濡れた荷物や汚れた道具、車にどう積む？ トートにもシートにもなる「1枚9役」防水ギア
レジャー帰りの濡れもの・汚れもの対策に
海や川で使った濡れたタオル。
BBQで砂や泥がついた道具。
釣りのあとに濡れたギア。
急な雨で濡れてしまった荷物。
屋外レジャーの帰り道には、
「このまま車に積むと、車内が濡れそう」「砂や泥で汚れそう」と感じる場面があります。
濡れもの用の袋、汚れた道具を包むカバー、地面に敷くレジャーシート、荷物をまとめるトートバッグ。
用意しておけば便利なものは多いものの、それぞれを持っていくと荷物は増えていきます。
そんなレジャー帰りの“濡れもの・汚れもの問題”に使えるのが、
釣り・アウトドアブランド DRESS（ドレス）の新製品「DRESS 防水9WAYバッグ」
本製品は、広げれば大判シート、留めればバッグとして使える防水マルチギア。
トートバッグ5形態、シート4形態の計9通りに変形し、
荷物を運ぶ、地面に敷く、濡れものや汚れものを包む、釣果やギアを測るといった用途に対応します。
■ 車内を濡らしたくない・汚したくない。帰り道の困りごとに
屋外レジャーは、出かける前よりも帰りの荷物に困ることがあります。
川遊びのあとの濡れたタオルや水着。
砂がついたレジャー用品。
泥のついたキャンプ道具。
濡れた釣りギア。
急な雨で濡れてしまった荷物。
そのまま車に積むには気になる。
かといって、袋やカバーをいくつも用意すると荷物が増える。
「DRESS 防水9WAYバッグ」は、そうした場面で使いやすい1枚です。
行きは荷物をまとめるトートバッグとして。
現地ではレジャーシートやグラウンドシートとして。
帰りは濡れもの・汚れものを包むカバーとして。
行き・現地・帰りで使い方が変わる
1枚で使い方を変えられるため、
釣り、キャンプ、車中泊、海水浴、川遊び、BBQ、公園レジャーなど、
さまざまな屋外シーンで使用できます。
■ トートバッグにも、レジャーシートにも。1枚で9通りに変形
「DRESS 防水9WAYバッグ」は、H1180×W850mmの大判防水シートがベース。
ホックの留め方と両サイドの止水ファスナーの使い方により、トートバッグ5形態、シート4形態の計9通りに変形します。
トートバッグとして使う場合は、荷物の量や形に合わせて容量を調整可能。
手回り品、キャンプ道具、釣り道具、濡れたウェア、タオルなどをまとめて運べます。
シートとして使う場合は、レジャーシートやグラウンドシートとして使用可能。
地面の汚れ、水濡れ、砂、泥から荷物や体を守りたい場面に適しています。
マチ無しトート
マチ有りトート
レジャーシート
トランクシートカバー
また、濡れた水着やタオル、泥のついた道具、
釣りの後の濡れものなどを包んで持ち帰る汚れものカバーとしても使えます。
車内にそのまま積みにくい荷物の持ち帰りにも便利です。
さらに、シート面には110cmのメジャープリントを搭載。釣果計測やギアの採寸にも使用できます。
■ 防水バッグ、レジャーシート、濡れものカバーを1枚に
ポリエステルに防水コーティングを施し、PVCを組み合わせた高耐久素材を採用しています。
急な雨、水しぶき、砂、泥が気になる屋外レジャーでも使いやすい仕様。
両サイドには止水ファスナーを採用し、水や汚れの侵入を抑制。
濡れたものを入れて運ぶ、汚れたものを包む、地面に直接敷くといった場面で役立ちます。
防水バッグ、防水トートバッグ、レジャーシート、グラウンドシート、濡れものバッグ、汚れものカバーを1枚で兼ねられるため、荷物を減らしたい釣り・キャンプ・車中泊・海川レジャーにも適しています。
■ 車に1枚積んでおきやすい、約820gの防水マルチギア
サイズはH1180×W850mmの大判仕様で、重量は約820g。
畳めばコンパクトになり、車のトランクにも常備しやすいサイズ感です。
「持ってきておけばよかった」と感じる場面に、車に積んだ1枚で対応できます。
また、柵やフェンスに固定できるため、足場の限られた海釣り公園でも荷物置きとして活用可能。
釣り場での道具置き、濡れものの持ち帰り、
110cmメジャーを使った釣果計測まで、釣りシーンにも対応します。
付属のフックで固定
メジャーシートとしても
海水浴、川遊び、BBQ、キャンプ、デイキャンプ、公園レジャー、釣り、車中泊まで。
レジャー帰りの濡れもの・汚れものを、車にそのまま積みたくない。
そんな場面で使いやすい、車載向けの防水マルチギアです。
■ 主な特長
・1枚で9役
5つのトート形態＋4つのシート形態に変形。
荷物運び、レジャーシート、グラウンドシート、濡れもの・汚れものカバーなど、
幅広い用途に対応します。
・防水バッグとして使える
防水コーティングを施したポリエステルとPVCを組み合わせた高耐久素材を採用。
急な雨や水しぶき、砂や泥が気になる場面でも使いやすい仕様です。
・両サイド止水ファスナー採用
水や汚れの侵入を抑え、濡れたものや汚れた道具の持ち運びに便利です。
・トートバッグにもレジャーシートにも変形
荷物の量や形に合わせて容量を変えられるトート形態と、
荷物置きやグラウンドシートとして使えるシート形態に対応します。
・110cmメジャープリント搭載
釣果計測やギアの採寸に使える、110cmのロングメジャーをシート面にプリントしています。
・柵やフェンスへの固定に対応
海釣り公園やレジャーシーンで、荷物置きとして使いやすい設計です。
・車載常備しやすい約820g
大判サイズながら持ち運びやすく、車のトランクに積んでおきやすい重量・サイズ感。
トランクシートとしてしっかりヘッドレストに止めておける。
【製品概要】
製品名：DRESS 防水9WAYバッグ
希望小売価格：\6,930（税込）
サイズ：H1180×W850mm
重量：約820g
素材：ポリエステル（防水コーティング）・PVC
JANコード：4570189749695
製品ページ：https://f-dress.jp/products/4570189749695
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4G655JT
楽天：https://item.rakuten.co.jp/evohobby/4570189749695/
【DRESSとは】
DRESS（ドレス）は、2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランドです。
「釣りを特別なステージへ！」をコンセプトに、実用性とデザイン性を両立したカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを展開しています。
代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」は、2009年にグッドデザイン賞を受賞。
以降も機能性と独自性を兼ね備えた製品開発を続けています。
また、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語、BURTLE、初音ミク に加え、ラグビー日本代表のオフィシャルライセンス商品の制作など、
多彩なコンテンツとのコラボレーションを展開。
さらに、クリエイターやインフルエンサーとの共同開発にも積極的に取り組み、釣りの枠を超えた価値創出を行っています。
釣りというアウトドアカルチャーに、デザインとエンターテインメントの視点を掛け合わせ、初心者からベテランまで楽しめる新しい体験を提案。
DRESSはこれからも、ものづくりのこだわりと遊び心を武器に、国内外へ新たな可能性を発信してまいります。
■会社概要
有限会社ライラクス
フィッシング部門DRESS
本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者 ： 安井 義一郎
・DRESSオフィシャルサイト URL
https://f-dress.jp/
・DRESS公式YouTube
https://www.youtube.com/@DRESSOfficial
・DRESS公式Instagram
https://www.instagram.com/dressfishing/
・DRESS公式X
https://twitter.com/dressfishing
・DRESS公式TikTok
https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok
・DRESS公式Facebook
https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/
・DRESS公式LINEアカウント
https://page.line.me/lgp3657o
【この記事に関する問い合わせ】
担当者：東
TEL：06-6785-0880
担当E-mail：higashi@laylax.com