“星たべよ”発売40周年記念「星たべよ × Star Village ACHI」コラボレーション開催　　日本一の星空・長野県阿智村で、期間限定コラボショップオープン！

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、「日本一の星空」で知られる長野県阿智村の株式会社阿智昼神観光局（代表取締役社長：白澤裕次）とコラボレーションし、「星たべよ × Star Village ACHI コラボレーション」を2026年7月3日（金）から9月30日（水）まで開催いたします。

発売40周年を迎えた「星たべよ」と、環境省が実施した全国星空継続観察において「星の観察に適した場所」第1位（平成18年）に認定された阿智村が、“星”をキーワードにタッグを組んだ特別企画です。期間中は、阿智村限定オリジナルパッケージの「星たべよ」の販売をはじめ、限定グッズの展開やコラボカフェメニューの提供、宿泊施設でのお茶菓子提供など、さまざまな企画をお楽しみいただけます。

■星たべよ × StarVillageACHI コラボレーション特設WEBサイト

https://hirugamionsen.jp/befco-collaboration-2026/

■期間限定「星たべよ」コラボショップ オープン

期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水）

阿智村限定オリジナルパッケージの「星たべよ」をはじめ、2026年に発売40周年を迎えたロングセラー商品「星たべよ」の新パッケージ商品や、「ばかうけ」「瀬戸しお」などのBefco商品を販売します。また、ここでしか手に入らない「星たべよ × Star Village ACHI」オリジナルグッズもご用意しています。併設のカフェでは、「星たべよ」を使用したオリジナルメニューを提供し、コラボレーションの世界観をお楽しみいただけます。

阿智村限定星たべよ まろやかしお味 14枚入 ▶

※画像はイメージです

会場

SHOP&CAFE&about HIRUGAMI 昼神キヲスク

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里347-1

営業時間 9：30～17：00

（CAFEラストオーダー16：30）

定休日 毎週木曜日

公式WEB https://hirugami-kiwosk.com

お問合せ 昼神キヲスク 0265-49-0705

星たべよ×StarVillageACHI オリジナルグッズ

星たべよポストカード 150円（税込）星たべよステッカー 350円（税込）星たべよ缶バッジ 400円（税込）星たべよアクリルキーホルダー 500円（税込）

星たべよ×StarVillageACHI オリジナルカフェメニュー

星たべよあんバターサンド 380円（税込）

阿智村特産品の星型カナッペ 450円（税込）

ほしほしのアイスクリーム 550円（税込）

ほしほしの冷製コーンスープ 550円（税込）

みんなで食べよう星空ディップ 650円（税込）

■期間限定 星たべよ×阿智村宿泊施設 コラボ

阿智村内の旅館・ホテルのお茶菓子として期間中、星たべよをお部屋にご用意。

期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水）

※期間途中でも無くなり次第終了となります。

※一部除外の施設がございます。

■星たべよ新キャラクター「ほしほし」

Photo AR

コラボショップや阿智村内の宿泊施設に設置された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、Photo ARをお楽しみいただけます。スマートフォンのカメラに、「星たべよ」の新キャラクター「ほしほし」が登場。星空や阿智村の美しい景色を背景に、さまざまな表情の「ほしほし」と一緒に記念撮影ができます。

■星にまつわる豪華賞品が当たる！「星たべよ40thありがとうキャンペーン」実施中

「星たべよ」発売40周年を記念して、2026年4月1日（水）より「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を実施しています。対象商品をご購入のうえ、キャンペーンサイトまたはハガキからレシートなどの購買証明を添えてご応募いただくと、抽選で星にまつわる豪華賞品が当たります。

詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。

キャンペーン期間

2026年4月1日 (水) 10:00 ～ 2026年7月31日（金）23:59

対象商品 20枚星たべよ（しお味）、N星たべよ3種アソート

賞品

・Aコース 2,500円(税込)以上購入

日本一の星空長野県阿智村 昼神温泉 ユルイの宿恵山ペア宿泊券&天空の楽園ナイトツアーペアチケット 5組（10名様）

・Bコース：1,000円(税込)以上購入

日本一の星空長野県阿智村 天空の楽園ナイトツアーペアチケット 10組（20名様）

・Cコース：500円(税込)以上購入

キャラクターグッズセット 300名様

・Wチャンス：WEB応募限定

QUOカードPay (500円分) 50名様

詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

URL：https://www.befco.jp/campaign/cp_hoshi_40th/

■星たべよ

「星たべよ」は、1986年発売の星の形をしたソフトなサラダせんべいです。保存料・着色料・香料不使用で、子どもから大人まで楽しめるサクサクとしたかろやかな食感が特長です。

2026年に発売40周年を迎えたことを記念し、同年4月よりパッケージを順次リニューアル。これに合わせて、商品の新たなシンボルキャラクター「ほしほし」が誕生しました。「ほしほし」は、ほわほわとした見た目が特長のキャラクターです。テレビ東京の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当。商品を手に取る方々にとって、よりやさしく、より身近なおやつでありたいという想いを体現しています。

また、発売40周年を記念して、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を2026年4月1日（水）より実施しています。

「ほしほし」キャラクタープロフィール

どこからともなく現れた、星のかたちをした生きものです。

ほわほわしています。歩くと、さくさく音がします。

ひとりぼっちが苦手なので、いつもだれかをさがして 歩いています。「ほ」と「し」しか話せないけど、お話しするのが大好きです。

ほしほし長野県阿智村

■長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性50%、女性50%）

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2025年度)

売上 282億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

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■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（32歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

【報道各位 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 広報担当

メールアドレス：publicity@befco.jp

TEL 080-6801-7109

【お客様 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893

【昼神キヲスク お問い合わせ先】

昼神キヲスク TEL 0265-49-0705

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里347-1 https://hirugami-kiwosk.com

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-138-53777f236d35e529d82034a84b03c237.pdf