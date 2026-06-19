2週連続！“ととのい”ゲストに、歌舞伎俳優・中村獅童 『サバンナ高橋の、サウナの神さま』6月20日（土）18:00～放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社／東京エリア：地上波9ch）で放送中の『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜18:00～18:30）は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、各界のトップランナーをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組。

あす6月20日（土）の放送では、前回に引き続き、歌舞伎俳優の中村獅童さんをゲストに迎え、栄湯（東京・新宿区）からお届けします。

まずは、前編に収まりきらなかった未公開シーンからスタート。番組最長となった水風呂内のトークでは、獅童さんが絶賛どハマり中というキャンプの話に。この収録後も、家族とキャンピングカーで出かける予定とのことですが、目的地は決めていないそうで……。方向だけ決めて、眠たくなったら車中泊するという、何とも豪快な獅童流キャンプを伝授。さらに、キャンピングカーを購入するきっかけになったという、テントの片付けで起きた“家族崩壊”の危機も語られます。

サウナで心と体が“ととのった”後は、人生で“ととのった”瞬間に迫る本音トークへ。子どもの頃、獅童さんが「歌舞伎役者になりたい」と父親に打ち明けた時の話からスタート。子役で歌舞伎界を引退した父親から「何の手助けも出来ない」と言われたものの、夢を叶えるべく突き進んだといいます。父親は獅童さんが初舞台や中村獅童襲名の時も舞台を見に来なかったそうですが、「主役をやるようになったら、急に来だしまして。幕が開いてまだ何もやってないのに拍手してる人がいるから、よっぽど僕のこと好きなんだなと思ってよく見たらうちのおやじだった」と父親の思い出を明かします。

さらに、「19歳のときにはっきり言われましたからね。『あなたが主役をとるのは難しいですよ』って」と、世襲制の色濃い当時の歌舞伎界で、父親が現役の歌舞伎役者でない獅童さんへの強い風当たりも告白。

そんな中、世界が一変するきっかけとなった映画『ピンポン』出演秘話について。「30歳手前で最後のチャンスと思い、オーディションからスキンヘッド＆眉無しで行きました。終わって家帰ったら親の目が点になってました。歌舞伎のストレスで頭が変になったんじゃないかって」と当時の切羽詰まった様子を回顧。見事、オーディションに合格し、映画も大ヒット。新人賞5冠を獲得してからは、「（それまでは）見向きもしてくれなかった人達から急にオファーが来て、歌舞伎でも主役だから。中村獅童の知名度がアップしていくスピードに歌舞伎の技術が追いつかない。恐怖」と、当時のブレイクぶりと苦悩を振り返ります。

そして、あまりにも子どもっぽい！？夫婦ゲンカの原因“隠れ◯◯”から、「褒められたくて舞台後には必ずエゴサーチしている」というお茶目な一面、さらには「子どもに妻を取られて…」から始まる最近の一番のストレスまで。サウナで“ととのった”後だからこそ聞ける、貴重なトークをお見逃しなく！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 サバンナ高橋の、サウナの神さま

【放送日時】 6月20日(土)18:00～18:30 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 TVerで見逃し配信

【MC】 高橋茂雄（サバンナ）

【ゲスト】 中村獅童

【テーマ曲】 「やさしさに包まれたなら」作詞・作曲：荒井由実 唄：クレイジーケンバンド

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/variety/sauna/

◆ロケ地サウナ情報

今回は、こちらのサウナで収録を行いました。

【施設名】 栄湯

【所在地】 新宿区西落合2-6-2

【最寄り駅】 都営大江戸線「落合南長崎」駅下車、徒歩8分

【営業時間】 15:00～24:00（定休日：月曜、金曜）