『ムーブスポーツ』で男子バレーボール名門チーム「サントリーサンバーズ大阪 」と契約　ユニフォームやトレーニングウェアをサプライ

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開する『MoveSport（ムーブスポーツ）』は、大同生命SVリーグ（以下、SVリーグ）男子に所属する男子バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。前身の日本リーグ時代からの歴史と、Vリーグ優勝回数最多を誇る「サントリーサンバーズ大阪」は、SVリーグ内での実力・人気とも常にトップレベルのチームです。

『ムーブスポーツ』は、ユニフォームやトレーニングウェアなどの提供を通じ、選手のパフォーマンスをサポートするとともに、選手の意見を取り入れた商品の開発、チームと連携したプロモーションの実施など、双方のブランド価値の向上を推進してまいります。

『ムーブスポーツ』のユニフォームは、10月に開幕するSVリーグ2026-27シーズンより着用されます。

ユニフォームのコンセプトは「頂戦（ちょうせん）」。チームの運営母体であるサントリーの「やってみなはれ」の精神を象徴する「挑戦」の響きと、頂からさらなる飛躍を目指し選手、スタッフ、ファンがひとつになって戦う思いを込めています。チームエンブレムの不死鳥をモチーフにした躍動感のあるデザインとゴールドの輝きが特徴です。

機能面においても選手の最大限のパフォーマンスをサポートするバレーボール専用の設計となっています。当社の研究開発拠点「DISC （DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX） OSAKA」での、運動時の衣服の突っ張りなどによるストレスがかかる箇所の研究をもとに、肩周りや脇下が動かしやすい独自の構造を採用。また、スパイク時の腕の振り上げや床に接触するフライングレシーブなど、バレーボール特有の動きにあわせた縫い目や切り替え位置の工夫を施しています。

サントリーサンバーズ大阪について

設立：1973年 4月

ホームタウン：大阪市・箕面市

主な戦績：

SVリーグ2024-25 チャンピオンシップ優勝（初代王者）

SVリーグ2025-26 レギュラーシーズン優勝、

チャンピオンシップ準優勝

Vリーグ優勝回数 10回

アジアクラブ選手権優勝／2023年（日本クラブ初）

世界クラブ選手権銅メダル／2023年（日本クラブ初）

天皇杯優勝／2024年