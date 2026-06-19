【coca】沖縄県内3店舗目となる「イオン南風原店」2026年6月19日（金）よりオープン！

株式会社adapt retailing

大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」は、2026年6月19日（金）より、沖縄県内3店舗目となる「coca イオン南風原店」を、イオン南風原（沖縄県島尻郡南風原町）の2階にオープンいたします。 地域のお客様の生活に寄り添い、トレンド感のあるレディース・メンズ・キッズのアイテムを、日常使いしやすいプチプライスで豊富に取り揃えてまいります。

■ 「coca」がイオン南風原に出店する背景

「coca」は、「EVERYDAY CLOTHING」をコンセプトに、レディースを中心にメンズ・キッズまで幅広く展開し、日常使いしやすいプライスでファッションを提供するアパレルブランドです。沖縄県内ではすでに沖縄浦添パルコシティ、イオンモール沖縄ライカム店を展開し、大変ご好評をいただいております。 今回、3店舗目として出店する「イオン南風原」は、南部エリアの交通の要所に位置し、日頃からファミリー層や主婦層が多く集まる地域密着型の商業施設です。より多くの沖縄県の皆様に、cocaが提案する「大人のためのファストファッション」をお届けしたいという想いから、今回の出店が決定いたしました。

■ 店舗の特徴：広々とした空間で、家族みんなの「服」が見つかる

新店舗では、最新トレンドアイテムはもちろん、オンオフ使えるベーシックアイテムまで幅広くラインナップ。ベーシックでありながら、どこか一癖ある洗練されたデザインを、驚きのコストパフォーマンスでご提供します。県内初のメンズライン・キッズラインも併設し、ファミリーでのお買い物をゆったりとお楽しみいただける空間となっております。

レディースメンズキッズ

■ 週末のお出かけがもっと楽しみに！沖縄の日常を彩る洋服をご用意。

青い海や鮮やかな緑に映えるリゾートカジュアルから、厳しい日差しや暑さに欠かせないUVカットや接触冷感などの機能性アイテムまで、沖縄のライフスタイルにマッチするアイテムを厳選。

「今週末の家族でお出かけ、何を着ていこう？」と迷ったときに、ここに来れば今すぐ着たい正解のコーディネートが見つかる、地域のクローゼットのような場所を目指します。

広々とした店内広々とした店内■ 新店舗概要

店舗名： coca イオン南風原店

オープン日： 2026年6月19日（金）

所在地： 沖縄県島尻郡南風原町宮平264 イオン南風原2階

取扱商品： レディース、メンズ、キッズファッション

■沖縄浦添パルコシティ店

所在地：沖縄県浦添市西洲３丁目１-１サンエー浦添西海岸パルコシティ2階

■イオンモール沖縄ライカム店

所在地：沖縄県中頭郡北中城村ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム1階

■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260619日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260619グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260619

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc