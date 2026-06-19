【7月15日無料ウェビナー】「属人営業」からの脱却。AI×仕組み化で、再現性ある成果を生み出す営業組織の構築ロードマップを初公開！

モンスターバンク株式会社

■ ウェビナー開催の背景と目的

「今月も目標未達だが、メンバーのどこをどう改善すればいいか分からない」

「トップ営業の勘やスキルに頼り切りで、後輩が育たない」

多くの営業マネージャーや経営者が、

このような営業の「属人化」と「ブラックボックス化」に頭を悩ませています。

営業成果が出ない根本的な原因は、メンバーの気合いや能力不足ではありません。

売れる仕組みが「構造化」されていないこと、

そしてプロセスのどこで躓いているかが「データとして可視化」されていないことにあります。

本ウェビナーでは、「コア業務は人、ノンコア業務はAI」という最先端の分業設計から、

営業プロセスの歩留まりを科学的に改善し、属人性に頼らない「再現性の高い営業組織」をつくるための具体的なロードマップを初公開します。

お申込みはこちら :https://webinarbase-seminar20260715.peatix.com

■ 本ウェビナーで得られる「5つの持ち帰りポイント」

【歩留まりの可視化】 どのフェーズで失注しているかを特定する科学的アプローチ

【営業課題の構造診断】 「なんとなく数字が上がらない」状態を打破する見える化フレームワーク

【AIによるノンコア業務削減】 AIに任せるべき業務の見つけ方と、具体的な導入イメージ

【自社への即時適用】 「明日から自社で何をすべきか」がわかる具体的なHow-to

【組織化へのファーストステップ】 チームの営業力を底上げするための仕組み化・組織設計

■ こんな方におすすめ

- 営業部長、営業マネージャー、経営者の方- 「属人営業」から脱却し、チーム全体の底上げを図りたい方- 営業プロセスのどこで失注しているか（歩留まり）を可視化したい方- インサイドセールスの導入や、AIを活用した営業効率化を検討中の方- 営業施策の費用対効果（ROI）を数字で証明し、社内稟議を通したい方

■ 登壇者プロフィール

鈴木 創也（すずき そうや） 株式会社ValorizeAI 代表取締役CEO

Salesforce出身の営業の仕組み化専門家。「ノンコア業務はAIで代替し、人はより高度な業務でレベルアップ」の思想のもと、営業ワークフローの設計・実装を多数支援。KPI達成に向けた施策検証・チャネル最適化を得意とする。



鳥羽 和真（とば かずま）モンスターバンク株式会社 代表取締役

データサイエンスに基づきマーケティング・営業効果を可視化。分析ツール『Proofly』により、施策の真の貢献度を算出し、意思決定の高度化を支援。広告事業・コンサルティング事業・マーケットプレイス事業を展開。

■ 開催概要

日時： 2026年7月15日(水) 13:00～14:00

参加費： 無料

定員： 限定50名（先着順） ※席数に限りがございますのでお早めにお申し込みください。

形式： オンライン開催（Google Meet予定）

※お申し込みいただいた方に、視聴用URLをお送りいたします。PCやスマートフォンからどこからでもご参加いただけます。

お申込みはこちら :https://webinarbase-seminar20260715.peatix.com