ジャパンリーグ×スポーツマネジメント通訳協会 業務提携締結のお知らせ

株式会社ジャパンリーグ

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎 一誠）と、一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会（本社：東京都港区、代表理事：生駒 富男、以下SMI）は、スポーツ現場における語学・通訳人材の育成および活躍機会の創出を目的として、業務提携を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本提携は、スポーツ通訳検定の合格者・受験者が「資格をキャリアに変える」ための実践の場を創出し、スポーツ通訳・語学人材の育成と活躍推進を目的とするものです。ジャパンリーグが運営するジャパンウィンターリーグ（JWL）の国際的なスポーツ現場・ネットワークと、SMI が有するスポーツ通訳教育の知見を活かしながら、スポーツ界における語学・通訳領域の新たな価値創出に取り組みます。

連携内容

🌎JWL for Interpreters（通訳・語学人材の現場体験プログラム）の共同実施

スポーツ通訳検定の合格者・受験者を対象に、JWL の現場で通訳業務を実践する人材育成プログラムを共同実施します。

📚育成カリキュラムの共同開発

SMI の専門知識とジャパンリーグの現場ノウハウを組み合わせ、スポーツ通訳・語学人材の育成に向けたプログラムを共同で開発します。

🤝両団体のネットワーク・情報連携

スポーツ通訳・語学領域における情報発信や、両団体の会員・関係者へのネットワーク共有など、継続的な連携活動を推進します。

※プロジェクトの内容は、一部変更となる可能性があります。

一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会 会長 小林 至

スポーツ通訳は、単に言葉を訳す仕事ではなく、競技への理解、異文化への感度、状況判断、そして選手・指導者との信頼関係をもとに、現場を支える専門職です。

今回、JAPAN WINTER LEAGUE（JWL）という実践の場で、検定で学んだ知識を現場経験へとつなげる機会を創出できることを、大変意義深く感じています。

本提携を通じて、スポーツ通訳者の育成と地位向上に取り組んでまいります。

株式会社ジャパンリーグ 代表取締役 鷲崎 一誠

「ジャパンリーグは『陽の目を見ない場所に光を』を掲げ、挑戦する人に活躍の機会を生み出すことを使命としてきました。

これまで、選手だけでなく、トレーナー、アナリスト、コーチなど野球関係者が成長できる環境を提供してきたJWL ですが、SMI と「通訳」を志す皆さんの為の企画を行います。

この提携により「成長」と「出会い」を届け、スポーツ界で活躍する人材を輩出していきます！

小林会長とこのご縁をいただいた方に感謝致します。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジャパンリーグ ｜ 沖縄市中央一丁目7 番8 号2F

📧 info@japanleague.co.jp 🌐 https://www.japanleague.co.jp

一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会 実践プログラム 事務局

東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

📧 info@spomane-inter.com 🌐 https://www.spomane-inter.com/

※本リリースに記載の情報は発表時点のものです。日程・詳細は予告なく変更になる場合があります。