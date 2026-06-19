【伊勢市】女性専用マシンピラティスがニューオープン！ピラティスK、イオンタウン伊勢ララパークが2026年6月27日（土）誕生。三重県内6店舗目へ拡大！

株式会社LOIVE女性専用マシンピラティス専門スタジオ『pilates K』

全国に200店舗以上（2026年6月時点）の女性専用ブティック型フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、女性専用マシンピラティススタジオ「ピラティスK（ピラティス ケー）(https://pilates-k.jp/)」を、三重県伊勢市にて2026年6月27日（土）にニューオープンいたします。三重県内では6店舗目の出店となり、伊勢エリアへは待望の初上陸となります。

■ pilates K（ピラティスケー）の3つの特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s0wPUhwielc ]

1. ボディメイクに特化したプログラム

「お腹」「お尻」「二の腕」「背中」など、女性が気になる部位にフォーカスしたプログラムを豊富に展開。マシンが身体の動きをサポートするため、運動初心者の方でも無理なく、正しいフォームでのエクササイズが可能です。

2．音楽×ピラティスのプログラム

音楽に合わせて動くグループレッスン形式を採用。地味でキツイと思われがちなピラティスのイメージを払拭し、楽しみながら確実に身体に効かせていくため、継続しやすい環境を整えています。

3. スタイリッシュな空間

店内はグレーを基調とした、シンプルで洗練された大人な空間。スタジオに足を踏み入れるだけで美意識が高まるような内装デザインにこだわっています。日常の喧騒を忘れ、自分自身の身体と向き合うニュートラルな時間をお過ごしいただけます。

■ 伊勢エリアに新たなスタジオがニューオープン

これまで多くのご要望をいただいていた伊勢エリアに、ついに「ピラティスK」が初上陸いたします。本スタジオは、伊勢エリアの皆さまが通いやすい好立地に位置し、日常の生活動線の中で気軽に立ち寄れる環境が特徴です。これまではなどに足を運んでいた方や、最先端のマシンピラティスを始めてみたいと考えていた中部エリアの女性へ、身近なボディメイクの場を提案いたします。

■ 初めての方でも安心。夏に向けた「0円トライアル」を開始

薄着になる季節を前に、ボディラインへの関心が高まるこの時期。

マシンが身体の動きをサポートする「リフォーマー」を使用するため、運動が久しぶりの方でも無理なく始められます。また、 初めての方限定で、マシンピラティスのグループレッスン体験を0円で提供いたします。手ぶらで本格的なトレーニングをご体験いただけます。

■オープン記念「先行入会トリプル0円キャンペーン」



オープンを記念して、Web決済限定の非常にお得な先行入会プランをご用意しました。

- 特典内容： 入会金・登録料・月会費（2ヶ月分※1）がすべて0円になる「トリプル0円」- 受付期間： ～2026年6月26日（金）19:00まで- 対象： 期間中にWeb入会申込の手続きをされた、pilates K(https://pilates-k.jp/)を初めてご利用の方

※詳細な条件については、必ず公式サイト(https://pilates-k.jp/lp/admission_trial/ise/)をご確認ください。

■店舗概要

■ピラティスK について

- 店舗名： ピラティスK イオンタウン伊勢ララパーク- 所在地： 三重県伊勢市小木町曽祢538 イオンタウン伊勢ララパーク 1階- オープン日： 2026年6月27日（土）- 定休日： 日・月- 店舗URL： https://pilates-k.jp/studio/mie/ise- Google map：https://maps.app.goo.gl/mt8wC25LzrWn2JfJApilates k (ピラティス ケー）



ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国145店舗展開（2026年5月時点）

https://pilates-k.jp/

■ 株式会社LOIVE について

・会社名：株式会社LOIVE(https://loive.co.jp/)

・代表取締役：前川 彩香

・本社所在地：北海道札幌市

・企業スローガン：人生を愛そう。

・事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガ「loIve(https://www.hotyoga-loive.com/)」やマシンピラティス「pilates K(https://pilates-k.jp/)」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年5月時点）

・運営店舗数：全国222店舗（2026年5月時点）

・コーポレートサイト：https://loive.co.jp/