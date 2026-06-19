主演・渡邉美穂さん×東ブクロさん(さらば青春の光)ドラマ初共演で夫婦役に！『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』「タテドラ」オリジナルドラマとして制作決定～大人気同名マンガを実写化～

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナルドラマ作品『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』(原作:ハッチ、構成・作画:ユニバーサル・パブリシング/KADOKAWA刊)の制作を決定しました。配信開始は2026年初秋を予定しています。

公式サイト: https://tated.tv/linetomodachi/

『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』は、原作者のハッチ先生が自身の実話を元にしたInstagramへの投稿から話題となり、その後、株式会社KADOKAWA(東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)が出版して各種配信プラットフォームで公開することで大人気となった同名マンガの実写化です。本作は、信頼していた夫の裏切りを知った主人公のハッチが、浮気相手とLINEで繋がり、裏切り者たちを追い詰めていく新感覚のサレ妻復讐劇です。リアルな心理戦と、緻密な計画でクズ夫たちにスカッと復讐する様子が読者の共感を呼び、各種配信プラットフォームでも総合ランキング上位を獲得し、LINEマンガでは総view数が750万以上を記録するなど大好評となっています。

実写化にあたり主演を務めるのは、渡邉美穂さん！日向坂46の元メンバーで、NHK連続テレビ小説『虎に翼』やドラマ『地獄は善意で出来ている』(カンテレ×FOD)などの話題作に出演。映画『あたしの！』、映画『青春ゲシュタルト崩壊』ではW主演を務めるなど、人気・実力ともに急上昇中で次世代を担う俳優として存在感を放つ彼女が、本作では浮気される主人公・ハッチを演じます。

相手役となるハッチの夫・テツを演じるのは東ブクロさん(さらば青春の光)！浮気相手とともにハッチを騙して大金を盗もうとしたり嫌がらせをするなど、近年稀にみるクズ男をどのように表現するのか注目が集まります。

さらに、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」とライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」とともに本作品への出演権をかけたオーディションの開催も決定しました。詳しくはイベント詳細ページをご確認ください。

イベント詳細ページ: https://mixch.tv/p/cahu6566

■主要キャスト紹介

主演:渡邉美穂さん

2000年2月24日生まれ、埼玉県出身。

埼玉応援団、埼玉バスケットボールアンバサダー、Wリーグアンバサダーを務める。2017年～2022年まで日向坂46で活躍。卒業後は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』(2024年)をはじめ、『地獄は善意で出来ている』(関西テレビ系列、2025年)、W主演を務めた映画『あたしの！』(2024年)や映画『青春ゲシュタルト崩壊』(2025年)といった話題作に立て続けに出演。直近では映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』(2026年6月12日公開)でヒロインのトト子役として出演するなど、俳優・タレントとしてマルチに活躍中。

公式サイト: https://mihowatanabe.jp/

公式Instagram: https://www.instagram.com/mihowatanabe_

東ブクロさん(さらば青春の光)

1985年10月6日生まれ、大阪府出身。

2008年に相方・森田哲矢とさらば青春の光を結成。2011年に「第32回ABCお笑い新人グランプリ」の優秀新人賞を受賞。2012年の「キングオブコント」で準優勝、その後も2013年、2014年、2015年、2017年、2018年に決勝進出している。2013年10月に個人事務所「ザ・森東」を設立。単独ライブやバラエティ出演に加え、ドラマやMVといった映像作品への出演など幅広く活動している。

さらば青春の光 公式サイト: https://www.sarabaseisyunnohikari.com/

■作品概要

作品名 :旦那の浮気相手とLINE友達になってみた

配信開始日時:2026年初秋予定

エピソード数:未定

配信先 :縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

◇キャスト

[主演]

渡邉美穂

[共演]

東ブクロ(さらば青春の光)、他 順次発表予定

◇スタッフ・制作

プロデューサー :五十嵐邦延(株式会社DONUTS)

アシスタントプロデューサー :張藩(株式会社DONUTS)

製作著作 :株式会社DONUTS

◇公式サイト・SNSアカウント

公式サイト : https://tated.tv/linetomodachi/

公式X : https://x.com/tated_linetomo

■原作者:ハッチ先生からコメント到着！

【コメント】

最初は、ほんの気晴らし。グチのつもりで始めた投稿が、まさかドラマにまでなるなんて、今でも信じられません。しかも、テツ役が東ブクロさん！？妙にぴったりで、これまた信じられません。そして、ハッチ役に渡邉美穂さん！？これが一番、恐れ多すぎて信じられません。

そんな信じられない奇跡が詰まった物語です。ぜひ、ざまぁでスカッとしてください。

【原作マンガについて】

電子コミックで人気！「決定的証拠をつかんでやる！」旦那の浮気相手女と知り合い、LINE友達になったヒロインの壮大な復讐とは！？パティシエのハッチはある日旦那の浮気に気づき、浮気相手に接近。身分を明かさず浮気相手の恋愛相談にのると、旦那が偽装離婚を持ちかける計画を立てていることを知る。悲しみに浸るよりも悔しさをバネに、ハッチは意を決して探偵顔負けの行動に出ることに…。ドラマのようなドロドロ展開にハマる女性が急増したインスタグラムの話題作がコミカライズ化！

原作:ハッチ

構成・作画:ユニバーサル・パブリシング

配信: KADOKAWA

URL: https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000018/

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン

◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。