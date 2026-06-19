YOSHIKI、日本初開催「Global Citizen LIVE: Tokyo」でヘッドライナーとして圧巻のステージ HYDE、清春、MIYAVIら豪華ゲスト集結、音楽とチャリティーで観客を熱狂へ
YOSHIKIが、6月18日（木）に東京国際フォーラムで開催された音楽イベント「Global Citizen LIVE: Tokyo」にヘッドライナーとして出演した。
「Global Citizen LIVE: Tokyo」は、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大規模のムーブメント「Global Citizen」による音楽イベント。日本での開催は今回が初となり、YOSHIKIのほか、&TEAM、AI、千葉雄喜が出演。MCはクリス・ペプラーが務めた。
2008年の設立以来、Global Citizenは世界各地で音楽イベントを開催し、そのステージにはビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、Stray Kids、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、数多くの世界的アーティストが出演してきた。世界のトップアーティストたちが名を連ねてきたそのステージに、YOSHIKIは今回ヘッドライナーとして登場した。
YOSHIKIのステージは、冒頭のドラムソロから会場の空気を一変させた。クラシカルな旋律の美しさと、ロックドラムの激しい衝動が交錯する、YOSHIKIならではのドラムソロが鳴り響いた瞬間、客席からは大歓声が沸き起こり、東京国際フォーラムは一気に熱気に包まれた。
鋭いギターサウンドが会場に鳴り響き、ステージに視線が集まる。そこに登場したのはMIYAVI。客席からは大きな歓声が沸き起こり、YOSHIKIのピアノとMIYAVIのギターで名曲「FOREVER LOVE」が共鳴。会場の熱気はさらに高まった。
そこで披露されたのは、MIYAVIとの競作による世界初披露の新曲「DEAD-END DRIVE」。同楽曲は本番当日に完成したばかりの新曲であり、YOSHIKIの激しいドラミングとMIYAVIのギタープレイがぶつかり合うステージは、予測不能な緊張感に満ち、観客を一瞬で引き込んだ。
さらに「Red Swan」では、盟友・HYDEが登場。MIYAVIも引き続きギターで参加し、客席からは大きな歓声が沸き起こった。YOSHIKIのピアノ、HYDEの歌声、MIYAVIのギターが重なり合い、この日ならではの共演が実現。ロックとクラシカルな世界観が交錯する壮大なステージで、会場を大きく沸かせた。
続いて、Beverlyをゲストに迎え、「Golden」を披露。Netflix『KPop Demon Hunters』の劇中歌として知られ、2025年に世界的ヒットを記録した同楽曲を、YOSHIKIが会場のファンからのリクエストに応え、即興で演奏。美しいピアノの旋律とBeverlyの伸びやかな歌声によって、力強くも繊細な時間を生み出した。
ステージ中盤、YOSHIKIのピアノとヴァイオリンの旋律が重なり、「紅」の世界が会場全体へと広がっていく。赤い照明に包まれた客席は、まさに“紅”に染まっていった。その中で清春がステージに姿を現すと、客席からは大きなどよめきと歓声が沸き起こり、会場の熱気はさらに高まった。その勢いのまま「Rusty Nail」へと突入し、清春、Kei、瑠伊、YUIらを迎えた豪華なステージングによって、会場のボルテージは最高潮に達した。
また、この日のステージでも一際大きな注目を集めたのが、YOSHIKIによるDJプレイ。クラシックとEDMを融合させた「ART OF LIFE」のパフォーマンスでは、YOSHIKIがDJという新たな表現にも挑み、これまでのキャリアの中でも新境地といえるステージを見せた。
ドラム、ピアノ、そしてDJ。YOSHIKIはこの日、3つの表現を自在に操る圧巻のパフォーマンスを披露した。単なるロックアーティスト、クラシックアーティストという枠に収まらず、アメリカを拠点に30年以上、世界の第一線で戦い続けてきたアーティストとしての現在地を強く印象づけた。
フィナーレを飾った「ENDLESS RAIN」では、YOSHIKIのピアノが響き渡る中、観客がスマートフォンのライトを掲げ、会場が光の海に包まれた。大歓声と鳴り止まない拍手の中、ステージと客席が一体となり、日本初開催となった「Global Citizen LIVE: Tokyo」を締めくくる感動的なフィナーレとなった。
豪華ゲストとの共演、世界初披露の新曲、そしてドラム・ピアノ・DJを駆使した唯一無二のパフォーマンス。YOSHIKIはそのすべてを通じて、音楽が持つ力とGlobal Citizenのメッセージを体現し、ヘッドライナーとして圧倒的な存在感を示した。
YOSHIKIは今後、7月10日にフランス・パリで開催される「Japan Expo」25周年を記念するスペシャルゲストとして出演する。
そして7月16日・17日には、ロサンゼルスの名門Walt Disney Concert Hallで「YOSHIKI CLASSICAL 2026」を開催する。同公演は、YOSHIKIにとって本格再始動ワールドツアー第2章となる重要なステージ。世界屈指の音響を誇るWalt Disney Concert Hallを舞台に、16日は「Scarlet Night」、17日は「Violet Night」として、それぞれ異なるプログラムを披露する予定だ。クラシックの美しさとロックのダイナミズム、そしてYOSHIKIならではの現代的な表現が融合する特別な2夜となる。
さらに8月には、グランド ハイアット 東京にて『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARYを開催予定。100回記念公演として発表された本公演は、当初の全5公演が一般発売前に完売するなど大きな反響を呼び、追加2公演を含む全7公演へと拡大している。
＜Global Citizen LIVE: Tokyo セットリスト＞
1. DRUM SOLO
2. FOREVER LOVE（MIYAVI）
3. DEAD-END DRIVE（MIYAVI）
4. RED SWAN（HYDE / MIYAVI）
5. GOLDEN（Beverly）
6. KURENAI（清春）
7. RUSTY NAIL（清春 / Kei / 瑠伊 / YUI）
8. ART OF LIFE
9. ENDLESS RAIN
＜YOSHIKI CLASSICAL ロサンゼルス公演概要＞
YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL
“SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”
日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026
＜ディナーショー公演概要＞
タイトル：『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』
100th ANNIVERSARY
会場：グランド ハイアット 東京 ボールルーム
＜追加公演＞
■8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
一般：110,000(税込)
VIP：300,000(税込)
■8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
＜スケジュール＞
追加公演
8月27日（木）Dinner Show
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
8月28日（金）Breakfast Show
Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00
8月28日（金）Dinner Show 一般 VIP 完売
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
8月29日（土）Breakfast Show 一般 VIP 完売
Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00
8月29日（土）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
8月30日（日）Breakfast Show 一般 VIP 完売
Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00
8月30日（日）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
＜追加公演 先行予約スケジュール＞
6月15日（月）12:00～6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行
【VIP】https://r10.to/yd-visavip2026
【VISA】https://r10.to/yd-visa2026
【yoshikitty】https://r10.to/yd-yoshikitty2026
6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKIチャンネル先行
YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/
YOSHIKIチャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026
6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY先行
https://r10.to/yoshikiscarlet
6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行
「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026
「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w
6月29日（月）12:00～7月5日（日）23:59 プレイガイド先行
https://r10.to/yoshiki2026
7月11日（土）10:00～ 一般販売開始
https://r10.to/yoshiki2026
＜ディナーショー各種申込みについて＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
＜YOSHIKI関連リンク＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial