より深く、自然に響く音世界へ。不朽の名曲を自然倍音で再構築。Bajune Tobeta『Fly Me To The Moon (Natural Harmonic Tuning)』6/19配信開始

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、Bajune Tobetaの最新シングル『 Fly Me To The Moon (Natural Harmonic Tuning) 』が、2026年6月19日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Bajune Tobeta / Fly Me To The Moon (Natural Harmonic Tuning)

不朽のスタンダード「Fly Me To The Moon」を、

周波数レベルから再構築したモダン・チルジャズ。

自然倍音に基づくチューニングによって、音の響きはより深く、やわらかく、

身体に溶け込むように広がっていく。

時代を超えて愛されるメロディに、新たな質感と静かな躍動を与え、

心と感覚の奥にそっと触れるサウンドへと昇華。

夜の余白に寄り添い、聴くたびに違う表情を見せる、静謐で洗練された一曲。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/bajune-tobeta/scdd-1829

タイトル：Fly Me To The Moon (Natural Harmonic Tuning)

アーティスト：トベタ・バジュン

配信日：2026年6月19日(金)

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://(https://lnk.to/ZN4vTDYi45)lnk.to/ZN4vTDYi45(https://lnk.to/ZN4vTDYi45)

配信サービス一覧▶https://(https://lnk.to/70uXQKZo21)lnk.to/70uXQKZo21(https://lnk.to/70uXQKZo21)

収録曲

01 Fly Me To The Moon - Natural Harmonic Tuning -

02 Fly Me To The Moon (instrumental)

関連作品

トベタ・バジュン / Feel Like Makin’ Love

名曲 Feel Like Makin’ Love をBajune TobetaがアーバンR&Bにリメイク。

ソウルフルなGATSの歌声と洗練されたアレンジが溶け合い、クラシックに新しい息吹を与えます。

オリジナルの持つ甘美なムードをしっかりと残しながらも、そこに現代的なグルーヴと都会的な色気をまとった新しいサウンド。

おしゃれさとチルアウトな空気感も持ち、優しくしっとりとした歌声が融合して奏でる雰囲気は、夜のドライブやラウンジシーンに最適です。

夜の街の灯りのようにふわりと心を照らす、極上のラブソングです。

作品詳細

▶https://croixjam.com/release/crjm-1100/

タイトル：Feel Like Makin’ Love

アーティスト：トベタ・バジュン

配信日：2025年11月21日(金)

レーベル：CROIX JAM

YouTubeで簡単試聴▶ https://lnk.to/R8tbUh1S45(https://lnk.to/R8tbUh1S45)

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/PKPcwWUB21

トベタ・バジュン プロフィール

トベタ・バジュン

トベタ・バジュンは日本の作曲家∕プロデューサー∕ピアニスト。

現代音楽、アンビエント・エレクトロニクス、ブラジル音楽を横断する作品を発表してきた。

坂本⿓一の薫陶を受け、坂本のプロダクション「LLP 10°C」と契約アーティストとして所属。

Christian Fennesz、Arto Lindsay、JoyceMoreno、Paula Morelenbaumらと共演。

2026年のリリースとして、Fennesz共作シングル「After the Silence」（6月）、ソロEP『Anechoic』（8月14日、Denis Blackhamマスタリング）、Gracinha Leporaceとの正式共同制作によるSergio Mendes Tribute Album（9月、ハンス・ジマー主宰のロサンゼルスのスタジオRemote Control Productionsにて一部収録）を予定。

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▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

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都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。