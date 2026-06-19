「SDGsラジオ」でコンテンツの配信を開始

株式会社河合楽器製作所

株式会社河合楽器製作所は、株式会社ケシオン（所在：大阪府大阪市西区北堀江、代表取締役社長：高山健一、以下 ケシオン）が運営する全国の児童・生徒・学生を対象にした、SDGsを学ぶ教育コンテンツ「SDGsラジオ」において、2026年6月19日よりコンテンツの配信を開始したことをお知らせします。

「SDGsラジオ」とは、全国の児童・生徒・学生を対象にした、企業のSDGsの取り組みを1分間で紹介する、音声配信による教育コンテンツです。全国の教育機関および学校関係者は無料で利用することができ、2024年1月より配信を開始し、約6,000校に届けられています。始業前や休み時間の校内放送、探究学習など、さまざまなシーンで活用されている教材です。ナレーションは、ケシオンのパートナー「みみよみ」に所属する視覚障害のナレーターが担当しています。

■河合楽器製作所の配信コンテンツ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45724/table/101_1_96a4cd4e4fcac7f09e43a594fba076ff.jpg?v=202606190252 ]

詳細は、「SDGsラジオ」ポータルサイトをご覧ください。

https://www.sdgs-radio.jp/member/owrm8v

当社は、持続可能な社会の実現には、未来を担う子どもたちへの教育が欠かせないと考えています。「SDGsラジオ」を通じて社会課題やその解決に向けた取り組みを発信することで、子どもたちをはじめとする次世代が未来について考え、学ぶ機会の創出に貢献してまいります。今後も当社は、『100年後もつづく、音楽文化を。』を目指し、音楽を通じて持続可能な社会への取り組みを推進してまいります。