この夏、唐津でバグろ。海・音楽・花火。全部、やりすぎの一日。ビーチイベント「Grand Blue 2026」今年も開催！元E-girls鷲尾伶菜の出演、峰竜太のバナナボート体験も。

佐賀県「Grand Blue 2026」 :https://grand-blue-karatsu.jp/

Grand Blue実行委員会では、唐津・玄海が誇る様々な自然を活用し、マリンアクティビティを通じて地域の付加価値を高め、唐津の賑わいを創出し、西の浜の認知及び交流人口の拡大を図ることを目的に、ビーチイベント「Grand Blue2026（グランブルーニーマルニーロク）」を７月19日（日）にCastle Bay（西の浜）で開催します。

ビーチイベント「Grand Blue2026」について

「Grand Blue 2026」では、マリンアクティビティ体験をはじめ、多数の出演アーティストによるパフォーマンス、キッチンカーの出店、花火等を予定しています。また今年は、唐津市出身で元E-girlsの鷲尾伶菜のライブ出演や、同じく唐津市出身のトップボートレーサー峰竜太による特別バナナボート体験も予定しています。

メインビジュアルは、ポップで新しくそれでいてノスタルジックな作風で注目を集める佐賀県・唐津市出身のイラストレーター・ABEchan(アベチャン) による特別描き下ろしイラストです。当日は、イベントに来場された先着10,000名様にABEchanのイラスト入りのオリジナルうちわをプレゼントします。

１日限定のビーチイベントに、ぜひご家族、ご友人でお誘い合わせの上、ご来場ください。

- 開催日時令和８年７月19日（日曜日）14時00分から21時00分- 場所西の浜（唐津市西浜町890-９地先）- 内容１.マリンアクティビティ体験（パラセーリング、SUP、BIG SUP、シーカヤックなど）２.豪華アーティストによるライブ、バブルパフォーマンス３.BBQやキッチンカーの出店４.フォトジェニックなスポット など※マリンアクティビティ体験及びBBQ等については、事前予約かつ有料になります。イベント専用ホームページからお申し込みください。- 入場料無料 ※一部アクティビティ体験等は有料になります。- 駐車場佐賀県唐津総合庁舎 【有料】唐津市浄水センター 【有料】唐津市健康サポーターセンターさんて 【無料】- アクセスJR西唐津駅より徒歩15分唐津バスセンターより徒歩15分JR佐賀駅より車で約60分/天神駅より車で約60分※「佐賀県唐津総合庁舎」を目印にご来場ください。※会場付近は混雑するため、公共交通機関をご利用ください。- タイムテーブル

唐津の海を“思いきり遊ぶ”多彩なマリンアクティビティ体験

SUPやシーカヤック、バナナボートなどの人気のマリンアクティビティに、今年からパラセーリングが加わりパワーアップ。海辺ならではの開放感の中で、 “夏を体全体で感じる体験”を楽しむことができます。

※海上アスレチックを除くマリンアクティビティ体験については、公式HP(https://grand-blue-karatsu.jp/)より事前予約が必要になります。

１.SUP 浮力が大きいボードの上に乗り、パドルを漕いで自由に進むアクティビティ。

２.BIGSUP 安定感のある大型ボードを、力を合わせて漕ぎ出すチームプレイ型アクティビティ。

３.シーカヤック その名の通り、海で楽しむためのカヤック。左右にパドルを漕ぎ、静けさと爽快感を味わえます。

４.バナナボート 水上バイクに引っ張られて、バナナ型のボートで海を疾走する人気のアクティビティ。

５.パラセーリング(NEW) ボートに引かれたパラシュートで、ふわっと海上へ。水に濡れることなく、非日常の「空中散歩」を味わえます。

６.海上アスレチック(NEW) 海の上に浮かぶ巨大な遊具で、大人から子どもまで楽しめるアトラクションです。(※当日受付)

- マリンアクティビティ体験の詳細体験料金：１.～４. 2,000円（税込） ５. 10,000円（税込） ６. 500円（税込）体験時間： １.～３. 30分間 ４. 15分間 ５. 2時間（フライト時間は約10分間） ６. 約3分間- アクティビティ参加に関するご案内来場者の皆様に安全にお楽しみいただくため、以下の事項をご案内いたします。・濡れても良い、運動に適した服装でご参加ください。※着替えやタオルの持参を推奨します・SUP、BIG SUP、シーカヤック（２名以上）、バナナボートは 小学生以上を対象としています。・シーカヤックは２名以上でのお申し込みとなります。・飲酒されている方、妊娠中の方の参加はご遠慮いただきます。※詳細は公式サイトにて随時更新予定

