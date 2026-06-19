住民懇談会を開催しました（岸和田市）

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会グループディスカッション

令和8年5月30日、6月6日・13日の3日間で、住民懇談会を開催しました。3日間で延べ71名の参加者でした。

令和9年4月から施行される第6次岸和田市地域福祉計画・地域福祉推進計画の策定のために、地区福祉委員会やボランティアグループ、民生委員など多くの地域福祉の最前線で活躍される市民が集まり、本市の現在の地域福祉の課題や今後取り組むべき活動を熱く議論していただきました。

担い手や活動資金、防災、子育て、居場所、まちづくりの6つのテーマを設定しグループディスカッションを行いました。

参加者からは、市民と行政の連携をより深めてより暮らしやすい街にしていきたい。今まで関わることがなかったことも知れて学びになった。等さまざまな意見や感想が出されました。

■ 本件に関するお問い合わせ先

団体名： 岸和田市社会福祉協議会

担当者名： 沖藤・藤澤（地域福祉課）

TEL： 072-430-3366

Email： vc@Kishiwadashisyakyo.onmicrosoft.com

グループで話し合った内容を発表グループワークで出された意見