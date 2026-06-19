都城市新市誕生20周年記念事業　お宝大募集！「出張！なんでも鑑定団in都城」

宮崎県都城市

新市誕生20周年を記念して、人気TV番組「開運！なんでも鑑定団」の公開収録を都城市総合文化ホールで開催予定。この番組をきっかけに、本市の歴史や文化を掘り起こし、全国の皆さんに本市の魅力を広くPRします。

入場は無料で、鑑定品や観覧希望につきましては、今後募集を予定しています。

●「出張！なんでも鑑定団 in 都城」公開収録（予定）- 日時：令和９年２月 23 日（火・祝日）- 場所：都城市総合文化ホール（大ホール）- 内容：時代やジャンルを問わず、家庭に眠る「お宝」、あなたのとっておきの 「お宝」を鑑定- 入場料：無料 ※応募は往復はがきにて受付予定- 募集スケジュール：【鑑定品募集】：７月上旬～10月末【観覧者募集】：７月上旬～11 月末 ※詳しくは、後日お知らせします。●番組概要- 番組名：「開運！なんでも鑑定団」- 放送局：テレビ東京 ※宮崎県内はＭＲＴ宮崎放送- 放送日：毎週火曜日- 放送時間：20 時54分 ～- 番組ＭＣ：今田耕司、福澤朗、菅井友香