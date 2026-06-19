飲んで食べて歌って踊る“ドイツビールの祭典” 『宇都宮オクトーバーフェスト Light 2026』8月7日（金）～8月11日（火）までオリオンスクエアにて初開催

株式会社大建

宇都宮オリオンスクエアオクトーバーフェスト実行委員会（代表：町元 貴志）は、 2026年8月7日（金）から8月11日（火・祝）までの5日間、宇都宮市オリオンスクエアにて「宇都宮オクトーバーフェスト Light 2026」を開催いたします。宇都宮市で初開催となる本イベントは、キンッキンに冷えたドイツビールやドイツ料理、本格ライブステージを気軽に楽しめる入場無料のイベントです。仕事帰りの一杯から夏休みやお盆時期の家族・友人のお出かけまで、幅広い来場シーンに応える夏の新たな街ナカイベントとして展開いたします。

■世界最大のビールの祭典が宇都宮に初上陸！

1810年にドイツ・ミュンヘンで始まった「オクトーバーフェスト」は、世界最大規模を誇るビールの祭典です。日本国内では2003年に横浜で初めて開催されて以来、今や全国的な広がり多くのビールファンに親しまれるイベントとして深く定着しているオクトーバーフェストがいよいよ宇都宮に初上陸いたします。本来の季節よりも一足先に開催することと、手軽に楽しんでいただきたい思いから「宇都宮オクトーバーフェスト Light 2026」といたしました。しかし、「Light」としながらも、提供するクオリティは本格派です。普段なかなか飲めないドイツ直輸入の樽生ビール（クロンバッハのシュタインやCAMBAのクロスターゴールド）をはじめ、ビールにぴったりなソーセージやプレッツェルなど、厳選したメニューをご用意。宇都宮にいながら、一瞬でドイツへ旅したようなリアルな食体験を提供します。

■本場のビールと「宇都宮らしさ」の特別なコラボレーション

今回のイベントでは、本場ドイツから直輸入されたトップメーカーの樽生ビール60種以上を最高の状態でお届けします。さらに、会場を賑やかに盛り上げる音楽団によるステージだけでなく、「宇都宮」ならではの特色をプラス。「ジャズの街」でもある宇都宮の有志の協力により、ムード溢れる心地よいジャズの音色と伝統的なドイツ文化が美しく融合します。また、「カクテルの街」でもある宇都宮で全日本フレア・バーテンダーズ協会の協力によるカクテルパフォーマンスが披露されます。日本国内でも多数開催されているオクトーバーフェストでも、ここでしか味わえない特別な空間を創り出します。

「宇都宮オクトーバーフェスト Light 2026」は、従来の大型フェスとは異なり、「仕事帰りにサクッと1杯」「買い物ついでに気軽に立ち寄れる」をコンセプトにしたタイパ（タイムパフォーマンス）重視の“ライト”なオクトーバーフェストです。本格的なドイツ樽生ビールや伝統グルメ、会場を盛り上げる音楽を手軽にギルトフリー（罪悪感なし）で楽しめる、新しい街ナカの過ごし方を提案します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ドイツの名門3ブランド、60種類超のラインナップのビールが登場

世界No.1の実力を持ちホップの華やかな香りが際立つクラフトビール界の革新児「CAMBA」、修道院の伝統製法を守り優しい口当たりと芳醇なロースト香を醸す「カーメリテン」、そして現地で圧倒的なシェアを誇るクリアで爽快なキレ味の国民的ピルスナー「クロンバッハ」の3つの名門ブランドがオリオンスクエアに集結。各ブランドが誇る60種類超のビールを提供します。

伝統の王道から最先端のクラフトまで、それぞれの個性が光る一杯をぜひ会場で贅沢に飲み比べてみてください。

■会場のボルテージを最高潮にするステージパフォーマンス

各地のオクトーバーフェストで活躍する音楽団をはじめ、ジャズやカクテルパフォーマンスなど、オクトーバーフェストの雰囲気を盛り上げるライブステージを毎日5回以上開催します。いつ来ても、ずっといても会場のボルテージはいつでも最高潮。おひとりさまも、友人も家族も、見知らぬ人同士でも、会場の全員で一緒に最高のカンパイをしましょう。

