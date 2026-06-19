【６/１９-６/２９開催】日～木曜出発限定！夏旅売り尽くしセール首都圏・東海・関西エリア　夏の「新幹線＋ホテル」がお得！

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

株式会社ジェイアール東海ツアーズ（本社：東京都中央区、以下ＪＲ東海ツアーズ）は、２０２６年6月１９日（金）１３時から６月２９日（月）２０時まで「日～木曜出発限定！夏旅売り尽くしセール」を緊急開催します。

本セールでは、出発日の３０日前までの予約、かつ日曜日から木曜日出発と限定し、新幹線とホテルがセットになった「ＥＸ旅パック」をセール価格で発売いたします。コスパ抜群ホテルやテーマパーク周辺ホテルが今だけおトク！さらに、一部対象ホテルで、夏の旅行がもっと楽しくお得になるうれしいポイントをご用意！

新幹線の時間変更が無料で何度でも可能（※）で１か月以上先の旅行でも予約と同時に利用新幹線が確定するのはＥＸ旅パックだけ！この夏のご予定が決まっていない方、「日～木曜出発限定！夏旅売り尽くしセール」を今すぐチェック！

※新幹線の時間変更には一部制限があります。

日～木曜出発限定！夏旅売り尽くしセール」概要

夏旅売り尽くしセール 特設サイトへ :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/summersale/

◆セール期間

２０２６年6月１9日（金）１３：００～２０２６年6月２９日（月）２０：００

◆対象商品

【日～木曜出発限定！夏旅売り尽くしセール】と記載のこだわりツアー

◆対象旅行出発日

２０２６年７月２０日（月・祝）～２０２６年９月１７日（木）期間中の日～木曜日出発限定

※施設により一部除外日があります。

※出発日の３０日前までの予約に限ります。

◆対象エリア

東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島

※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はありません。

※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はありません。

◆夏にうれしいポイント（一部抜粋）

◆おすすめプランの一部ご紹介

予約後でも新幹線の時間変更が無料で何度でもできるから安心！

夏旅売り尽くしセール 特設サイトへ :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/summersale/EX旅パックの特徴ページへ :https://travel.jr-central.co.jp/plan/#about_ex

★ 乗車直前まで新幹線の時間変更が無料で何度でも可能！急な予定変更もその場ですぐに解決！

旅行中でも予約列車の出発前で改札入場前までなら、何度でも乗車時間を変更できて便利！

※新幹線の時間変更に制限のある商品があります。日付、区間、人数、設備の変更はできません。

※「ぷらっとこだま」「行こっか！こだま」は時間変更ができません。

★ EXサービス内で新幹線とホテルを個別に予約するよりおトク！

★ １か月以上先の旅行でも、利用新幹線と宿泊を確約！

早めの予約でも、宿泊と新幹線の時間が確定するから安心で計画も立てやすい。

★ チケットレスでスムーズ乗車

お持ちの交通系ICカードやQRチケットで新幹線にチケットレス乗車！ 事前にチケットを受け取る手間なく快適！

＜ご案内＞

・ＥＸ旅パックのご利用には、ＪＲ東海／ＪＲ西日本／ＪＲ九州のスマートＥＸ（年会費無料）またはエクスプレス予約（年会費１，１００円／税込）への会員登録※が必要です。

※一部の法人モデル会員は除く

・スマートＥＸ海外向けサービス会員は、「日～木曜出発限定！夏旅売り尽くしセール」の適用対象外です。

※記載されている会社名は、各社の登録商標または商標です。