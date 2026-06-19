動画制作の工程をAIで再設計。ショート動画を制作する仕組みをAXerの新リソースに追加

株式会社アイトリガー

株式会社アイトリガーは2026年6月、SNSを中心とした短尺動画を生成AIを活用して制作する仕組みを、マーケティングリソースソリューション「AXer（アクセル）」の新たな提供リソースとして追加しました。撮影・編集・ナレーションを人が手作業で担っていた制作フローにこの仕組みを実装し、実際の投稿まで完了。素材の生成からつなぎ合わせ、ナレーション付与までをAIで通す制作フローを、社内で運用できる状態にしました。同じ課題を抱える企業に向け、マーケティングAXの一環として、外部提供の受付を開始します。

動画を増やしたいのに、制作が追いつかない

SNSや短尺動画は、いまや集客の主戦場です。一方で1本つくるたびに、素材の撮影・収集、カット編集、テロップ入れ、ナレーション収録と工程が積み重なります。本数を増やそうとするほど人の手と時間が必要になり、更新の頻度そのものが上がらなくなります。

自社のTikTok運用でも、同じ課題を抱えていました。動画の制作と編集はほとんどが手作業で、投稿本数を増やすこと自体がボトルネックになっていたのです。SNS運用は更新の頻度と本数が成果に直結するため、制作スピードの頭打ちは、そのまま機会の取りこぼしにつながります。

そこで私たちは、この制作工程を自社の業務として作り変えることに取り組みました。社内で設計・実装し、実際の投稿までを通したうえで、AXerの新たな提供リソースとして切り出しています。

動画の「つくる工程」そのものを、人とAIで作り変える

私たちが取り組んでいるのは、便利な編集ツールの導入ではありません。動画制作という

業務そのものを、人とAIで設計し直すことです。つくりたい動画のパターンに応じて組み方は変わります。

自社のTikTok運用での一例では、AIに短尺の素材を複数生成させ、それを1本につなぐ編集とテロップ作成までをAIで自動化。音・テロップ・シーンのつながりの違和感までAIが確認して整えます。仕上げのナレーション部分には音声合成APIを組み込み、多様な声/言語などを選べる自由度を確保しました。

こうして、これまで撮影・編集・収録と人の手で積み重ねていた工程が、素材づくりから仕上げまで途切れずにつながり、人は企画と最終確認に集中できます。なお本リソースは、単体のSaaSツールとして提供するものではありません。AXerが提供するリソース（人・ツール・ノウハウ）の一部として、各社の運用体制や素材・ブランドのトーンに合わせて実装します。

「人が1本ずつ作るフロー」から「AIが作り、人が決めるフロー」へ

今回示せたのは、動画を速く作れることではなく、「つくる工程」を業務として設計し直し、人とAIで回す形に変えられることです。マーケティングAXとは、各社固有の課題を起点に、人・ツール・ノウハウで業務フローを設計・構築・運用する取り組みです。

人が1本ずつ撮影・編集・収録するフローから、AIが素材生成からナレーションまで通し、人は企画と最終確認に集中するフローへ。この実装をひな型に、同じ課題の企業へ本リソースの提供を順次開始します。完成形ではなく、各社の素材・体制・ブランドに合わせて組み替えます。マーケティングに関する課題を抱えている企業様はぜひお気軽にご相談ください。

■ AXer サービスページ

https://aitrigger.co.jp/service/axer/

■株式会社アイトリガー（AiTRIGGER Inc.）

本社：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16階

事業内容：デジタルマーケティング支援（運用型広告・インハウス支援）、マーケティングリソース提供（MRM）、マーケティングAX事業

URL：https://aitrigger.co.jp/