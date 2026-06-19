村重杏奈さんが地球侵略をもくろむ「ペタグー星人」の衣装で登場！私生活を侵略しているものは「シール集め」！ぺタグーグミ「ぺタグー号 襲来！出発式」PRイベント 開催レポート

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場敏明、以下「ノーベル製菓」）は、「ペタグーグミ」のプロモーションの一環として、バラエティ番組への出演に加え、ファッション誌でのモデル活動など幅広く活躍するタレントの村重杏奈さんをゲストに、「ぺタグー号 襲来！出発式」を開催いたしました。

イベント当日、村重さんは全国で放映中の新CMに登場する新キャラクター「ペタグー星人」の衣装で登場。今回のイベントテーマである「地球侵略」や、ペタグーグミの特徴にちなみ、「日常を“侵略”してきているもの」や「最近体験した“前人未踏”な出来事」について語っていただきました。

また、今後全国5都市で実施するサンプリングイベントの開幕を記念し、「地球侵略」の開始を宣言する旗揚げセレモニーを実施いたしました。

■全国5都市を巡る「ぺタグー号」をいち早く体験！

イベントでは、今後全国5都市で展開する「ぺタグー号」を村重杏奈さんに記念すべき第一号体験者として先行体験していただきました。

特にコンテンツの中でプリクラが印象に残ったそうで、「途中でペタグーたちが映りこんでくるんですけど、めっちゃ可愛い顔して写ったのに、ペタグーたちが（顔の前に）かぶってるやん！ってなって、すごく楽しかったです！」と笑顔でコメントしました。

また、リニューアルしたぺタグーグミを試食した感想については、「あの独特な食感があるじゃないですか、それがそのままで、味がパワーアップしてて『うんま！』って感じでした！」「味が濃厚です！」とコメント。

お気に入りのフレーバーについて聞かれると、「グレープ味です。300個は買ってます！」とコメントし、会場を盛り上げました。

■村重さんの「日常を“侵略”してきているもの」は「シール集め」

今回のテーマである「ぺタグーたちによる地球侵略」にちなみ、最近村重杏奈さんの日常を侵略しているものについて聞かれると、「シール集めです」とコメント。

「弟がシール集めをしていたので、『私も弟とシール交換したい！』と思って、この世のシールを全部かき集めました」と、コメント。さらに、「弟が魚が好きなので深海魚のシールを集めたんです。自信満々でシール帳を見せたら、『杏奈のシールかわいくない』って言われて…」とエピソードを披露しました。

そんな中、ぺタグーのオリジナルシールが制作中であることを知ると、「私のシール帳は深海魚だらけで誰も交換してくれないけど、ペタグーきっかけでまたシール交換ができそうです！」と笑顔を見せ、「（ペタグーのシールを）村重が全部買い占めて、シゲしか持っていない状況にしたいです！」と話し、会場の笑いを誘いました。

■「最近体験した“前人未踏”な体験」は…？

ペタグーグミの「前人未踏食感」にちなみ、最近体験した“前人未踏”な出来事について聞かれると、村重杏奈さんは「芸能界の太陽なことです」とコメント。

その理由について、「小さい頃から芸能界に憧れていて、この世で一番明るい場所だと思っていたんです。でも、いざ入ってみると意外と元気のないおじさんが多くて（笑）。芸能界を明るくしたいなと思って、どの現場でもお腹の底から挨拶していたら、『村重明るいね、太陽だね』と言ってもらえるようになったんです」とコメント。

さらに、「芸能界の太陽になろうと思って。それは村重にしかできないんじゃないかなと思います！」とポジティブな魅力あふれるトークで会場を盛り上げました。

■地球侵略を宣言！「これからも噛んで噛んで噛んで、嚙みたいと思います!」

今後、全国5都市を巡るサンプリングイベントの開幕を記念し、地球侵略の開始を宣言する「旗揚げセレモニー」を実施。

村重杏奈さんの「ペタグー号、侵略開始！人類よ、噛んでみるペタ！」という侵略宣言とともに、「侵略完了フラッグ」を掲揚しました。

セレモニーを終えた感想を尋ねられると、「合図したことによって、地球侵略した気がしました」とコメント。

さらに、「いろんな人にペタグー号に遊びに来ていただきたいですし、通勤中の方も、遊びに来ている方も、見かけたらぜひ立ち寄ってほしいです」と来場を呼びかけました。

また、「これからもぺタグーグミをいっぱい噛んで噛んで噛んで、噛みたいと思います！」と笑顔で語ってくださいました。

■「ぺタグーグミ」について

商品名 ：「ペタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」

発売地域 ：全国

内容量 ：50ｇ

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：噛むほどに広がる甘酸っぱくて爽やかな味わいと

薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ

■「ノーベル製菓」について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：249名（2026年6月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/