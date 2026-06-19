【名探偵コナン】怪盗キッドと黒羽快斗の香水の再販が決定!!ご予約受付を開始!!
名探偵コナン 【怪盗キッドの香水】と【黒羽快斗の香水】
アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画、デザイン、製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、怪盗キッド・黒羽快斗の香水の予約受付を開始しました。各キャラクターをイメージしたチャーム付きの特別版と、チャーム無しの通常版の2タイプあります。
名探偵コナン パフューム キッド・ザ・ファントムシーフ【怪盗キッドの香水】
名探偵コナン パフューム キッド・ザ・ファントムシーフ【怪盗キッドの香水】
-香りについて-
怪盗キッドの華麗なイメージからフルーティなフローラルノートが広がる洋梨の甘美な香りにキンモクセイをブレンド、神出鬼没の大怪盗をイメージしたムスクやマリン、アンバーの香りを加え、艶やかな香りに仕上げました。
-ボトルデザイン-
怪盗キッドをイメージしたスカイブルーのラメで輝きを作り、キャップを同色でコーディネートしました。ガラスボトルには銀色の翼をイメージした刻印が鮮やかに映えます。
特別版は"怪盗キッドのモノクルチャーム"付き
特別版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4573358453386.html
通常版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4573358453393.html
名探偵コナン パフューム キッド・ザ・ファントムシーフ【怪盗キッドの香水】
【内容量】50ml オードトワレ(1本あたり)
【配合成分】エタノール、香料
【価格】特別版（チャーム付き）：\8,470 (税込)
通常版：\6,985 (税込)
名探偵コナン ザ・マジック・パフューム【黒羽快斗の香水】
名探偵コナン ザ・マジック・パフューム【黒羽快斗の香水】
-香りについて-
マジックが得意な江古田高校２年生・黒羽快斗をイメージし、黒羽快斗のやんちゃな性格をイメージしたメロンとロータスの瑞々しい香りに、スズランの青みが重なったローズの香りが広がります。ラストはムスク・シダーウッド・アンバーにより「ポーカーフェイスを忘れるな」を彷彿させるミステリアスな雰囲気漂う香りに仕上げました。
-ボトルデザイン-
黒羽快斗の変幻自在なマジックを彷彿させるエメラルドグリーンの刻印とキャップがポーカーフェイスをイメージした純白のボトルと相まって上品な美しさを醸し出します。
特別版は”黒羽快斗のブルーローズチャーム”付き
特別版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4582697134528.html
通常版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4582697134535.html
名探偵コナン ザ・マジック・パフューム【黒羽快斗の香水】
【内容量】50ml オードトワレ(1本あたり)
【配合成分】エタノール、香料
【価格】特別版（チャーム付き）：\8,470 (税込)
通常版：\6,985 (税込)
◆ご予約受付期間・お届け時期
ご予約受付は2026年6月28日(日)23:59まで。商品の発送時期は2026年9月下旬頃を予定しています。
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