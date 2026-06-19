濡れた荷物や汚れた道具、車にどう積む？ トートにもシートにもなる「1枚9役」防水ギア

有限会社ライラクスレジャー帰りの濡れもの・汚れもの対策に

海や川で使った濡れたタオル。

BBQで砂や泥がついた道具。

釣りのあとに濡れたギア。

急な雨で濡れてしまった荷物。

屋外レジャーの帰り道には、

「このまま車に積むと、車内が濡れそう」「砂や泥で汚れそう」と感じる場面があります。

濡れもの用の袋、汚れた道具を包むカバー、地面に敷くレジャーシート、荷物をまとめるトートバッグ。

用意しておけば便利なものは多いものの、それぞれを持っていくと荷物は増えていきます。

そんなレジャー帰りの“濡れもの・汚れもの問題”に使えるのが、

釣り・アウトドアブランド DRESS（ドレス）の新製品「DRESS 防水9WAYバッグ」

本製品は、広げれば大判シート、留めればバッグとして使える防水マルチギア。

トートバッグ5形態、シート4形態の計9通りに変形し、

荷物を運ぶ、地面に敷く、濡れものや汚れものを包む、釣果やギアを測るといった用途に対応します。

■ 車内を濡らしたくない・汚したくない。帰り道の困りごとに

屋外レジャーは、出かける前よりも帰りの荷物に困ることがあります。

川遊びのあとの濡れたタオルや水着。

砂がついたレジャー用品。

泥のついたキャンプ道具。

濡れた釣りギア。

急な雨で濡れてしまった荷物。

そのまま車に積むには気になる。

かといって、袋やカバーをいくつも用意すると荷物が増える。

「DRESS 防水9WAYバッグ」は、そうした場面で使いやすい1枚です。

行きは荷物をまとめるトートバッグとして。

現地ではレジャーシートやグラウンドシートとして。

帰りは濡れもの・汚れものを包むカバーとして。

行き・現地・帰りで使い方が変わる

1枚で使い方を変えられるため、

釣り、キャンプ、車中泊、海水浴、川遊び、BBQ、公園レジャーなど、

さまざまな屋外シーンで使用できます。

■ トートバッグにも、レジャーシートにも。1枚で9通りに変形

「DRESS 防水9WAYバッグ」は、H1180×W850mmの大判防水シートがベース。

ホックの留め方と両サイドの止水ファスナーの使い方により、トートバッグ5形態、シート4形態の計9通りに変形します。

トートバッグとして使う場合は、荷物の量や形に合わせて容量を調整可能。

手回り品、キャンプ道具、釣り道具、濡れたウェア、タオルなどをまとめて運べます。

シートとして使う場合は、レジャーシートやグラウンドシートとして使用可能。

地面の汚れ、水濡れ、砂、泥から荷物や体を守りたい場面に適しています。

マチ無しトートマチ有りトートレジャーシートトランクシートカバー

また、濡れた水着やタオル、泥のついた道具、

釣りの後の濡れものなどを包んで持ち帰る汚れものカバーとしても使えます。

車内にそのまま積みにくい荷物の持ち帰りにも便利です。

さらに、シート面には110cmのメジャープリントを搭載。釣果計測やギアの採寸にも使用できます。

■ 防水バッグ、レジャーシート、濡れものカバーを1枚に

ポリエステルに防水コーティングを施し、PVCを組み合わせた高耐久素材を採用しています。

急な雨、水しぶき、砂、泥が気になる屋外レジャーでも使いやすい仕様。

両サイドには止水ファスナーを採用し、水や汚れの侵入を抑制。

濡れたものを入れて運ぶ、汚れたものを包む、地面に直接敷くといった場面で役立ちます。

防水バッグ、防水トートバッグ、レジャーシート、グラウンドシート、濡れものバッグ、汚れものカバーを1枚で兼ねられるため、荷物を減らしたい釣り・キャンプ・車中泊・海川レジャーにも適しています。