DJやダンサー、アーティストによる多彩なLIVEパフォーマンス

福岡・佐賀を中心に活動するDJやダンサー、アーティストによる多彩なLIVEパフォーマンスが満載。さらに、唐津出身アーティスト鷲尾伶菜のライブと、トップボートレーサー峰竜太による特別バナナボート体験も実施し、音楽と海の両面からイベントを盛り上げます。

鷲尾 伶菜（わしお れいな）

Flower、E-girlsのボーカルを経て、2020年からソロ活動スタート。透明感あふれるどこかせつなさを孕んだ歌声は聴く人の心を惹き込みにする。大阪、東京など各地でライブを開催。人気コンテンツTHE FIRST TAKEに登場するなど精力的に活動。2024年、LDH JAPANを退所し独立。歌手としての活動に加え、自身のアパレルブランド“Luamoda”を立ち上げるなど多岐にわたって活動中。

峰 竜太（みね りゅうた）

唐津市出身のボートレーサー・峰竜太選手。圧倒的なターンスピードと勝負強さでグランプリ制覇や最高勝率など数々のタイトルを獲得し、ボートレース界を代表する存在。華やかなスター性とファンを魅了する走りで高い人気を誇ります。

team bub.（チームバブ）

国内で初めて“ナイトバブル”をエンターテインメント化したteam bub.（チームバブ）。TikTok再生回数1,000万回以上、全国各地でツアー開催する実力派パフォーマーが最高にフォトジェニックなバブルショーをお届けします。光と音楽に包まれた100万個のシャボン玉が創り出す幻想的な世界に、一瞬で引き込まれること間違いなしです！

カノエラナ

佐賀県唐津市出身シンガーソングライター。無類のアニメ好きで多くのアニメ作品から影響を受ける。独特な着眼点から生まれる歌詞と世界観で「恋する地縛霊」や「大事にしてもらえよ」などの人気曲をリリース。そして、TVアニメ『虚構推理 Season2』OP曲「ヨトギバナシ」、「夜のクラゲは泳げない」OP曲「イロドリ」など数々のアニメソングを担当。色とりどりに変化する歌声で聴衆を魅了する。2026年、唐津観光大使に任命されるなど、地元愛が強いアーティストである。

LUA（ルア）

シンガーソングライター、ギタリスト。佐賀県唐津市出身。“ミクスチャーポップス”をテーマに掲げ、中性的なハイトーンボイスとキャッチーかつ個性的な楽曲を武器に活動中。TBS音楽番組「PLAYLIST」や音楽フェス等に出演し、スガシカオや川谷絵音などの著名アーティストからも高い評価を得ている。2025年の佐賀県庁仕事納め式でライブパフォーマンスを行うなど、地元佐賀県とのコラボにも尽力している。

NOBU（ノブ）

宮崎県小林市出身のシンガーソングライター。ジャンルにとらわれない自由な音楽スタイルを武器に活動し、2017年「いま、太陽に向かって咲く花」で再デビュー。「FNS歌謡祭」「NHK SONGS」など数々のテレビ番組に出演し、「日本有線大賞」「日本レコード大賞」の新人賞を受賞。近年は「たのしみなさい。」がSNSで大きな話題を呼び、音楽ストリーミングで2,000万回再生を突破するなど、幅広い世代から支持を集めている。

UP JAH ROCK（アップ・ジャ・ロック）

佐賀県唐津市を拠点に活動するSELECTOR。2003年より活動を開始し、イベントオーガナイザーとしても長年にわたり地元の音楽シーンを牽引。自身が手掛けるイベントの開催を通じて、唐津・武雄・佐賀の音楽シーンに多大な影響を与え続けている。ジャンルレスかつボーダレスな選曲と確かな経験に裏付けられたセンスで、多くの音楽ファンを魅了。現在はFMからつでラジオパーソナリティとしても活躍中。

SweeThicc（スウィーチック）

ショーダンサー、ゴーゴーダンサー、サンバダンサー、ポールダンサーなど、多彩なジャンルを武器に活動する福岡発ガールズパフォーマンスクルー。メンバーそれぞれが異なる個性と得意分野を持ち、セクシーに、華やかに、そしてパワフルに会場を彩る唯一無⼆のステージが魅力。女性らしさとエンターテインメント性を追求したパフォーマンスで、野外フェスからナイトシーン、地域イベントまで幅広く活躍中。“観る人の気分を上げる”エネルギッシュなステージをお届けします。

