「相模原市立博物館 プラネタリウム」リニューアル１周年記念イベントを７月１６日（木）に開催！

相模原市役所

相模原市立博物館では、昨年７月１６日（水）に県内最大級の直径２３メートルドームを誇るプラネタリウムをリニューアルオープンし、１０億個の星々と８Ｋ全天周映像を同時に体験できる世界初のプラネタリウムとして生まれ変わりました。

当プラネタリウムは市内外の皆さまに大変ご好評をいただき、これまでに１０万人を超えるお客さまが鑑賞。この度ご来場の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「プラネタリウムリニューアル１周年記念イベント」を２０２６年７月１６日（木）に開催する運びとなりました。

・「プラネタリウムリニューアル１周年記念イベント」開催概要

【開催日】

【会場】

相模原市立博物館 外観プラネタリウムドーム内令和８年７月１６日（木） 午前１０時から１１時４０分まで相模原市立博物館 プラネタリウム（相模原市中央区高根３-１-１５）

https://sagamiharacitymuseum.jp/information/guide/(https://sagamiharacitymuseum.jp/information/guide/)

【内容】

▼記念講演「はやぶさ２♯から考える地球防衛最前線 ～プラネタリ-ディフェンスとは」

・講師：吉川 真さん

（JAXAプラネタリ-ディフェンスチーム チーム長）

▼プラネタリウムネーミングライツ発表７月１６日からの、新たなプラネタリウムの愛称を発表します。

・ネーミングライツスポンサー: (株) 東京きらぼしフィナンシャルグループ

【定員】

【参加費】

【申込】

・相模原市立博物館 プラネタリウム紹介動画

▼プラネタリウム鑑賞会リニューアルオープン記念番組「新たなる光 RE:UNIVERSE」をリバイバル上映します。１５０名（申込順）無料６月２０日（土）８時３０分から、博物館ホームページよりお申込みください。https://sagamiharacitymuseum.jp/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z87XSOqPMpk ]

※取材をご希望のメディア関係者の方は、前日までに相模原市シティプロモーション戦略課までお問い合わせください。