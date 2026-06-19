【名探偵コナン】怪盗キッドと黒羽快斗の香水の再販が決定!!ご予約受付を開始!!

ゼロジーアクト株式会社

名探偵コナン 【怪盗キッドの香水】と【黒羽快斗の香水】

アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画、デザイン、製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、怪盗キッド・黒羽快斗の香水の予約受付を開始しました。各キャラクターをイメージしたチャーム付きの特別版と、チャーム無しの通常版の2タイプあります。

名探偵コナン パフューム キッド・ザ・ファントムシーフ【怪盗キッドの香水】

名探偵コナン パフューム キッド・ザ・ファントムシーフ【怪盗キッドの香水】



-香りについて-

怪盗キッドの華麗なイメージからフルーティなフローラルノートが広がる洋梨の甘美な香りにキンモクセイをブレンド、神出鬼没の大怪盗をイメージしたムスクやマリン、アンバーの香りを加え、艶やかな香りに仕上げました。



-ボトルデザイン-

怪盗キッドをイメージしたスカイブルーのラメで輝きを作り、キャップを同色でコーディネートしました。ガラスボトルには銀色の翼をイメージした刻印が鮮やかに映えます。



特別版は"怪盗キッドのモノクルチャーム"付き



特別版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4573358453386.html

通常版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4573358453393.html

名探偵コナン パフューム キッド・ザ・ファントムシーフ【怪盗キッドの香水】

【内容量】50ml オードトワレ(1本あたり)

【配合成分】エタノール、香料

【価格】特別版（チャーム付き）：\8,470 (税込)

通常版：\6,985 (税込)

名探偵コナン ザ・マジック・パフューム【黒羽快斗の香水】

名探偵コナン ザ・マジック・パフューム【黒羽快斗の香水】

-香りについて-

マジックが得意な江古田高校２年生・黒羽快斗をイメージし、黒羽快斗のやんちゃな性格をイメージしたメロンとロータスの瑞々しい香りに、スズランの青みが重なったローズの香りが広がります。ラストはムスク・シダーウッド・アンバーにより「ポーカーフェイスを忘れるな」を彷彿させるミステリアスな雰囲気漂う香りに仕上げました。



-ボトルデザイン-

黒羽快斗の変幻自在なマジックを彷彿させるエメラルドグリーンの刻印とキャップがポーカーフェイスをイメージした純白のボトルと相まって上品な美しさを醸し出します。



特別版は”黒羽快斗のブルーローズチャーム”付き

特別版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4582697134528.html

通常版 https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/4582697134535.html

名探偵コナン ザ・マジック・パフューム【黒羽快斗の香水】

【内容量】50ml オードトワレ(1本あたり)

【配合成分】エタノール、香料

【価格】特別版（チャーム付き）：\8,470 (税込)

通常版：\6,985 (税込)

◆ご予約受付期間・お届け時期

ご予約受付は2026年6月28日(日)23:59まで。商品の発送時期は2026年9月下旬頃を予定しています。



◆ ゼロジーアクトオンラインストア公式LINE

新商品情報や、予約受付終了前のリマインドなどをLINEでお届けします♪ぜひご登録ください！

https://lin.ee/j07PiCFZ

◆ ゼロジーアクトオンラインストア

https://www.onlinestore-zerogact.com



◆ ゼロジーアクト株式会社 公式X

https://x.com/zerogact

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996