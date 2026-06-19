【氷×ペルチェ冷却】除湿しながら涼しい風を送る次世代ハイブリッド冷風機がMakuakeにて先行販売開始

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株式会社フルークフォレスト

次世代ハイブリッド冷風機

開発背景


エアコンは部屋全体を効率よく冷やせる一方で、冷えすぎや電気代が気になるという声があります。また、一般的な冷風機は水を蒸発させる仕組みのため、周囲の湿度が高くなりやすく、日本の蒸し暑い環境では不快感につながる場合があります。


そこで開発されたのが、「冷却」と「除湿」を両立した次世代ハイブリッド冷風機です。


製品の特徴



ミストも水フィルターも使わない

1. 氷×ペルチェ冷却で冷たい風を実現


氷による冷却とペルチェ素子による冷却を組み合わせることで、効率的に空気を冷却します。


周囲温度との差は最大マイナス9℃（自社調べ）を実現しました。


※使用環境により異なります。
※部屋全体を冷却する製品ではありません。



ペルチェ除湿ユニット内蔵

2. 除湿しながら送風


冷却だけでなく除湿機能を搭載。


空気中の水分を取り除きながら送風するため、一般的な冷風機のように湿気を増やすことなく、さらっとした快適な風を届けます。



氷＋ペルチェ素子

3. 氷が長持ちするハイブリッド構造


ペルチェ素子による冷却補助により、氷の融解速度を抑制。


冷却効果をより長く維持できるため、頻繁な氷の補充を軽減します。



様々なシーンで活躍

4. パーソナル冷房として活躍


デスクワーク、寝室、キッチン、脱衣所など、必要な場所だけを効率よく冷やしたいシーンに最適です。


Makuakeプロジェクト概要


プロジェクト名：
【氷×ペルチェ冷却】ジメジメしない快適な涼風！除湿冷風の次世代ハイブリッド冷風機


プロジェクトページ：
https://www.makuake.com/project/hapel03/


実施期間：
Makuakeプロジェクトページをご確認ください。



会社概要


会社名：株式会社FlukeForest


URL：https://flukeforest.jp/


お問い合わせ先：
support@flukeforest.jp