K-ZEE（ケー・ジー）

佐賀県を代表するレゲエアーティスト。

確かなスキルとキャリアを持ち、常にリリースと活躍を続ける。NASUとのコンビネーション曲は、様々なステージで盛り上がる！

NASU（ナス）

ワンマンライブでは、満員御礼で2時間半のパワフルなステージをこなす。自身が運営するK-TOWNサウンドシステムでも迫力のある音楽を作り出す。また、日本各地からのオファーも受け出演している、今！九州で1番HOTな歌い手。

デッカチャン

日本一汗かくDJのDJデッカチャンだよ！1997年に芸人としてデビュー。

ずっと気になる存在感でお馴染みのデッカチャン。「エンタの神様」では“響け！気付いちゃったマーチ”のキャッチコピーで登場し、幅広い世代に知られる存在となりました。現在は、大型フェスやショッピングモール、小学校や保育園などで大人も子どもも一緒に楽しめるDJパフォーマンスを展開中！みんな僕のDJでアゲアゲ↑になって、ワーイワイ♪と楽しもう！

（MC）はがゆき

※アーティストとしても出演

ウクレレシンガー、MC、モデル、美容師として幅広く活動するマルチタレント。広告やCM出演、CMソングも手がけ、佐賀・福岡を拠点に関東など全国各地で活動中。

（MC）中里 有沙（なかざと ありさ）

福岡を拠点にMC、モデル、役者としてマルチに活躍するフリータレント。“ 出会った方を幸せにするサポーター”は、昨年に引き続き、今年のGrand Blue 2026も皆さんを盛り上げます！

“夏フェス気分”を盛り上げるフードエリア

かわいいスイーツやカラフルなドリンク、ガッツリ系フードまで、“美味しい＆映える”キッチンカーやブースが勢揃い。食べても楽しい、撮っても楽しい、“夏フェス気分”を盛り上げるフードエリアが会場を彩ります。

１.Whale Brewing

佐賀県唐津市呼子で50年以上愛される、イカの活き造り発祥の店「河太郎」が、呼子初のブルワリー『Whale Brewing 呼子クラフトビール醸造所』 を立ち上げました。

開業１年目で、ビール品評会 『ジャパン・グレートビア・アワーズ2025』 にて、銀賞受賞 した特に人気の「ペールエール」 と 「ヴァイツェン」 の2種類をお持ちします。

呼子ならではの味わいを、ぜひキッチンカーで気軽にお楽しみください。

２.BAL TAPAS

佐賀市中心街の大財に店舗を構え、佐賀市を中心に福岡県・熊本県もキッチンカーにて移動販売を手掛けてます「楽しいが1番！！」

３.ジンのキッチンカー

一番人気は「有明鶏のチキンスパイスカレー」です！

お子さまも食べられる辛くないスパイスカレーや季節限定のカレーもあります

ザクザク衣の唐揚げもおすすめ！

４.四六時中アイス

唐津市を拠点としているキッチンカーです。

パフェ、チュロス、かき氷など幅広いスイーツを販売しております。

５.Shuwa Shuwa

炭酸入れたてのフルーツソーダです。

新感覚のフローズンソーダや、ソーダシロップでつくるお洒落かき氷もあります。ハイボール・レモンサワーも入れたての炭酸水で作ります！

暑さも吹き飛ぶ美味しさをお楽しみください！

６.蛸九

糸島発のたこ焼き専門店「蛸九」です。糸島産小麦粉、板垣養鶏場の卵、弥富農園のネギなど地元食材を使用し、一つひとつ丁寧に焼き上げています。蛸九のたこ焼きは「外ふわ・中トロ」が特徴。定番のソースマヨをはじめ、またいちの塩を使用した塩マヨなど、素材の美味しさを活かした味わいをご提供しています。お子様から大人まで楽しめる、糸島のこだわりが詰まったたこ焼きをぜひご賞味ください。

７.COCOジェラート

ジェラートの本場、イタリアで修行したシェフが作るこだわりの素材を使った本格手作りジェラート

８.糸島kitchen

糸島の新鮮な果物を使用したクレープ。糸島の新鮮な野菜を使用した惣菜クレープ。生地にもこだわり、糸島産の卵を使い、たっぷりのバターで練り込みモチモチに仕上げました。