■ 車に1枚積んでおきやすい、約820gの防水マルチギア

サイズはH1180×W850mmの大判仕様で、重量は約820g。

畳めばコンパクトになり、車のトランクにも常備しやすいサイズ感です。

「持ってきておけばよかった」と感じる場面に、車に積んだ1枚で対応できます。

また、柵やフェンスに固定できるため、足場の限られた海釣り公園でも荷物置きとして活用可能。

釣り場での道具置き、濡れものの持ち帰り、

110cmメジャーを使った釣果計測まで、釣りシーンにも対応します。

付属のフックで固定メジャーシートとしても

海水浴、川遊び、BBQ、キャンプ、デイキャンプ、公園レジャー、釣り、車中泊まで。

レジャー帰りの濡れもの・汚れものを、車にそのまま積みたくない。

そんな場面で使いやすい、車載向けの防水マルチギアです。

■ 主な特長

・1枚で9役

5つのトート形態＋4つのシート形態に変形。

荷物運び、レジャーシート、グラウンドシート、濡れもの・汚れものカバーなど、

幅広い用途に対応します。

・防水バッグとして使える

防水コーティングを施したポリエステルとPVCを組み合わせた高耐久素材を採用。

急な雨や水しぶき、砂や泥が気になる場面でも使いやすい仕様です。



・両サイド止水ファスナー採用

水や汚れの侵入を抑え、濡れたものや汚れた道具の持ち運びに便利です。

・トートバッグにもレジャーシートにも変形

荷物の量や形に合わせて容量を変えられるトート形態と、

荷物置きやグラウンドシートとして使えるシート形態に対応します。

・110cmメジャープリント搭載

釣果計測やギアの採寸に使える、110cmのロングメジャーをシート面にプリントしています。

・柵やフェンスへの固定に対応

海釣り公園やレジャーシーンで、荷物置きとして使いやすい設計です。

・車載常備しやすい約820g

大判サイズながら持ち運びやすく、車のトランクに積んでおきやすい重量・サイズ感。

トランクシートとしてしっかりヘッドレストに止めておける。

【製品概要】

製品名：DRESS 防水9WAYバッグ

希望小売価格：\6,930（税込）

サイズ：H1180×W850mm

重量：約820g

素材：ポリエステル（防水コーティング）・PVC

JANコード：4570189749695

製品ページ：https://f-dress.jp/products/4570189749695

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4G655JT

楽天：https://item.rakuten.co.jp/evohobby/4570189749695/

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランドです。

「釣りを特別なステージへ！」をコンセプトに、実用性とデザイン性を両立したカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを展開しています。

代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」は、2009年にグッドデザイン賞を受賞。

以降も機能性と独自性を兼ね備えた製品開発を続けています。

また、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語、BURTLE、初音ミク に加え、ラグビー日本代表のオフィシャルライセンス商品の制作など、

多彩なコンテンツとのコラボレーションを展開。

さらに、クリエイターやインフルエンサーとの共同開発にも積極的に取り組み、釣りの枠を超えた価値創出を行っています。

釣りというアウトドアカルチャーに、デザインとエンターテインメントの視点を掛け合わせ、初心者からベテランまで楽しめる新しい体験を提案。

DRESSはこれからも、ものづくりのこだわりと遊び心を武器に、国内外へ新たな可能性を発信してまいります。

■会社概要

有限会社ライラクス

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

・DRESSオフィシャルサイト URL

https://f-dress.jp/

・DRESS公式YouTube

https://www.youtube.com/@DRESSOfficial

・DRESS公式Instagram

https://www.instagram.com/dressfishing/

・DRESS公式X

https://twitter.com/dressfishing

・DRESS公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok

・DRESS公式Facebook

https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/

・DRESS公式LINEアカウント

https://page.line.me/lgp3657o

【この記事に関する問い合わせ】

担当者：東

TEL：06-6785-0880

担当E-mail：higashi@laylax.com