天然資源と再生素材から作られた地球にやさしい傘、バンブレラ。

株式会社ビコーズ

株式会社ビコーズ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：渡辺一徳）が展開するレイングッズブランド「U-DAY（ユーデイ）」は、竹とリサイクルペットボトルから作られた完全遮光傘bambrella(バンブレラ)を発売。昨年からカラーを一新して登場。

公式サイト :https://www.because-jp.com/blogs/feature/bambrella

製造工程でも廃棄する際も環境負荷が大きい骨組部分を、なんとかして環境に優しい素材で作りたい、その想いからプロジェクトがスタートしました。

竹材は軽くて丈夫、柔軟な性質で生育も早く、伐採しても環境負荷の少ない素材です。ビコーズはそんな優れた性質を持つ竹材に注目し、傘の骨組として使えないだろうかと、木工加工所と共同で研究を重ね開発に成功しました。竹材は親骨、受け骨、手元、手元の輪、石突、釦として生まれ変わり、生地は約3本分のリサイクルペットボトルから作ったRE:PET(TM)生地に完全遮光加工を施し、デザイン性に優れ風合いの良い、地球にやさしい完全遮光傘を完成させました。

How To Make bambrella（バンブレラ）

デザイン性にプラスした安心の機能性：UVカット率100%・完全遮光・晴雨兼用

PU Coating

夏の強い日差しと、気になる紫外線対策に最適な「UVカット率100%」を実現。さらに、世界基準の紫外線保護指数であるUPFでも、最高値の「UPF50+」を獲得しました。日焼けをはじめとするお肌へのダメージをしっかりと防ぎます。

また、傘の裏面には「黒」のポリウレタンコーティング加工を採用。上からの直射日光だけでなく、見落としがちなアスファルトや地面からの「照り返し」まで吸収・カットします。暑い季節の外出も、まるで木陰を歩いているかのような涼しさと安心感でお楽しみいただけます。

All Weather

「バンブレラ」は、地球への優しさはもちろん、現代の厳しい気候を快適に過ごすための高い機能性にもこだわりました。生地には、特殊な「ポリウレタンコーティング」を施した高性能な防水生地を採用。これにより、強力な日差しを遮る【遮光・遮熱性】と、高い【耐水性】をハイレベルで両立しました。

ゲリラ豪雨などの急な大雨にもこれ1本でスマートに対応。天候が変わりやすい季節でも、毎日安心して持ち歩けます。

bambrella（バンブレラ） 商品詳細

BLUE

GLAY

IVORY

IVORY

商品ページ :https://www.because-jp.com/products/d-690001?_pos=1&_sid=63b7d8db0&_ss=r株式会社ビコーズ(because)は、東京のレイングッズブランド。

1994年設立の株式会社ビコーズが、自社ブランドとして「ビコーズ(because)」をスタート。

ブランドコンセプトは「どんな天気でも楽しみを持てる日常を」。

雨の日も晴れの日も、素敵な日常を彩る、雨傘、日傘、レインコートなど、ウェザーグッズを提案する。

サスティナブルをコンセプトにしたレイングッズブランド（U-DAY）も展開している。

公式HP：https://www.because-jp.com/

株式会社ビコーズ

所在地：東京都世田谷区祖師谷3-12-12

TEL:03-5490-7186

設立:1994年3月

代表者:渡辺一徳

レイングッズの企画、製造、卸売、小売