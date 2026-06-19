大ヒットディズニー映画、待望の続編公開記念　映画『トイ・ストーリー5』 in ナムコキャンペーン　全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」で開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、映画『トイ・ストーリー5』公開を記念したキャンペーン「映画『トイ・ストーリー5』 in ナムコキャンペーン」を、2026年7月3日(金)から2026年8月30日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で開催します。

本キャンペーンでは、映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したナムコ限定景品が「ナムコ」および「ナムクレ」に登場します。また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「オリジナルステッカー(全10種）」をランダムで１つプレゼントします。

さらに、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『トイ・ストーリー5』の映画半券を提示した方に「ポストカード (全1種）」を1枚お渡しします。

ナムコプライズアカウントXをフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに「ナムコ限定景品セット」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

映画『トイ・ストーリー5』 in ナムコキャンペーン 特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/toystory2026/

■映画『トイ・ストーリー5』のナムコ限定景品が登場！

映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したナムコ限定景品が、7月3日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムクレ」に登場します。インパクト抜群な “エイリアン”のスーパーラージぬいぐるみと、抱きしめたくなるぬいぐるみ、さらにお出かけや普段使いにぴったりなアクリルヘアゴムをぜひゲットしてください！

▲トイ・ストーリ―5 スーパーラージぬいぐるみ ”エイリアン” (全1種)

サイズ：約W49cm × D23cm × H50cm

▲トイ・ストーリ―5 Lぬいぐるみ (全5種)

サイズ：約W18cm × D23cm × H28cm

▲トイ・ストーリー5 アクリルヘアゴム(全8種)

サイズ：約W5cm × D3cm × H5cm

■対象ゲーム機に500円を投入・映画半券提示でナムコ限定特典をプレゼント！

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「オリジナルステッカー (全10種)」をランダムで1つプレゼントします。

また、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『トイ・ストーリー5』の映画半券をスタッフに提示した方に、「ポストカード (全1種）」を1枚プレゼントします。

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です。

※ナムコ限定特典「オリジナルステッカー」の絵柄は選べません。

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは、お一人さまにつき各店舗１回限りです。

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のお渡しには「映画『トイ・ストーリー5』の映画半券」と「当店アプリクーポン」両方のご提示が必要です。

※映画半券提示特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」は対象外です。

▲「オリジナルステッカー」(全10種)

サイズ：W6.3×H8.8cm

▲「オリジナルポストカード」(全1種)

サイズ：W14.8×H10cm

■SNSプレゼントキャンペーンを開催！

ナムコプライズアカウントXをフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに「ナムコ限定景品セット」が当たるプレゼントキャンペーンを6月19日(金)よりスタートします。

《実施期間》

2026年6月19日(金)13:00～7月31日(金)23:59まで

《応募方法》

1. ナムコプライズアカウントX ( @namco_prize )をフォロー

2. 指定のポストをリポスト

《当選者数》

合計3名さま

《プレゼント》

トイ・ストーリー5「ナムコ限定景品セット」

【セット内容】

1. トイ・ストーリ―5 スーパーラージぬいぐるみ "エイリアン" (全1種)

2. トイ・ストーリ―5 Lぬいぐるみ (全5種)

3. トイ・ストーリー5 アクリルヘアゴム(全8種)

◆「ナムコポイントアプリ」とは◆

「ナムコ」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」等に交換することができます。

▼ナムコポイントアプリ ダウンロードページ

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

◆「ナムコオンラインクレーン」(ナムクレ)とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/toystory202607R

▼「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

(C) Disney/Pixar

(C) Just Play, LLC

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Experience Inc.