を贅沢に取り揃え、爽やかな夜風が吹き抜けるテラス席で、ここでしか味わえないワンランク上のBBQ体験をお楽しみいただけます。

尚、本プランの提供期間は2026年7月1日（水）から9月30日（水）までとなります。

▲“淡路ビーフ”をBBQで豪快に▲淡路島を代表する、山と海の極上の素材を堪能

『極上プレミアムBBQ』では、淡路牛の最高峰として知られるA5ランクの“淡路ビーフ”100gをはじめ、上質な脂の甘みが特徴の“淡路もち豚”100g、豊かな旨みと柔らかな肉質を持つ“淡路鶏”100gをご用意。さらに、海の恵みとして鮑を加え、淡路島が誇る山海の美味を一度にご堪能いただけます。

今回ご提供する畜産食材は、いずれも最高品質のもののみを厳選して仕入れています。特に淡路ビーフは、淡路島で生まれた純血種の但馬牛の中から選び抜かれた年間認定数の限られる希少なブランド牛であり、その上質な赤身の旨みと繊細な脂の甘みをお楽しみいただけます。

また、淡路もち豚や淡路鶏についても、島内でも限られた生産者から仕入れた高品質なもののみを使用。複数の最高ランク食材を同時に揃えることは容易ではなく、本プランだからこそ実現した特別な内容となっています。

お食事は、夕陽が沈みゆく淡路島の絶景と心地よい夜風を感じられる専用テラスにてご提供。淡路島の自然が織りなす特別な空間の中で、食材本来の旨みを最大限に引き出したプレミアムBBQをお楽しみください。

■7月1日（水）～9月30日（水）『A5ランク淡路ビーフの極上バーベキュープラン』概要

予約受付：

2026年6月19日（金）より

提供日：

2026年7月1日（水）～9月30日（水）

コース内容：

・A5ランク淡路ビーフサーロイン 100g/名

・淡路もち豚 100g/名

・淡路鶏 100g/名

・新鮮海鮮と季節野菜の盛り合わせ

・旬野菜のサラダ

・本日のデザート

料金：

49,610円～（夕・朝食込） ※1室2名様ご利用時の１名あたりのご料金

予約：

https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/plans/10196010?checkin_date=20260618&checkout_date=20260619&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1(https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/plans/10196010?checkin_date=20260618&checkout_date=20260619&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)

URL

問合わせ：0799-64-7090

【施設】

グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。

【お食事】

兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。

＜ご夕食＞

東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。

食材は、淡路島の年間200頭ほどしか取れない淡路ビーフ、新鮮さゆえ提供ができる「逆さうに（由良産のうに）、淡路島産の玉ねぎ、トマトをなどたっぷりの野菜を使ったすき焼きをはじめ、季節によりお好みのメニューお選びいただけます。※食材は時期により異なる場合がございます。

＜ご朝食＞

宿泊の醍醐味のご朝食は【＜和食＞淡路島山海御膳】または【＜洋食プレート＞】のどちらかを、1組に付きお1つお選びいただけます。

【和食：淡路島山海御膳】

グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。

【洋食プレート】

メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。

【お風呂】

全室檜風呂を設置し、檜の爽やかな香りに癒されます。