外はパリパリ中はジューシーないちごミックス飴も自慢の1品です！

糸島kitchenでしか味わえない2品を是非ご賞味ください！

９.SUWAVE

メキシコ、ロサンゼルスで学んだストリートフード！唯一無二の味と空間を提供致します！

１０.赤い窯のピザ屋さん

北海道産小麦100%と自家製モッツァレラチーズで作るマルゲリータと自家製生レモネードがオススメのピザ屋さんです。

１１.OLLIE DOG

当店では、糸島ホットドックを提供致します。

ホットドックの特徴としては、糸島産の食材にこだわっている点です。ソーセージに使用している「一貴山豚」は、福岡県糸島市の豊かな自然の中で育まれたブランド豚です。ストレスの少ない環境と厳選された飼料により、きめ細かくジューシーな肉質と、口の中に広がる甘みが特徴です。肉そのものの旨味を引き出したソーセージは、職人による手作り。旨味の肉汁が溢れ出る一貴山豚ソーセージと野菜、パンが絡まりあいます。また、パンにもこだわりあり。tanmaの高級食パン生地でキレイな焼き目の付いたほんのり甘いパンを使用してます。

この組み合わせで、他に類を見ないホットドックへと仕上がっています。

１２.deeer

スポーツイベントやフェスに出店しているキッチンカーです。

佐賀県産を中心としたこだわりの食材を使用し、ハンバーガーやサンドをご提供。幅広い世代のお客様にお楽しみいただいております。

１３.caffe Luna

caffe Lunaは、佐賀県産の素材にこだわり、丁寧に仕上げたドリンクを提供するカフェです。イベント当日は、佐賀の魅力を感じていただける爽やかなドリンクを中心に、どなたでも気軽に楽しんでいただけるラインナップをご用意しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

佐賀県の食材の魅力を存分に味わえるBBQに舌鼓

地元を代表するブランド牛である佐賀牛や伊万里牛を使用したBBQコーナーを展開。唐津の海を望むロケーションの中で、佐賀県の食材の魅力を存分に味わえる上質な肉料理を楽しんでいただけます。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

- BBQ店舗名…焼肉ゆたか焼肉ゆたかは、佐賀県唐津市で厳選した佐賀牛・伊萬里牛をはじめ、品質にこだわった上質なお肉をご提供する焼肉店です。一品一品を丁寧に仕込み、素材本来の美味しさを追求しています。今回は店舗で人気のお肉を使用したバーベキューセットをご用意しました。焼肉専門店ならではのこだわりの味を、ぜひ会場でお楽しみください。- 予約方法…公式HP(https://grand-blue-karatsu.jp/)より事前予約をお願いします。- 時間17:00～20:30（L.020:00）（※１テーブル70分制になります。）- メニュー、料金◇基本セット…3300円/ 1人前の盛り合わせ（佐賀牛、豚、鶏など）※１テーブル２人前からの注文になります。また、１テーブル基本セット１セット（２人前）＋おひとり様ワンドリンクの注文とさせていただきます。

◇追加メニュー（※２人前程度の量となります。）

・佐賀牛カルビ 2,200円

・ハラミ 2,500円

・タン 3,300円

・ウインナー 800円

◇飲み物 アラカルト（※飲み放題ではありません）

・生ビール 700円

・ハイボール 600円

・レモンサワー 600円

・ソフトドリンク 200円

日よけや休憩のためのくつろぎエリアも充実！

有料休憩エリア(イメージ)

無料休憩エリア(イメージ)

日よけや休憩のためのくつろぎエリアもご用意。開放感のあるテントの下で、キッチンカーやブースで購入したフードをゆっくり座って楽しめます。Nightタイムにはライトアップも実施し、海辺ならではの幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。

また会場内の大型テントでは、１テーブル４名席の有料エリアを事前予約いただけます。ご都合の良い時間帯を選んで予約できますので、ご家族やグループでゆったりとイベントを満喫したい方におすすめです。ご予約の方には当日リストバンドをご用意いたします。席数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

■予約方法…公式HP(https://grand-blue-karatsu.jp/)より事前予約をお願いします。

※予約は１テーブル（４席）単位でのお申し込みとなります。席数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。また、お客様都合によるキャンセルはできませんのでご了承ください。

※無料休憩スペースもご利用いただけます。

※POP-UPテント設置可能エリアでは、ご自身のテントを設置いただけます。

フィナーレを彩る花火で最高潮の盛り上がりへ

※画像はイメージです。

フィナーレには、唐津城とともに夏の夜空を彩る花火を実施。創業130年以上の歴史を持つ佐賀の老舗煙火店「唐津煙火」による、色とりどりで迫力あふれる打ち上げ花火が、夏の夜空を色鮮やかに染め上げ、会場の盛り上がりを最高潮へと導きます。