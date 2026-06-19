チャットマーケツール「エルサイト」がMCP接続でAI連携を実現

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月4日（木）、チャットマーケティングツール「エルサイト」のアップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、ChatGPTやClaudeなどのAIツールが、エルサイト上のデータにアクセスできる「MCP接続」機能を追加しました。

これにより、従来は管理画面で行っていたデータの確認・集計作業が、AIツールへの指示により実行できます。必要な情報を迅速に取得できるため、管理業務の効率化と作業負担の軽減につながります。

MCP接続により、AIとエルサイトの連携が可能に

ChatGPTやClaudeなどのAIツールと連携し、エルサイトのデータを確認・集計できる「MCP接続」に対応しました。

これまで、データの確認や集計には管理画面での操作が必要でした。本機能の追加により、AIツールへ自然言語で指示するだけで、エルサイト上のデータを取得・確認できます。

これにより、問い合わせ件数の確認や質問傾向の分析など、運用に必要なデータをすばやく把握できます。管理画面でのデータの可視化にかかる工数を削減し、顧客対応や施策改善といった重要度の高い業務へ時間を充てることが可能です。

MCP接続について

MCP（Model Context Protocol）とは、AIと外部ツールを安全かつ効率的につなぐための共通規格です。

MCP接続によりChatGPTやClaudeなどのAIツールが、エルサイトのデータへ直接アクセスできるようになります。従来のAIは、あらかじめ学習した知識をもとに回答することが一般的でした。しかし、MCP接続により、リアルタイムのデータを参照した回答が可能です。

活用例

MCP接続後は、AIツールへ自然言語で指示することで、次のようなデータ確認・集計ができます。

- 「今週のチャット問い合わせ件数を教えて」- 「先月、一番多かった質問トップ5は？」- 「タグ別にユーザー数を集計して」

顧客対応の傾向分析や離脱ポイントの特定、時間帯別のチャット利用状況の把握など、日々の運用改善に幅広く活用できます。

接続方法と事前準備

MCP接続を利用するには、エルサイトのアカウントと、ChatGPTまたはClaudeのアカウントが必要です。

初回設定は、各AIツールの管理画面から行います。接続に必要なMCPサーバーの情報は、公式マニュアルに掲載していますのでご確認ください。

接続完了後はAIツールのチャット画面から指示するだけで、エルサイトの情報へアクセスできるようになります。

公式マニュアル：https://lsite.jp/manual/mcp-integration/

エルサイトについて

「エルサイト」は、Webサイト上で顧客とのチャット対応・情報取得・フォローアップを行えるチャットマーケティングツールです。

特定のSNSに依存することなく、Webサイト上で見込み客との接点づくりから顧客対応、フォローアップまでを一元的に行えます。

チャット機能、自動応答、フォーム作成などの機能を搭載しており、問い合わせ対応や情報収集を効率化しながら、顧客との継続的な関係構築を支援します。

「エルサイト」の主な特長

● 顧客対応をWebサイトで完結

チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムで接客を実現します。

● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積

自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。

● 自社資産としてのデータ活用

SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lsite.jp/manual/contact/

エルサイト 公式HP

エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lsite.jp/?prtimes