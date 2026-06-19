【氷×ペルチェ冷却】除湿しながら涼しい風を送る次世代ハイブリッド冷風機がMakuakeにて先行販売開始

開発背景

株式会社フルークフォレスト次世代ハイブリッド冷風機

エアコンは部屋全体を効率よく冷やせる一方で、冷えすぎや電気代が気になるという声があります。また、一般的な冷風機は水を蒸発させる仕組みのため、周囲の湿度が高くなりやすく、日本の蒸し暑い環境では不快感につながる場合があります。

そこで開発されたのが、「冷却」と「除湿」を両立した次世代ハイブリッド冷風機です。

製品の特徴

1. 氷×ペルチェ冷却で冷たい風を実現

ミストも水フィルターも使わない

氷による冷却とペルチェ素子による冷却を組み合わせることで、効率的に空気を冷却します。

周囲温度との差は最大マイナス9℃（自社調べ）を実現しました。

※使用環境により異なります。

※部屋全体を冷却する製品ではありません。

2. 除湿しながら送風

ペルチェ除湿ユニット内蔵

冷却だけでなく除湿機能を搭載。

空気中の水分を取り除きながら送風するため、一般的な冷風機のように湿気を増やすことなく、さらっとした快適な風を届けます。

3. 氷が長持ちするハイブリッド構造

氷＋ペルチェ素子

ペルチェ素子による冷却補助により、氷の融解速度を抑制。

冷却効果をより長く維持できるため、頻繁な氷の補充を軽減します。

4. パーソナル冷房として活躍

様々なシーンで活躍

デスクワーク、寝室、キッチン、脱衣所など、必要な場所だけを効率よく冷やしたいシーンに最適です。

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：

【氷×ペルチェ冷却】ジメジメしない快適な涼風！除湿冷風の次世代ハイブリッド冷風機

プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/hapel03/

実施期間：

Makuakeプロジェクトページをご確認ください。

会社概要

会社名：株式会社FlukeForest

URL：https://flukeforest.jp/

お問い合わせ先：

support@flukeforest.jp