YOSHIKI、日本初開催「Global Citizen LIVE: Tokyo」でヘッドライナーとして圧巻のステージ　HYDE、清春、MIYAVIら豪華ゲスト集結、音楽とチャリティーで観客を熱狂へ

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIが、6月18日（木）に東京国際フォーラムで開催された音楽イベント「Global Citizen LIVE: Tokyo」にヘッドライナーとして出演した。

「Global Citizen LIVE: Tokyo」は、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大規模のムーブメント「Global Citizen」による音楽イベント。日本での開催は今回が初となり、YOSHIKIのほか、&TEAM、AI、千葉雄喜が出演。MCはクリス・ペプラーが務めた。

2008年の設立以来、Global Citizenは世界各地で音楽イベントを開催し、そのステージにはビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、Stray Kids、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、数多くの世界的アーティストが出演してきた。世界のトップアーティストたちが名を連ねてきたそのステージに、YOSHIKIは今回ヘッドライナーとして登場した。

YOSHIKIのステージは、冒頭のドラムソロから会場の空気を一変させた。クラシカルな旋律の美しさと、ロックドラムの激しい衝動が交錯する、YOSHIKIならではのドラムソロが鳴り響いた瞬間、客席からは大歓声が沸き起こり、東京国際フォーラムは一気に熱気に包まれた。

鋭いギターサウンドが会場に鳴り響き、ステージに視線が集まる。そこに登場したのはMIYAVI。客席からは大きな歓声が沸き起こり、YOSHIKIのピアノとMIYAVIのギターで名曲「FOREVER LOVE」が共鳴。会場の熱気はさらに高まった。

そこで披露されたのは、MIYAVIとの競作による世界初披露の新曲「DEAD-END DRIVE」。同楽曲は本番当日に完成したばかりの新曲であり、YOSHIKIの激しいドラミングとMIYAVIのギタープレイがぶつかり合うステージは、予測不能な緊張感に満ち、観客を一瞬で引き込んだ。

さらに「Red Swan」では、盟友・HYDEが登場。MIYAVIも引き続きギターで参加し、客席からは大きな歓声が沸き起こった。YOSHIKIのピアノ、HYDEの歌声、MIYAVIのギターが重なり合い、この日ならではの共演が実現。ロックとクラシカルな世界観が交錯する壮大なステージで、会場を大きく沸かせた。

続いて、Beverlyをゲストに迎え、「Golden」を披露。Netflix『KPop Demon Hunters』の劇中歌として知られ、2025年に世界的ヒットを記録した同楽曲を、YOSHIKIが会場のファンからのリクエストに応え、即興で演奏。美しいピアノの旋律とBeverlyの伸びやかな歌声によって、力強くも繊細な時間を生み出した。

ステージ中盤、YOSHIKIのピアノとヴァイオリンの旋律が重なり、「紅」の世界が会場全体へと広がっていく。赤い照明に包まれた客席は、まさに“紅”に染まっていった。その中で清春がステージに姿を現すと、客席からは大きなどよめきと歓声が沸き起こり、会場の熱気はさらに高まった。その勢いのまま「Rusty Nail」へと突入し、清春、Kei、瑠伊、YUIらを迎えた豪華なステージングによって、会場のボルテージは最高潮に達した。

また、この日のステージでも一際大きな注目を集めたのが、YOSHIKIによるDJプレイ。クラシックとEDMを融合させた「ART OF LIFE」のパフォーマンスでは、YOSHIKIがDJという新たな表現にも挑み、これまでのキャリアの中でも新境地といえるステージを見せた。

ドラム、ピアノ、そしてDJ。YOSHIKIはこの日、3つの表現を自在に操る圧巻のパフォーマンスを披露した。単なるロックアーティスト、クラシックアーティストという枠に収まらず、アメリカを拠点に30年以上、世界の第一線で戦い続けてきたアーティストとしての現在地を強く印象づけた。

フィナーレを飾った「ENDLESS RAIN」では、YOSHIKIのピアノが響き渡る中、観客がスマートフォンのライトを掲げ、会場が光の海に包まれた。大歓声と鳴り止まない拍手の中、ステージと客席が一体となり、日本初開催となった「Global Citizen LIVE: Tokyo」を締めくくる感動的なフィナーレとなった。

豪華ゲストとの共演、世界初披露の新曲、そしてドラム・ピアノ・DJを駆使した唯一無二のパフォーマンス。YOSHIKIはそのすべてを通じて、音楽が持つ力とGlobal Citizenのメッセージを体現し、ヘッドライナーとして圧倒的な存在感を示した。

YOSHIKIは今後、7月10日にフランス・パリで開催される「Japan Expo」25周年を記念するスペシャルゲストとして出演する。

そして7月16日・17日には、ロサンゼルスの名門Walt Disney Concert Hallで「YOSHIKI CLASSICAL 2026」を開催する。同公演は、YOSHIKIにとって本格再始動ワールドツアー第2章となる重要なステージ。世界屈指の音響を誇るWalt Disney Concert Hallを舞台に、16日は「Scarlet Night」、17日は「Violet Night」として、それぞれ異なるプログラムを披露する予定だ。クラシックの美しさとロックのダイナミズム、そしてYOSHIKIならではの現代的な表現が融合する特別な2夜となる。

さらに8月には、グランド ハイアット 東京にて『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARYを開催予定。100回記念公演として発表された本公演は、当初の全5公演が一般発売前に完売するなど大きな反響を呼び、追加2公演を含む全7公演へと拡大している。

＜Global Citizen LIVE: Tokyo セットリスト＞

1. DRUM SOLO

2. FOREVER LOVE（MIYAVI）

3. DEAD-END DRIVE（MIYAVI）

4. RED SWAN（HYDE / MIYAVI）

5. GOLDEN（Beverly）

6. KURENAI（清春）

7. RUSTY NAIL（清春 / Kei / 瑠伊 / YUI）

8. ART OF LIFE

9. ENDLESS RAIN

＜YOSHIKI CLASSICAL ロサンゼルス公演概要＞

YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL

“SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”

日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

＜ディナーショー公演概要＞

タイトル：『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』

100th ANNIVERSARY

会場：グランド ハイアット 東京 ボールルーム

＜追加公演＞

■8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

一般：110,000(税込)

VIP：300,000(税込)

■8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

＜スケジュール＞

追加公演

8月27日（木）Dinner Show

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月28日（金）Breakfast Show

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月28日（金）Dinner Show 一般 VIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月29日（土）Breakfast Show 一般 VIP 完売

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月29日（土）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月30日（日）Breakfast Show 一般 VIP 完売

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月30日（日）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

＜追加公演 先行予約スケジュール＞

6月15日（月）12:00～6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行

【VIP】https://r10.to/yd-visavip2026

【VISA】https://r10.to/yd-visa2026

【yoshikitty】https://r10.to/yd-yoshikitty2026

6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKIチャンネル先行

YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/

YOSHIKIチャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026

6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY先行

https://r10.to/yoshikiscarlet

6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w

6月29日（月）12:00～7月5日（日）23:59 プレイガイド先行

https://r10.to/yoshiki2026

7月11日（土）10:00～ 一般販売開始

https://r10.to/yoshiki2026

＜ディナーショー各種申込みについて＞

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/

＜YOSHIKI関連リンク＞

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