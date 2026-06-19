暑い夏を乗り切る肉ブッフェ「THE MEAT FES. BUFFET！ SUMMER RECHARGE」が7月開催！岩塩焼き、鉄板焼き、肉まぶし。夏を乗り切るお肉のごちそうが集結。

株式会社ホライズン・ホテルズ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 総支配人：田口 真也）は、ブッフェレストラン「The Cafe」（1階）にて、2026年7月14日（火）から9月3日（木）までの期間限定で、夏の暑さを吹き飛ばし、心も体もエネルギーを満たす「お肉」が主役のグルメフェア『THE MEAT FES. BUFFET！ ～SUMMER RECHARGE（ザ ミートフェス ブッフェ！ サマー・リチャージ）』を開催いたします。

牛・豚・鶏・ラムをバラエティ豊かな調理法で仕上げた、お肉料理の数々を心ゆくまでご堪能いただけます。

夏の疲れを吹き飛ばす “食べて元気になる” サマー・リチャージ

THE MEAT FES. BUFFET！ SUMMER RECHARGE

今回のブッフェのコンセプトは「食による活力の向上（RECHARGE）」です。夏の食材を使用した前菜から、食欲をそそる鉄板焼き、ディナー限定の本格ローストまで、趣向を凝らしたメニューを取り揃えました。

■ 注目メニューのご紹介

ラムのロースト ローズマリーの香り

ジューシーに焼き上げたラム肉に、爽やかなローズマリーの香りを纏わせた一品。※ディナー限定

牛まぶし

旨味が凝縮された牛肉を贅沢にのせた一品。まずはそのまま、最後は出汁でお茶漬け風にと、ひつまぶしスタイルで味の変化をお楽しみください。※ディナー限定

ラムのロースト牛まぶし肉ブッフェのラインナップ

マリネビーフの鉄板焼きスタイル

タレに漬け込み、柔らかくジューシーに仕上げたビーフを、3種のソースでお好みにカスタマイズしてお召しあがりいただけます。

ポークと野菜のアグロドルチェ バルサミコフレーバー

甘酸っぱい（アグロドルチェ）イタリア風の味付けで、夏でも食欲をそそる豚肉料理。

よだれ鶏

しっとりと低温調理したヘルシーな鶏むね肉を、ピリ辛ダレとシャキシャキの温野菜とともにさっぱりと。

夏を彩る「ひんやりサマースイーツ」

コクのある甘みが広がる「バナナのタルト」をはじめ、夏の風物詩であるスイカのみずみずしさをそのまま閉じ込めた「スイカゼリー」、そして、とろけるような口当たりの「マンゴープリン」がラインナップ。

「THE MEAT FES. BUFFET！SUMMER RECHARGE」 概要

【場所】

１階 ブッフェレストラン The Cafe

【期間・時間】

2026年2026年7月14日（火）～2026年9月3日（木）

ランチ 12:00NOON～2:30P.M.(L.O. 2:00P.M.)

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.( L.O. 8:30P.M.)

※お席は90分制です。

【料金】 ソフトドリンク飲み放題込みの料金です。

ランチ 平日 おとな\4,500 こども\2,250 /土日祝 おとな\5,500 こども\2,750

ディナー 平日 おとな\6,000 ことも\3,000 / 土日祝 おとな\7,000 こども\3,500

Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さまは、おとな通常価格より\500引き

フリーフローオプション：

アルコール飲料込み（ビール、ワイン、ソフトドリンクなど） \2,600

※こども：6～12才 ※アラカルトドリンクのご用意もございます。

【詳細・ご予約】 ホテル公式Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/meat-fes-buffet/

【お問合せ】

TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)

※写真はイメージです。※料金には消費税・サービス料13％が含まれております。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

グランドプリンスホテル大阪ベイ

グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを望むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。

・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11

・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)

・客室数: 432室

・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON

・アクセス：

ホテルシャトルバス：JR大阪駅から片道約25分

関西空港エアポートリムジンバス：約50分

電車でのアクセス：ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン無料送迎バス：約20分

※バスの運行場所は変更になる可能性があります。最新情報は公式Webサイトをご確認ください。

公式Webサイト

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/

グランドプリンスホテル大阪ベイ外観