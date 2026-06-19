救急救命医・ベストセラー作家・Mrs.Asia世界大会日本代表の中島侑子氏、全国47都道府県の講演ツアーを完走。延べ約2400名を動員。ギネス世界記録に挑戦

株式会社パイオニアwoman

中島侑子（救急救命医、ベストセラー作家、Mrs.Asia世界大会日本代表）は、全国47都道府県をめぐる講演ツアーを完走しました。期間は2025年9月から2026年5月21日。延べ動員数は約2,400名。本ツアーはギネス世界記録に挑戦しています。日本経済新聞（NIKKEI COMPASS）、NewsPicks、プレジデントオンライン、毎日新聞デジタル、東洋経済オンラインをはじめ、計25媒体に取り上げられました。

■ 口コミと信頼だけで全国47名のリーダーを組織。「人を動かす影響力」を全国で実証

SNSでの公募は一切行わず、声をかけた数名を起点に、47都道府県すべての地域リーダーが自発的に立ち上がりました。地域の担い手不足という社会課題に対し、民間の立場から応えた実践例です。キャリア教育・地域連携教育の新たなモデルとして注目を集めています。

■ 数字で見る社会的影響力

・主宰する人材育成スクールでは、受講生856名、卒業生の総フォロワー数320万人、受講倍率5倍超を記録。発信力と自律したキャリア形成を支援する教育機関として支持を集める

・講演会等を含む累計指導者数は１万人以上／全国47都道府県の講演ツアーでは延べ約2,400名を動員

■ 国・行政・教育機関との実績

・外務省インバウンド事業講師

・農林水産省「まちなか農業」アドバイザー

・東京オリンピック開催地公式インスタグラムコンサルタント

・長野県中野市スペシャルアンバサダー

・群馬県庁での講演開催など、国・自治体からの依頼が絶えない

・島根県・美保関町など人口減少地域での登壇。女性の自立とキャリア形成を支援し、地方創生の担い手育成に貢献

・各地の会場・飲食・宿泊施設への経済波及、地元メディアへの掲載、講演後の地域コミュニティ発足など、一過性のイベントを超えた継続的な地域活性化の効果をもたらしている

・自著を全国の高校・大学へ寄贈（寄贈先：学校法人高松学園 伊那西高校、周南公立大学ほか ／ 計9校・1677冊）。教育機関との接点を拡大

■ 救急医療の知見を理論化――「在り方」から説く影響力構築メソッド

救急医療の現場で培われたのは、年齢・職業・社会的立場を問わず、誰の命にも等しく向き合う姿勢でした。この経験をもとに、肩書きや実績だけに頼らない人間理解に基づく独自の理論を体系化。小手先のテクニックではなく「在り方」から影響力を築くこの考え方は、リーダーシップ教育やイノベーション人材育成の土台となる思想として、経営・組織開発における新しい視点として注目されています。

■ 中島侑子コメント

「47都道府県を回って気づいたのは、環境や立場をハンデだと感じている方が多いということでした。でも実際は逆です。置かれた環境こそが、その人にしかない視点や強みになります。医療現場で培った論理的思考と、全国を回って得たこの実感を、次は教育の現場でも伝えていきたいと考えています」

■【中島侑子（なかじま・ゆうこ）プロフィール】中島侑子（救急救命医 / 株式会社パイオニアwoman代表）

著書累計5冊・最新刊3刷3万部突破のベストセラー作家。救急医療の現場で培った論理的思考をもとに「影響力の科学」を体系化。主宰する人材育成スクールは受講生856名・受講倍率5倍超を記録し、発信力と自律したキャリア形成を支援する教育機関として支持を集める。外務省インバウンド事業講師、東京オリンピック開催地公式インスタグラムコンサルタント、長野県中野市スペシャルアンバサダーなど公的依頼多数。カンヌ国際映画祭2023登壇。大学・行政・経営者を対象に、リーダーシップ・キャリア形成・地域連携をテーマとした講演依頼を全国から受けている。

■【お問い合わせ先】

株式会社パイオニアwoman事務局 広報担当

所在地：東京都中央区

URL：https://tokyoinfluencer.com/

メール：group@pioneerwoman.jp