ハッピー全開の5人組「THE PROSIT 楽団」

オクトーバーフェストのステージを知り尽くし、会場を熱狂させてきた実力派メンバーたちが、さらなる進化を遂げて集結！今回は満を持して、『THE PROSIT 楽団』として宇都宮の特設ステージに登場します。注目はなんといっても、女性ボーカル.RINA。小柄でとってもキュートなのに、マイクを持てば超パワフルな歌唱力で、会場全体をハッピーに包み込みます！息の合ったメンバー5人が奏でる圧巻のグルーヴは、まさに本物のクオリティ。お馴染みの乾杯ソングが響いたら、みんなでジョッキを掲げて「プロージット（乾杯）！」飲んで、歌って、踊って、美味しいビールがさらに進む、笑顔いっぱいの楽しいステージをお見逃しなく！

小野 翔太（フレアバーテンダー）

ネスカフェテレビCM に出演。人気アイドルグループのMVにも出演。多種多様なニーズにお応えするフレアショーは全国各地で絶賛されています。2015タイにて行われた国際大会にも日本代表選手として出場。国内大会においても数多くの受賞歴があります。

2018年 summer flair 優勝

シックな雰囲気と明るく元気なスタイルのショーは大変好評を頂いてます。

■夏の風物詩！オリオン通り商店街「お化け屋敷」とのヒンヤリお得なコラボ企画

オリオンスクエアがあるオリオン通り商店街が主催する、夏休み恒例企画「お化け屋敷」との連携も決定しました。暗い通路に不気味な生人形（いきにんぎょう）が並び、光や音を駆使した仕掛けが来場者を驚かせる本格的なホラー空間。

今回は特別コラボとして、お化け屋敷に入場した際の半券を本会場でご提示いただくと、100円割引付きとなるお得なチラシ券がゲットできます。お化け屋敷でヒンヤリ冷や汗をかいた後は、キンキンに冷えた美味しいビールで乾杯！オリオン通りならではの、夏の極上ハシゴ体験をお楽しみください。

（※利用できるのは、各店舗1日100名まで、平日17時までの利用に限ります。）

■「楽しむことが支援になる！」クラウドファンディングもスタート

本イベントの開催にあたり、「最高においしいビールを飲み、本場の音楽に身を任せて笑い合うこと」が、宇都宮の街の元気につながるというコンセプトのもと、クラウドファンディングプロジェクトを開始しました。ただ消費するだけでなく、参加者の皆様の「楽しい！」という笑顔が、街の活気を生み出す原動力になります。

【魅力的なリターンの数々】

・全力で楽しむ！「ビール＆フード満喫チケットセット」

・家でも楽しむ！「限定デザインのオリジナルジョッキ＆Tシャツ」

・ステージ上で来場者に向けて15分間たっぷりPRできる「スポンサー枠」

街を応援・ビジネスで繋がる！「HPへのお名前掲載」や「テーブルPOP設置」 など皆様のライフスタイルに合った形で、ぜひこの新しいイベントにご支援をいただけますようよろしくお願いいたします。

詳細ページ：https://for-good.net/project/1003405

＜イベント概要＞

名称 ：宇都宮オクトーバーフェスト Light 2026

会場 ：オリオンスクエア（栃木県宇都宮市江野町8-3）

開催期間：2026年8月7日（金）～8月11日（火）

営業時間：8月7日 14:00～20:30(ラストオーダー 20:00)

8月8日～11日 10:30～20:30(ラストオーダー 20:00)

入場料 ：無料（飲食は有料）

後援 ：栃木県、宇都宮市、宇都宮市観光コンベンション協会、

オリオン通り商店街振興組合、宇都宮商工会議所、

とちぎテレビ、栃木放送、エフエム栃木、下野新聞

公式サイト：https://beer-fest.jp/utsunomiya/

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