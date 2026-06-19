Horizon株式会社

第4回 国づくり甲子園で「Scentdays」が準優勝

香りのデジタル配信「Scentdays」、第4回 国づくり甲子園で準優勝

当社が運営する香りのストリーミングサービス「Scentdays」は、2026年6月16日にザ・リッツ・カールトン東京で開催された「第4回 国づくり甲子園」において準優勝を獲得いたしました。

本大会は、審査員長に田母神俊雄氏（元 航空幕僚長）、審査副委員長に南原竜樹氏を迎えて審査が行われました。当社は「香りのデジタル化」という未踏領域への挑戦と、その事業構想を発表し、高い評価をいただきました。

「香りを、届ける。デジタルで。」--Scentdaysが挑む最後のフロンティア

審査副委員長に南原竜樹氏審査員長に田母神俊雄氏

音楽や映像はとうにデジタル化され、いつでもどこでも再生・配信できるようになりました。しかし「香り」だけは、いまだに物理的に消費されるものとして、デジタルの波の外側に取り残されてきました。

当社は、この最後のフロンティアに挑んでいます。香りを音楽のMP3のようにデータとして扱い、距離とコストの壁をなくして届ける--その世界を実現するプラットフォームが「Scentdays」です。

この体験の中心にあるハードウェアが、スマートディフューザー「Scent Gem」です。Scent Gemは、プリンターのCMYK「4原色」と同じ発想から生まれ、12種類の基本香を搭載し、それぞれを1％～100％単位で出力制御・組み合わせることで、理論上は無限のバリエーションの香りを生成します。

Scent Gemの主な特徴：

・12種類の基本香を搭載 - 基本香の掛け合わせで、その時々のシーンや気分に応じた香りを表現

・1％～100％単位の繊細な出力制御 - 香りの濃淡・配合を緻密にコントロール

・Scentdaysアプリと連動 - 音楽のプレイリストのように、香りを選び、再生し、切り替える

・共同開発のカートリッジ - 業界を代表するトップメーカーと共同開発。世界的な高級フレグランスブランドやラグジュアリーホテルでも採用実績のある香料原料を使用

朝は爽やかな柑橘で目を覚まし、仕事中は集中したいときのウッディな香りに、夜は眠りを誘うラベンダーへ--。その時の気分やシーンに合わせて、香りをアプリから選ぶだけ。音楽のプレイリストを切り替えるように、あなたの一日に香りが寄り添います。

クラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて実施中

当社は、Scent Gemをいち早く体験いただけるクラウドファンディングを、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて実施しています。

プロジェクト概要

・目標金額：300,000円

・支援総額：6,840,800円（達成率2,280％）

・会期：残り約39日

主な支援コース（リターン）：

・超早割 Scent Gem 1台：72,800円（45％OFF）

※支援状況は刻々と変動します。最新の支援額・残り会期・各コースの在庫状況はプロジェクトページをご確認ください。

プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/3s-japan/projects/9155

Scentdaysが目指す世界

当社のミッションは「香りをデジタルデータ化し、距離とコストの壁をなくして、香りを届ける」こと。誰もが、どこでも、自由に香りを扱える世界を目指しています。

第4回 国づくり甲子園での準優勝、そして多くの方にご支援いただいているクラウドファンディングは、その世界の実現に向けた大きな後押しとなりました。当社は今後も、香りのストリーミングという新しい文化を、一人でも多くの方とともに育ててまいります。

■ Scentdaysについて

「Scentdays」は、香りを音楽や映像のようにデジタルデータとして配信・再生できる香りのストリーミングプラットフォームです。専用スマートディフューザーScent Gemと連動することで、空間やシーンに応じた香り体験を柔軟に切り替えることが可能になります。これにより、香りは従来の「物理的に消費される製品」から、再生・管理・配信が可能なデジタル体験コンテンツへと進化します。

■ 会社概要

会社名：Horizon株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号２階

設立：2022年2月21日

代表者：代表取締役 ニェンツァオ・ツァイ

事業内容：香りのデータストリーミングサービス「Scentdays」の運営、香りの世界共通フォーマット「Universal Scent Format」の開発、ウェブマガジン「Proust」の運営

URL：https://www.hrz.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

広報担当 Email：cs@hrz.co.jp