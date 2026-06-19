「佐藤総合計画がNotionで実現する建設DXの『デジタルネイティブ』な働き方」オンライン開催のお知らせ

株式会社コアコンセプト・テクノロジー

株式会社コアコンセプト・テクノロジー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長CEO：金子武史）は、コネクテッドワークスペース「Notion」を提供するNotion Labs Japan合同会社、ならびに国内有数の組織設計事務所である株式会社佐藤総合計画をゲストに迎え、建設業界における「デジタルネイティブな働き方」とその実現に向けたDX推進の在り方を議論するオンラインイベント「佐藤総合計画がNotionで実現する建設DXの『デジタルネイティブ』な働き方」を開催致します。

ウェビナーに申し込む :https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/contents/webinar_260623

■セミナー内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177686/table/9_1_3f9d5f5c6945652f4d770195704fd335.jpg?v=202606190252 ]

「ツールを入れる」から「働き方を変える」へ―

チャットやメールに流れる情報、各ツールに分散する資料、属人化していくベテランのノウハウ…

こうした「組織の集合知」をいかに蓄積し、資産に変えるかは、多くの企業に共通する経営課題となっています。

特に建設・設計業界においては、長期にわたるプロジェクトが並走し、図面・議事録・仕様書といった多様な情報が散在しやすい構造的特性や、熟練設計者の暗黙知の継承など、業界固有の課題も山積しています。

こうした課題に対し、人・情報・業務をつなぐコネクテッドワークスペース「Notion」を起点に、業務とナレッジを一体で再構築する取り組みが、いま大きな注目を集めています。

本セミナーでは、Notion Labs JapanよりNotionの製品思想と最新の活用動向を解説いただくとともに、公共建築の分野でトップの売上高を誇る組織設計事務所の佐藤総合計画が「なぜ今Notionを選んだのか」、現場での反発や戸惑いをどう乗り越え、定着させてきたのか、導入の裏側とリアルな実態を語っていただきます。

ぜひ、この機会にご参加いただけましたら幸いです。

■こんな人にオススメ

■セミナーのポイント

- 建設・設計業界でDX推進を担当している方- 生成AI活用を見据え、情報基盤を整備したい方- Notionの導入や定着方法を知りたい方- Notion Labs Japanによる最新活用トレンドの紹介- 佐藤総合計画がNotionを選定した背景と導入プロセスを公開- 建設業界におけるDX支援実績と導入ノウハウを解説お申し込みはこちら :https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/contents/webinar_260623

株式会社コアコンセプト・テクノロジー 広報・IR担当

E-mail: pr@cct-inc.co.jp