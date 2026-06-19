【満員御礼】第２回不動産相続相談会を開催！！

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、代表取締役：宮地博明）は、不動産相続に関する課題やお悩みに専門家が直接対応する「不動産相続相談会」を2026年6月22日（月）に開催いたします。本相談会は、今回で第２回目の開催となり、すでに多くのご予約をいただき、満員御礼となっております。

・本相談会の開催背景

本相談会では、税理士や司法書士をはじめとした専門家が参加し、相続・贈与・税金対策などに関するさまざまなお悩みに対して、個別相談形式でお答えいたします。

不動産相続は、評価方法や名義変更、税務対応などが複雑化しやすく、専門的な判断が求められる分野です。本相談会では、それぞれの状況に応じた具体的なアドバイスを提供し、課題解決の一助となることを目的としています。

本相談会は完全予約制で実施し、参加者一人ひとりに十分な時間を確保したうえで、丁寧かつ実務的な相談対応を行う予定です。また、プライバシーにも配慮した環境を整え、安心してご相談いただける体制を構築しています。

今回の開催については、事前予約の段階で定員に達し、満員御礼となっております。多くの皆様よりご関心をお寄せいただき、心より御礼申し上げます。

次回の不動産相続相談会は、2026年8月以降の開催を予定しております。より多くの方の課題解決に貢献できるよう、今後さらに内容の充実を図ってまいります。

・士業の皆様へ（業務提携募集）

弊社では、今後の相談会のさらなる充実および業務提携の強化を目的として、ご協力いただける士業の皆様を募集しております。

税理士・司法書士・行政書士・弁護士などの専門家の皆様と連携し、相続や不動産に関する複雑な課題に対して、それぞれの専門分野の知見を活かした支援体制の構築を進めるとともに、ご相談者様により質の高いサポートを提供するため、専門家ネットワークの拡充を図っております。

また、士業の皆様にとっても、不動産分野の実務案件や相談機会に触れる場として、業務領域の拡大や新たな顧客接点の創出につながることを想定しております。

今後は、定期開催の相談会を通じて継続的な協業関係を構築し、相続・不動産領域における地域密着型の専門家ネットワークの形成を目指しておりますので、ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・相談会概要

名 称：専門家が答える！不動産相続相談会in港区（無料）

開催日程：2026年6月22日（水）13:00～17:00（完全予約制）

開催場所：港区立産業振興センター 10階 会議室4（東京都港区芝5-36-4 札ノ辻スクエア）

アクセス：三田駅（都営三田線/都営浅草線） 徒歩2分

田町駅（JR在来線） 徒歩5分

泉岳寺駅（京急本線/都営浅草線） 徒歩9分

ご予約フォーム：https://mercury-realestate.co.jp/consultation_meeting/

お問い合わせ：03-6277-4484

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

商号：株式会社マーキュリー

本社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設立：2004年12月

代表者：代表取締役 宮地 博明

資本金：3000万円

事業内容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

公式サイト：https://mercury-realestate.co.jp/



【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）

各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。

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