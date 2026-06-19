渡邉美穂さん主演「タテドラ」配信ドラマ出演権をかけたオーディション「ミクチャ」と「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」が共同開催

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」(略称:TIF2026)とともに縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて配信されるドラマ『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』(原作:ハッチ、構成・作画:ユニバーサル・パブリシング/KADOKAWA刊、2026年初秋に配信開始予定)への出演権をかけた現役女性アイドル限定オーディションの開催を決定しました。現在、本オーディションへのエントリーを受付中です。【募集期間:2026年6月30日(火)まで】

『旦那の浮気相手とLINE友達になってみた』( https://tated.tv/linetomodachi/ )は、同名の大人気マンガを原作とした新感覚のサレ妻復讐劇です。主人公のハッチ役を渡邉美穂さん、その夫・テツ役を東ブクロさん(さらば青春の光)が演じます。

本オーディションは、「ミクチャ」でのライブ配信と動画投稿での獲得ポイントによる「１.ミクチャポイント審査」と課題演技動画への視聴者(リスナー)からのLike数をカウントする「２.動画Like審査」の総合獲得ポイント数によりグランプリ1名を決定いたします。また、「１.ミクチャポイント審査」「２.動画Like審査」に、課題演技動画を審査員が評価する「３.演技力審査」のポイントを加算した総合獲得ポイント数により、グランプリを除く上位2名を準グランプリとして選出いたします。

また、グランプリ1名と準グランプリ2名は、2026年7月31日(金)に行われる「TIF2026」内のミクチャステージにてお披露目いたします。当日はドラマ主演の渡邉美穂さんと共演者の東ブクロさん(さらば青春の光)もステージに登壇して受賞者をお祝いし、会場を盛り上げる予定です。

イベント詳細ページ: https://mixch.tv/p/cahu6566

■オーディションについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1934_1_1a3fa53ae0a1bd992ae6beb324d8dde1.jpg?v=202606190252 ]

■「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」について

公演名 : TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック (略称:TIF2026)

日程 : 2026年7月31日(金)・8月1日(土)・8月2日(日)

会場 : お台場・青海周辺エリア

主催 : TOKYO IDOL PROJECT

公式サイト: https://official.idolfes.com/s/tif2026/

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/5ns21yf

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/