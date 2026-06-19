【氷×ペルチェ冷却】除湿しながら涼しい風を送る次世代ハイブリッド冷風機がMakuakeにて先行販売開始
株式会社フルークフォレスト
次世代ハイブリッド冷風機
ミストも水フィルターも使わない
※使用環境により異なります。
ペルチェ除湿ユニット内蔵
氷＋ペルチェ素子
様々なシーンで活躍
プロジェクト名：
プロジェクトページ：
実施期間：
お問い合わせ先：
次世代ハイブリッド冷風機
開発背景
エアコンは部屋全体を効率よく冷やせる一方で、冷えすぎや電気代が気になるという声があります。また、一般的な冷風機は水を蒸発させる仕組みのため、周囲の湿度が高くなりやすく、日本の蒸し暑い環境では不快感につながる場合があります。
そこで開発されたのが、「冷却」と「除湿」を両立した次世代ハイブリッド冷風機です。
製品の特徴
ミストも水フィルターも使わない
1. 氷×ペルチェ冷却で冷たい風を実現
氷による冷却とペルチェ素子による冷却を組み合わせることで、効率的に空気を冷却します。
周囲温度との差は最大マイナス9℃（自社調べ）を実現しました。
※使用環境により異なります。
※部屋全体を冷却する製品ではありません。
ペルチェ除湿ユニット内蔵
2. 除湿しながら送風
冷却だけでなく除湿機能を搭載。
空気中の水分を取り除きながら送風するため、一般的な冷風機のように湿気を増やすことなく、さらっとした快適な風を届けます。
氷＋ペルチェ素子
3. 氷が長持ちするハイブリッド構造
ペルチェ素子による冷却補助により、氷の融解速度を抑制。
冷却効果をより長く維持できるため、頻繁な氷の補充を軽減します。
様々なシーンで活躍
4. パーソナル冷房として活躍
デスクワーク、寝室、キッチン、脱衣所など、必要な場所だけを効率よく冷やしたいシーンに最適です。
Makuakeプロジェクト概要
プロジェクト名：
【氷×ペルチェ冷却】ジメジメしない快適な涼風！除湿冷風の次世代ハイブリッド冷風機
プロジェクトページ：
https://www.makuake.com/project/hapel03/
実施期間：
Makuakeプロジェクトページをご確認ください。
会社概要
会社名：株式会社FlukeForest
URL：https://flukeforest.jp/
お問い合わせ先：
support@flukeforest.jp