起業10年で売上10億円を実現させた経営者による異色のビジネス書：三輪賢治著『ステルス起業　生存の経営学』発売のお知らせ

株式会社ライチブックス

株式会社ライチブックス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：江 建）は、起業家・経営者の三輪賢治氏による著書『ステルス起業 生存の経営学』を6月15日に刊行いたしました。「会社員という安全な檻を抜け出し、圧倒的な富と自由を掴み取れ！」――著者が提唱するのは、会社員としての安定収入を命綱にしながら副業でビジネスを育てる「ステルス起業」。絶対に死なないビジネスモデルの構築から、年商ではなく「純利益」を必達する財務戦略まで、自分だけの「自由」を勝ち取るための、異色の起業指南書です。

【著者紹介】

●三輪賢治（みわ・けんじ）

ノマドマーケティング株式会社(https://nomad-marketing.jp/)代表取締役。情報経営イノベーション専門職大学客員教授。1981年、愛知県生まれ。慶應義塾大学在学中からイベントを企画・実行する。大学卒業後、一般企業に就職。インターネットに未来を感じ、独学でホームページの制作・運用を学び、サイドビジネスとして、アフィリエイト事業を始める。2014年に起業し、イベントやビジネスのマッチングプラットフォーム、オウンドメディアの先駆けに。慶應義塾大学「AICチャレンジ」審査員なども務める。著書に『100歳まで出会える人生』（扶桑社）、『AI婚活』（Hamamatsu publishing）など。2025年11月に紺綬褒章を受章。

ノマドマーケティング株式会社

https://nomad-marketing.jp

代表取締役：三輪賢治

設立：2014年2月

資本金：9,900万円（※グループ全体で1億1,000万円）

事業内容：イベントプラットフォーム事業、メディア運営事業

【内容紹介】

会社員の「ステルス起業」から絶望の淵でのV字回復、そして最強のチーム構築まで！人生と経営を劇的に飛躍させる「逆算の哲学」

「一生、会社員のままで終わりたくない」「自分の人生を、他人の掌の上で転がされたくない」――そんな強烈な渇望を抱いたことはありませんか？ あるいは、経営や組織運営の壁にぶつかり、先の見えない不安にもがいていませんか？

本書は、大手企業に勤めながら、副業を成長させて「ステルス起業」を果たし、現在では年商十数億円規模のグループ企業を率いる著者・三輪賢治氏が、自らの赤裸々な成功と失敗の軌跡をもとに書き上げた「魂の起業・経営論」です。

著者が提唱する圧倒的な成功の法則、それは「未来の自分がどうありたいか」から逆算すること。著者は「パソコン一台で自由にビジネスを動かす」という理想から逆算し、自身の強みである「集客力」とインターネットを掛け合わせました。本書の前半では、サラリーマンの給与をセーフティネットとしてリスクを最小化し、「考えてから動くのではなく、動きながら考える」という泥臭くも実践的な起業の極意が語られます。

しかし、著者の歩みは決して順風満帆ではありませんでした。起業後、信頼していた人物の勧めで手を出した投資で大金を失い、さらには取引先の未払いや裁判、追い打ちをかけるようなコロナ禍による事業の壊滅……。中盤では、幾度も膝を突きながらも這い上がった、絶望からのV字回復のリアルなプロセスが描かれます。そこから導き出された「人を安易に信じず、仕組みで安全を担保する」「内部留保こそが理性を守る」という血肉の通った生存戦略は、逆境に立つすべての経営者にとって暗闇を照らす光となるはずです。

さらに事業が成熟するにつれ、著者は「個人の限界」に直面します。本書の後半では、「直列」のワンマン経営から「並列」のチーム経営へとシフトし、最強の組織を創り上げるマネジメント論が展開されます。「自責思考か他責思考か」を見極める究極の面接術など、人を見抜くノウハウはリーダー必見です。 くわえて、何でも吸収し圧倒的な行動量を誇るべき20代、現実と向き合い独立のラストチャンスとなる30代、「何をやらないか」を峻別する40代と、年代別の戦略を指南する深い人生論も胸を打ちます。

「自分の人生の目的は何か」「誰と、どう生きていくのか」。起業を志す若手から、壁にぶつかる経営者、組織作りに悩むマネジメント層まで、現状を打破したいすべてのビジネスパーソンに、次の一歩を踏み出す勇気と生き残る知恵を授ける究極のバイブルです。

【書誌情報】

書名：『ステルス起業 生存経営学』

発売日：2026年6月15日

定価：1650円（税込）

体裁：200ページ／四六判／並製

ISBN：9784910522135

発行元：ライチブックス

【コンテンツ】

●CHAPTER 1 リスクを会社に預けて「社長」を目指せ

・会社員の安定と限界

・準備万端で、戦わずして勝つステルス起業のやり方

●CHAPTER 2 起業で「負けない」ためのビジネス選定

・ビジネスの向かう先をどうデザインするか

・経営者になるために20代ですべきこと

●CHAPTER 3 絶望から再生へ「仕組み」で回す経営の真理

・失敗という人生の苦味により経営者として成長する

・経営者におとずれる魔の一刻

・30代の経営者が心すべきこと

●CHAPTER 4 自由な働き方を最大化する「チームとシステム」の構築

・経営観の変化が促した経営システムの変革

・ビジネス組織運営の要となる人材を見抜く力

●CHAPTER 5 経営と人生を生き抜く人とお金の究極ノウハウ

・成功に繋がるための思考と実践

・人と仕事を選び抜く経験に培われた勘と感覚

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