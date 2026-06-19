VS. コラボレーション企画【Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+】

インターコンチネンタルホテル大阪

2026年6月1９日（金）、日本・大阪 : インターコンチネンタルホテル大阪（所在地：大阪市北区、

総支配人：ジェローム・パラコール）では、VS.（ヴイエス）にて開催される「Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+」をサポートし、坂本龍一氏の音楽に酔いしれる体験ができる宿泊プランを1日1室限定で販売いたします。

本宿泊プランには、「Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+」をあますところなくお楽しみいただけるREDチケット2名分（1泊あたり）が含まれています。加えて、客室には坂本龍一氏のインスタレーションや試聴イベントで使用されたオーディオ機器を設え、坂本氏の音楽世界に浸るための特別な空間をご用意しました。

お部屋には、坂本氏が音響監修を手がけた「109シネマズプレミアム新宿」でも採用されているBWVブランドのスピーカーの中から、空間にあわせて選定した「H-3ミディアム3ウェイシステム」を設置。さらに同館のアナログ盤試聴会でも使用されているターンテーブル「REVOX T700」などを備え、細部まで磨き上げられた音響を、プライベートな空間で存分にご堪能いただけます。

チェックイン後は、「Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+」をご体験いただき、ご来場特典として提供されるEPレコードを客室ですぐにお楽しみいただけます。そのほかにも坂本氏がこれまでに発表した数々のアナログ盤もご用意しており、現在ではなかなか手にすることのできない貴重な作品を含むコレクションをお楽しみいただけます。さらに、坂本氏の著書も多数取り揃え、音楽だけでなく、その言葉や思想にも触れていただける空間としました。

加えて、坂本氏が愛したEN TEAの特別ブレンドのお茶「月を聴く」ウェルカムドリンクとしてお部屋にご用意し、ご到着時からゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

お部屋のソファでくつろぎながら高音質なサウンドとともに坂本氏の音楽に浸り、大阪市内の景色が楽しめるひとときはこのプランならではの特別な体験です。本プランはシングルベッド２台のお部屋タイプ限定のため、お友達同士やご家族など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

プラン概要：

販売期間：2026年6月19日（金）～2026年10月8日（木）まで

宿泊期間：2026年6月27日（土）～2026年10月12日（祝・月）まで

客室タイプ：2シングルプレミアムルーム（1日1室限定）

特典：

-1泊朝食付き

- EN TEA「月を聴く」（2パック）

-アディ ラウンジ＆バーでのウェルカムドリンク SUNTORY WHISKY 碧Ao（1室につき2杯）

-Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+ REDチケット２枚

料金：107,000円～

予約：https://icosaka.com/offer/stay_ryuichisakamoto/

客室イメージ

Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+について

《KAGAMI》は、坂本龍一と、Todd Eckert率いるTin Drumが、坂本の人生最後の4年間をかけて共に構想・制作したプロジェクト。2023年、ニューヨーク〈The Shed〉での世界初演以降、ロンドン、マンチェスター、台北、シンガポール、メルボルン、イタリア、香港など世界各地で上演され、大きな反響を呼んできました。本作では、観客は透過型ヘッドセットを装着し、独自の三次元映像技術によって再現された坂本龍一の姿を体験します。グランドピアノに向かうその演奏は、音楽と呼応する幻想的な3Dビジュアルとともに空間に立ち上がり、現実のコンサートでは実現しえない距離で演奏と向き合うことができます。

さらに会場では、映像・写真・テキストに加え、坂本自身がブレンドした香りが空間を満たし、感覚を多層的にひらく体験が設計されています。英国紙The Guardianは本作を「魔法のような体験」と評しました。

『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』とは、本展のために拡張された特別バージョンの《KAGAMI》を、日本で初めて上演する特別企画です。VS.の空間にあわせて新たな演出・展示を加え、《TIME, TIME》をはじめとする複数作品とともに、坂本龍一の音と時間を立体的に体験いただける展示空間として構成されています。

チケットはREDとBLUEの２種類があり、今回の宿泊プランで楽しめるREDチケットでは、「KAGAMI（MRコンテンツ）」完全版（約60分）の鑑賞に加えて、来場者限定でKAGAMIの演奏を収録した「7インチ・アナログレコード」の特典が付与されます。一方、BLUEチケットでは短時間滞在にもおすすめの「KAGAMI（MRコンテンツ）」体験版（約30分）が楽しめます。

展覧会概要

名称：Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+

会期：2026年6月27日(土) ～ 2026年10月12日(祝・月)

時間：10:00 - 20:00（日時指定制）

※最新情報は公式WEBサイト／Instagramをご確認ください。

休館日：月曜日（祝日・連休の場合は祝日明け平日）

会場：VS.（グラングリーン大阪内）

住所：〒530-0011 大阪市北区大深町6番86号グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク VS.

公式WEBサイト：https://sakamoto-kagami.com/

Commons 公式Instagram：https://www.instagram.com/commmons_official/

VS.公式Instagram：https://www.instagram.com/vsvs.jp/

お問い合わせ／Contact

（日本語）https://avex.com/jp/ja/contact/product/

（English）https://avex.com/jp/en/contact/product/

VS.（ヴイエス）について

「VS.」は、多様な人やアイデアが刺激し合い、新たな価値や関係を生み出す文化装置です。2024年9月、グラングリーン大阪うめきた公園に誕生しました。約1,400平方メートル に広がる地下スペースに、天井高15mの展示スタジオなど独自の建築空間を備え、国内外の文化を結ぶイベントを開催。訪れる人々や社会に新たなインパクトを提供します。

https://vsvs.jp/

(C)RAM KATZIR photo by VS.インターコンチネンタルホテル大阪について

インターコンチネンタルホテル大阪（客室数：272室、住所：大阪市北区大深町3-60、代表番号：06-6374-5700）は、大阪・梅田の両駅に直結し、大阪の名所「グランフロント大阪」北館タワーCの合計17フロア（1～4、20～32階）に、コンテンポラリーラグジュアリーホテルとして、2013年6月5日（水）に開業しました。合計215室のホテル客室と、長期滞在にもご利用いただける合計57室のレジデンシャルスイートのほか、5つの料飲施設、4つの宴会場・会議施設、婚礼チャペル、スパ、フィットネスなど充実した施設を備えます。大阪の街並みがパノラマに広がる地上20階のロビーから客室に至るまで都会的で洗練された、温かみと落ち着きのある、コンテンポラリーラグジュアリーな空間がお客様をお迎えし大阪ならではの文化や歴史に触れることのできる、大阪を知り尽くしたコンシェルジュのサービスが心に深く残る充実した滞在をサポートします。

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。 ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com(https://www.intercontinental.com) 公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental(https://www.facebook.com/intercontinental) www.instagram.com/intercontinental(https://www.instagram.com/intercontinental) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation (https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/ (https://www.ihgplc.com/en/)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298 (https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

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